Арестуваха жена след изпращането на 159 000 съобщения на мъж след първата им среща

31-годишна жена от Аризона е задържана от властите, след като е изпратила над 159 000 текстови съобщения, някои от които със заплашителен характер, на мъж, с когото е излязла само веднъж. Двамата се запознават през онлайн приложение за срещи, но след първата им среща започва истински тормоз, пише woman.bg.
Запознанство, което бързо прераства в преследване
Според съдебните документи, Жаклин Клеър Адес се свързва с жертвата през юли 2017 г. чрез приложението Luxy, което е популярно сред милионери. След единствената им лична среща мъжът ясно заявил, че не желае да продължават отношенията си. Това обаче отключило вълна от преследване от страна на Адес.
Хиляди съобщения със заплашително съдържание
В рамките на около десет месеца тя изпратила на мъжа над 159 000 съобщения. Сред тях имало и такива с изключително притеснително съдържание, включително заплахи като: „Бих направил суши от бъбреците ти, клечки от костите на ръката ти“
Ескалация и незаконно проникване в дома
Напрежението ескалира през април 2018 г., когато Адес е открита да се къпе в банята в дома на мъжа, след като е влязла с взлом. След като е арестувана и освободена, тя не спира дотук. По-късно се появява на работното му място, представяйки се за негова съпруга, което води до повторното ѝ задържане.
Обвинения и задържане без право на гаранция
Пред властите Адес е обяснила поведението си с любов, твърдейки, че е открила своята „сродна душа“. Прокуратурата обаче определя действията ѝ като престъпен тормоз и незаконно проникване в чужда собственост.
Към момента жената е задържана в затвора на окръг Марикопа без право на гаранция, като са ѝ повдигнати обвинения в тормоз и нарушаване на частна собственост.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така е
09:46 16.02.2026
2 хехе
09:47 16.02.2026
3 Това
09:47 16.02.2026
4 Трол
09:49 16.02.2026
5 Венелино
Коментиран от #7
09:53 16.02.2026
6 Гориил
09:58 16.02.2026
7 Новичок
До коментар #5 от "Венелино":Вярно е ,подкрепям.Трябва да бъде подложена на същото.
09:59 16.02.2026
8 Голям
Коментиран от #12
10:08 16.02.2026
9 123456
10:16 16.02.2026
10 Mими Кучева🐕🦺
10:20 16.02.2026
11 Идън
Коментиран от #13
10:31 16.02.2026
12 Идън
До коментар #8 от "Голям":Какво като я блокира- тя има адреса на дома му- на работното му място...Такива хора като нея са силно ревниви и опасни - дори и да постигнат целта си.Отело убива Дездемона без да има доказателства за изневяра.
10:39 16.02.2026
13 Казваш,
До коментар #11 от "Идън":че жената си е нормална за жена?
Коментиран от #14
10:40 16.02.2026
14 Идън
До коментар #13 от "Казваш,":Това психическо състояние се отнася и за двата пола. Имах колежка с такъв мъж. Той идваше в офиса и я следеше- не ми се пише подробности...Понякога насилието е без драскотина- това е емоционален тормоз- а и жертвата може да увреди своята.
Коментиран от #16
10:47 16.02.2026
15 Георги
10:51 16.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Luxy, което е популярно сред милионери
кифлата я било яд че изпуснала евентуално гювеча
11:26 16.02.2026