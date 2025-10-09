Новини
Любопитно »
Италианка занесе бабиния пръстен в аукционна къща и остана изумена

Италианка занесе бабиния пръстен в аукционна къща и остана изумена

9 Октомври, 2025 11:46 1 884 2

  • италианка-
  • пръстен-
  • баба-
  • лаура-
  • диамант

Пръстенът е имал розов камък, за който Лаура била сигурна, че е обикновен кварц, оказал се естествен розов диамант

Италианка занесе бабиния пръстен в аукционна къща и остана изумена - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианката Лаура занесла семейна реликва в аукционна къща и неочаквано научила, че може да я продаде за 1,2 милиона евро, пише Jam Press.

Според Лаура пръстенът бил подарък от покойната ѝ баба. Тя знаела, че е направен от платина и е бил произведен в началото на 70-те години на миналия век от Bulgari, компания за луксозни бижута. Пръстенът е имал розов камък, за който Лаура била сигурна, че е обикновен кварц.

Оказал се естествен розов диамант. Той изумил служителите на аукционната къща Aste Bolaffi не само с редкия си цвят, но и с теглото си. Диамантът в пръстена на Лаура тежи 3,18 карата. Бижутерът го проектирал да бъде обграден от 64 обикновени диаманта, с общо тегло, оценено на 1,93 карата.

Специалистът от Aste Bolaffi Матео Арманди нарекъл пръстена на Лаура "невероятно рядък". Той ще бъде пуснат на онлайн търг.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПоЭт

    3 1 Отговор
    Ех, къде си бабо, да бъдеш и ти, но ...

    11:56 09.10.2025

  • 2 Джорджо

    0 0 Отговор
    Бабата на Лаура е била голяма омайница за да бъде дарена с такъв уникат....

    12:49 09.10.2025