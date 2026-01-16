Новини
Дара представя „Онче бонче“ – клубен удар преди националната селекция за „Евровизия“ (ВИДЕО)

16 Януари, 2026

Парчето се откроява като един от най-експлозивните и запомнящи се тракове в албума „ADHDARA“

Дара представя „Онче бонче“ – клубен удар преди националната селекция за „Евровизия“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: @dave.dng
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Броени дни преди участието си в националната селекция за „Евровизия“, където е сред 15-те избрани артисти, DARA представя новия си сингъл „Онче Бонче“. DARA се вдъхновява от детска рима, изкарва я от контекста ѝ и я превръща в покана за бягство и безкраен купон.

Парчето се откроява като един от най-експлозивните и запомнящи се тракове в албума „ADHDARA“, който излезе през септември 2025г.

Официалният видеоклип, режисиран от Жоро Пеев, изгражда сюрреалистичен свят от ръчно рисувани арт инсталации и куклени образи, които оживяват пред камерата. DARA е движеща сила в тази визуална приказка. 

След силния отзвук на втория ѝ студиен албум ADHDARA, 2026 обещава да бъде година на висока скорост за DARA с още по-смели идеи, необикновени визуални проекти и концерти, които ще изведат енергията ѝ отвъд студиото и директно на сцената.

Официалната премиера на „Онче Бонче“ е днес, 16 януари, във всички дигитални платформи, в българския радио и ТВ ефир и в YouTube канала на DARA.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 газо

    4 1 Отговор
    угазо

    13:33 16.01.2026

  • 2 Мисля,че

    7 0 Отговор
    Е доста посредствена тая "песен"!

    13:33 16.01.2026

  • 3 мхм

    6 1 Отговор
    еми тва е българия, и да не се води чалга, си е пак чалга

    13:36 16.01.2026

  • 4 Хмм

    6 0 Отговор
    тъпня

    13:38 16.01.2026

  • 5 Онче Бонче

    6 0 Отговор
    Вие като чакал...

    13:40 16.01.2026

  • 6 Демократически

    2 0 Отговор
    Боклуци Сър Джон

    13:46 16.01.2026

  • 7 Гаранция

    0 0 Отговор
    Да пратят Иво Димчев на гей партито, ще вземе първа награда.

    13:47 16.01.2026

  • 8 Боклуците на Боклука

    4 0 Отговор
    Пълни глупости ,песен за глупави хора

    13:48 16.01.2026

  • 9 Оххх

    0 0 Отговор
    Ооуу Дъра-Бъра се опитва да пей...брей!?

    14:02 16.01.2026