Италианка занесе бабиния пръстен в аукционна къща и остана изумена

Италианката Лаура занесла семейна реликва в аукционна къща и неочаквано научила, че може да я продаде за 1,2 милиона евро, пише Jam Press.

Според Лаура пръстенът бил подарък от покойната ѝ баба. Тя знаела, че е направен от платина и е бил произведен в началото на 70-те години на миналия век от Bulgari, компания за луксозни бижута. Пръстенът е имал розов камък, за който Лаура била сигурна, че е обикновен кварц.

Оказал се естествен розов диамант. Той изумил служителите на аукционната къща Aste Bolaffi не само с редкия си цвят, но и с теглото си. Диамантът в пръстена на Лаура тежи 3,18 карата. Бижутерът го проектирал да бъде обграден от 64 обикновени диаманта, с общо тегло, оценено на 1,93 карата.

Специалистът от Aste Bolaffi Матео Арманди нарекъл пръстена на Лаура "невероятно рядък". Той ще бъде пуснат на онлайн търг.