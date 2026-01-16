Денислава Глушкова приключи участието си на четвъртфиналите в Анталия

Българската тенис надежда Денислава Глушкова не успя да преодолее четвъртфиналната фаза на престижния турнир на червени кортове в Анталия, Турция, чийто награден фонд възлиза на внушителните 30 000 долара. В оспорван двубой, продължил над два часа и половина, 22-годишната софиянка, поставена под номер 8 в основната схема, отстъпи пред първата поставена Амариса Тот от Унгария с резултат 1:6, 6:1, 2:6.

Глушкова, която през този сезон показва стабилен прогрес, допусна общо осем пробива – по четири във всеки от първия и третия сет. Именно в решителната трета част унгарката Тот успя да вземе ранен аванс от 4:1 гейма, който се оказа непреодолим за българката до края на мача.

Въпреки поражението, Денислава Глушкова показа борбен дух и несломима воля, които ѝ донесоха ценен опит и нови точки за световната ранглиста.