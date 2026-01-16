Актьорът Райън Хърст е избран за ролята на Кратос в поредицата „Богът на войната“ на Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios за Prime Video, съобщиха от стрийминг услугата.

Santa Monica Studio (част от Sony PlayStation), разработчикът на „Бог на войната“, също поздрави Райън Хърст за ролята му.

„Поздравления за Райън Хърст, който ще играе Кратос в предстоящата поредица „Бог на войната“. Очакваме с нетърпение да видим как ще съживи Кратос“, се казва в изявление на студиото.

Райън Хърст вече се е срещал с поредицата. Той озвучава Тор в „Бог на войната: Рагнарок“. Това е единствената му роля във видеоигра. Хърст е най-известен с ролята си на Хари „Червения“ Уинстън в байкърския сериал на Кърт Сътър „Синове на анархията“.

Датата на излизане на поредицата все още е неизвестна. Запознати по-рано съобщиха, че снимките се очаква да започнат през март тази година. Роналд Д. Мур е назначен за шоурънър на проекта. Сериалът е базиран на играта от 2018 г. „Бог на войната“.

God of War беше издадена за PlayStation през 2005 г. и получи възторжени отзиви от геймъри и критици. Оттогава са издадени още четири основни игри и същия брой спин-офи. Играта God of War от 2018 г., която ще послужи за основа на поредицата, беше обявена за Игра на годината на The Game Awards. Последната част от поредицата God of War, God of War: Ragnarok, беше издадена през 2022 г.