Новини
Спорт »
Тенис »
Денислава Глушкова приключи участието си на четвъртфиналите в Анталия

Денислава Глушкова приключи участието си на четвъртфиналите в Анталия

16 Януари, 2026 15:01 342 0

  • тенис-
  • денислава глушкова-
  • турнир-
  • анталия-
  • турция

Българката отпадна от унгарката Амариса Тот

Денислава Глушкова приключи участието си на четвъртфиналите в Анталия - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенис надежда Денислава Глушкова не успя да преодолее четвъртфиналната фаза на престижния турнир на червени кортове в Анталия, Турция, чийто награден фонд възлиза на внушителните 30 000 долара. В оспорван двубой, продължил над два часа и половина, 22-годишната софиянка, поставена под номер 8 в основната схема, отстъпи пред първата поставена Амариса Тот от Унгария с резултат 1:6, 6:1, 2:6.

Глушкова, която през този сезон показва стабилен прогрес, допусна общо осем пробива – по четири във всеки от първия и третия сет. Именно в решителната трета част унгарката Тот успя да вземе ранен аванс от 4:1 гейма, който се оказа непреодолим за българката до края на мача.

Въпреки поражението, Денислава Глушкова показа борбен дух и несломима воля, които ѝ донесоха ценен опит и нови точки за световната ранглиста.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ