В Мадрид почина принцеса Ирина, сестра на испанската кралица София

Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на крал Константин II Гръцки и кралица София Испанска, почина в Мадрид, съобщи CNN.

Благородничката е издъхнала на 15 януари на 83-годишна възраст. Здравето ѝ се влошаваше значително през последните години.

„Техни Величества Кралят и Кралицата и Нейно Величество Кралица София съобщават с голяма тъга за смъртта на Нейно Кралско Височество принцеса Ирина Гръцка в 11:40 ч. днес в двореца Сарсуела в Мадрид“, се казва в прессъобщение на кралския дворец.

До началото на 2025 г. принцесата, която по това време използва инвалидна количка, придружаваше сестра си, кралица София, на много събития и срещи. Последната ѝ публична изява беше през февруари 2025 г., когато Ирина пътува до Атина за сватбата на племенника си, принц Николаос.

Принцеса Ирина Гръцка и Датска е родена в Южна Африка на 11 май 1942 г., по време на изгнанието на семейството ѝ. Тя пристига в Гърция за първи път на четиригодишна възраст и остава там до десетгодишна възраст, след което постъпва в немско училище-интернат.

Ирина се премества в испанската кралска резиденция през 1981 г. след смъртта на майка си, кралица Фредерика.