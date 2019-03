Арестуваха 104-годишна баба, за да види как е от „тъмната страна“ (ВИДЕО)

Британската полици арестува 104-годишна жена, за да изпълнят заветното ѝ желание, съобщава вестник Metro.

Възрастната дама, на име Ан Броукънбрау, живее в дома за възрастни хора "Стокли кеър хоум".

За своите 104 години Ан Брокенброу никога не е имала проблеми със закона. Цял живот тя била примерна гражданка и искала да види как е от "тъмната страна". Искало ѝ се да бъде арестувана, за да разбере какво е чувството когато белезниците щракнат около китките ѝ.

⚡️ “Anne, 104, reveals her wish to be ARRESTED - and the police obliged!” It's happening in ten minutes (10.30am this morning!). We're with Anne now and she's so excited. We'll share the moment shortly! @DailyMailUK @MetroUK https://t.co/zb3OguKeKB pic.twitter.com/19oBUlgQPb — Alive Activities (@aliveactivities) March 20, 2019

След ареста Ан признава, че е прекарала прекрасен ден.

„Имах прекрасен ден, който беше интересен. Нищо подобно не ми се беше случвало преди. Сложиха ми белезниците, аз бях арестувана. А как се почувствах като престъпник? Ами това ще ме направи много по-внимателна занапред относно нещата, които казвам и правя. Полицаите обаче, бяха много мили и приятни", споделя възрастната жена.

Полицията в Бристол откликнала на нейното странно желание и я арестувала. Пазителите на реда сложили белезници на възрастната жена и в инвалидна количка я придвижили до полицейския автомобил. След това я настанили на предната седалка до шофьора и я откарали в ареста.

104-Year-Old Gran Is Arrested After Saying It Was Her Greatest Wish https://t.co/Oksha4V6sn pic.twitter.com/B1j6s4ZtAq — Police Hour (@PoliceHour) March 20, 2019

Акцията е част от мероприятието "Заветни желания", организирано от старческия дом на 16 март. Възрастните хора трябвало да напишат своя несбъдната мечта или неизпълнено желание на листче и го пуснат в кутия.

След това листчетата били закачени на въже в местен магазин, за да може всеки желаещ съгражданин да се отзове и по възможност да изпълни желанието.

I’m privileged to meet sweet souls in my day job working for @HartfordCareLtd



It’s not often that you meet a 104-year-old lady who wants to be ‘arrested’ by the police to fulfil a wish...



💫Your wish is granted Anne! 💫https://t.co/sq4zQCjM5o pic.twitter.com/l7xFf1DXit — Louise Chandler (@chandlerlou) March 20, 2019

