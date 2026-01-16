Новини
В Мадрид почина принцеса Ирина, сестра на испанската кралица София

16 Януари, 2026 13:10 761 3

  • почина-
  • принцеса ирина-
  • кралица софия-
  • мадрид

Здравето ѝ се влошаваше значително през последните години

В Мадрид почина принцеса Ирина, сестра на испанската кралица София - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на крал Константин II Гръцки и кралица София Испанска, почина в Мадрид, съобщи CNN.

Благородничката е издъхнала на 15 януари на 83-годишна възраст. Здравето ѝ се влошаваше значително през последните години.

„Техни Величества Кралят и Кралицата и Нейно Величество Кралица София съобщават с голяма тъга за смъртта на Нейно Кралско Височество принцеса Ирина Гръцка в 11:40 ч. днес в двореца Сарсуела в Мадрид“, се казва в прессъобщение на кралския дворец.

До началото на 2025 г. принцесата, която по това време използва инвалидна количка, придружаваше сестра си, кралица София, на много събития и срещи. Последната ѝ публична изява беше през февруари 2025 г., когато Ирина пътува до Атина за сватбата на племенника си, принц Николаос.

Снимка: Интернет

Принцеса Ирина Гръцка и Датска е родена в Южна Африка на 11 май 1942 г., по време на изгнанието на семейството ѝ. Тя пристига в Гърция за първи път на четиригодишна възраст и остава там до десетгодишна възраст, след което постъпва в немско училище-интернат.

Ирина се премества в испанската кралска резиденция през 1981 г. след смъртта на майка си, кралица Фредерика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 учудващо млада

    5 0 Отговор
    обикновено кралските особи често доживяват до 100г
    на гърба на наивни поданици

    13:19 16.01.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Бог да я прости,беше голям фен на ПП-ДБ. 👩😪👩

    13:27 16.01.2026

  • 3 Ъхъ

    0 0 Отговор
    А пък аз си мислех, че Летисия е кралицата на Испания!

    13:57 16.01.2026