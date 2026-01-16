Матю Макконъхи се пази от ИИ, регистрира осем търговски марки на свои мемета

Холивудският актьор Матю Макконъхи е регистрирал осем търговски марки за мемета, свързани с него, съобщава Variety.



Тези търговски марки обхващат лозунга на актьора „Добре, добре, добре“ от комедията от 1993 г. „Замаян и объркан“, както и кратки аудио записи и видеоклипове, в които той участва, например докато стои на веранда или седи под коледна елха. Заявленията на Макконъхи бяха одобрени от Службата за патенти и търговски марки на САЩ.



Както отбелязва изданието, по този начин Макконъхи се е защитил не само от продажбата на стоки, съдържащи подобни мемета, но и от съдържание, генерирано от изкуствен интелект.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)





„Искаме ясно да определим границите на собствеността, където съгласието и атрибуцията стават норма в света на изкуствения интелект“, заяви Макконъхи.

Според изданието, Макконъхи наскоро e обявил партньорство с ElevenLabs, компания, фокусирана върху изкуствения интелект. Той си сътрудничи с фирмата за създаването на испанска версия на своя комуникационен канал, който използва неговия синтезиран глас.