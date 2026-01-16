Новини
МИР одобри над 1300 фирми за повишаване на енергийната им ефективност

16 Януари, 2026 15:05 579 8

  • мир-
  • енергийна ефективност-
  • фирми

С близо 60 млн. евро малки и средни предприятия ще закупят термопомпи, енергийно-ефективни изолационни системи в сгради, фотоволтаични панели и др.

МИР одобри над 1300 фирми за повишаване на енергийната им ефективност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на иновациите и растежа одобри 1322 фирми за повишаване на енергийната им ефективност с европейски средства. Те ще получат близо 60 млн. евро по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Процедурата за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници предизвика сериозен интерес. Проектни предложения подадоха 2678 компании, като повече от 70% са извън София и извън най-развития Югозападен регион на страната.

Мярката е продължение на усилията на Министерството за постигане на по-голяма енергийна независимост на бизнеса и намаляване на сметките за електроенергия, природен газ, течни горива или други енергоносители. Проектни предложения можеха да подават микро-, малки и средни предприятия.

Минималното финансиране е 15 000 евро, а максималното – 50 000 евро. Средствата могат да се инвестират в енергийно-ефективно оборудване и съоръжения, с които дружествата да си осигурят собствено производство и съхранение на електроенергия. Такива са например термопомпи, системи за оползотворяване на отпадна топлина, енергийно-ефективни изолационни системи в сгради, фотоволтаични панели, локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) и др.

Поради големия брой класирани фирми в резервните списъци Министерството ще предприеме действия за иницииране на предложение към Комитета за наблюдение на Програмата да бъдат осигурени допълнителни средства по бюджета на процедурата.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    15 0 Отговор
    Колко ще е рестото от фирмите Дончев и къде са 2 милиарда от електронното правителство

    15:07 16.01.2026

  • 2 Не може да бъде

    8 0 Отговор
    Само 1300 фирми ли обслужват схемите на ГЕРБ-СДС–ДПС?!

    15:08 16.01.2026

  • 3 Ура,,Ура

    8 0 Отговор
    Как ще бъдат осигурени допълнителни средства по процедурата? Не се сещам. Нали нямаме бюджет. Откъде ще ги вземете тези пари? Или пак ще правите лупинги и ще ощетите някой за сметка на друг, който е ваш човек.

    15:13 16.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    САМО ,,МИР,,да е! САМО НАШИ ФИРМИ СА!ГЛАВОЧ ПАЗИ СЕ ОТ ПАДАЩИ ИЗОЛАЦИИ!

    15:15 16.01.2026

  • 5 60 млн хахахаха

    1 0 Отговор
    единствения ефект ше бъде оборота на вносителя и китайскта фабрика... а за крайна 30 млрд евро само за антикорупционни мерки, от заема гарантиран от нас! дори ссср не си позволяваше да харчи толкова безотговорно, зашото спазваше прсвилата за непечатане на пари

    15:21 16.01.2026

  • 6 Възpожденец 🇧🇬

    1 0 Отговор
    590 млн. Евро не бяха изплатени на България по ПВО, заради дебелян пеевски и неговия пудел бойко комуниста, за да няма анти корупционна служба, която да не е на тяхно подчинение

    15:24 16.01.2026

  • 7 Сатана Z

    3 0 Отговор
    За Украйна дават 1.5 милиарда евро ,а за българските предприятия някакви мизерни 60 милиона.
    Гласуваш за Борисов а получаваш Зеленски

    15:29 16.01.2026

  • 8 Горски

    2 0 Отговор
    Направо ще сте кат батерии,ще се зареждате само с положителна енергия и ще подхвръквате чак от кеф. Екологични сгради,екологична среда,енергийни полета. „За Земята“, WWF, „Хабитат България“ са чужди агенти, еко терористи. България не е само енергийно-бедна. Бедна е по всички направления. Като минеш през бедния й народ и се насочиш към бедната й икономика,бедно здравеопазване,бедно образование,спряха обновяването на жилищните сгради,язовирите са в ужасно състояние,стари тръбопроводи,стари пътища,стари ж.п. линии.

    15:35 16.01.2026

