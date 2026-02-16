Новини
Любопитно »
Арестуваха жена след изпращането на 159 000 съобщения на мъж след първата им среща

Арестуваха жена след изпращането на 159 000 съобщения на мъж след първата им среща

16 Февруари, 2026 09:43 1 394 17

  • жаклин клеър адес-
  • текстови съобщения-
  • арестувана-
  • първа среща-
  • сащ

След единствената им лична среща мъжът ясно заявил, че не желае да продължават отношенията си

Арестуваха жена след изпращането на 159 000 съобщения на мъж след първата им среща - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

31-годишна жена от Аризона е задържана от властите, след като е изпратила над 159 000 текстови съобщения, някои от които със заплашителен характер, на мъж, с когото е излязла само веднъж. Двамата се запознават през онлайн приложение за срещи, но след първата им среща започва истински тормоз, пише woman.bg.

Запознанство, което бързо прераства в преследване

Според съдебните документи, Жаклин Клеър Адес се свързва с жертвата през юли 2017 г. чрез приложението Luxy, което е популярно сред милионери. След единствената им лична среща мъжът ясно заявил, че не желае да продължават отношенията си. Това обаче отключило вълна от преследване от страна на Адес.

Хиляди съобщения със заплашително съдържание

В рамките на около десет месеца тя изпратила на мъжа над 159 000 съобщения. Сред тях имало и такива с изключително притеснително съдържание, включително заплахи като: „Бих направил суши от бъбреците ти, клечки от костите на ръката ти“

Ескалация и незаконно проникване в дома

Напрежението ескалира през април 2018 г., когато Адес е открита да се къпе в банята в дома на мъжа, след като е влязла с взлом. След като е арестувана и освободена, тя не спира дотук. По-късно се появява на работното му място, представяйки се за негова съпруга, което води до повторното ѝ задържане.

Обвинения и задържане без право на гаранция

Пред властите Адес е обяснила поведението си с любов, твърдейки, че е открила своята „сродна душа“. Прокуратурата обаче определя действията ѝ като престъпен тормоз и незаконно проникване в чужда собственост.

Към момента жената е задържана в затвора на окръг Марикопа без право на гаранция, като са ѝ повдигнати обвинения в тормоз и нарушаване на частна собственост.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така е

    8 1 Отговор
    От край време се знае, че хората не се раждат еднакво умни.

    09:46 16.02.2026

  • 2 хехе

    13 0 Отговор
    горкия като я е видял на живо е избягал в дън гори тилилейски.

    09:47 16.02.2026

  • 3 Това

    6 0 Отговор
    Е безинтересно с бъбреците! Споделете заплахите към основната му клечка!

    09:47 16.02.2026

  • 4 Трол

    5 0 Отговор
    Това е скрита реклама на мобилните устройства, през които са пращани съобщенията.

    09:49 16.02.2026

  • 5 Венелино

    16 1 Отговор
    сега разбра ли, как се чувстваме ние читателите, след като ни заливаш ежедневно със стотици несъстоятелни статии?

    Коментиран от #7

    09:53 16.02.2026

  • 6 Гориил

    5 1 Отговор
    Съпругата на Навални изпълни заплахите си.

    09:58 16.02.2026

  • 7 Новичок

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Венелино":

    Вярно е ,подкрепям.Трябва да бъде подложена на същото.

    09:59 16.02.2026

  • 8 Голям

    9 1 Отговор
    Този човек сигурно никога не е чувал за неща като блокиране на абонат, ами много е полезно???

    Коментиран от #12

    10:08 16.02.2026

  • 9 123456

    3 0 Отговор
    абе , изчакайте да станат 160 000 и тогава действайте, по лесно се пише и по-добре стои на екран

    10:16 16.02.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Все пак рекордьор е Кокорчо, който е изпратил 160000 съобщения на Специ!🌈🛴🥳🤣👍

    10:20 16.02.2026

  • 11 Идън

    5 0 Отговор
    Тази жена има проблем с психиката.Това не е любов- а лимеранс-обсесивен комплекс по несбъднато желание за ,, притежаване,, .

    Коментиран от #13

    10:31 16.02.2026

  • 12 Идън

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Голям":

    Какво като я блокира- тя има адреса на дома му- на работното му място...Такива хора като нея са силно ревниви и опасни - дори и да постигнат целта си.Отело убива Дездемона без да има доказателства за изневяра.

    10:39 16.02.2026

  • 13 Казваш,

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Идън":

    че жената си е нормална за жена?

    Коментиран от #14

    10:40 16.02.2026

  • 14 Идън

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Казваш,":

    Това психическо състояние се отнася и за двата пола. Имах колежка с такъв мъж. Той идваше в офиса и я следеше- не ми се пише подробности...Понякога насилието е без драскотина- това е емоционален тормоз- а и жертвата може да увреди своята.

    Коментиран от #16

    10:47 16.02.2026

  • 15 Георги

    1 0 Отговор
    159,000 съобщения за 10 месеца е по има-няма съобщение на всеки две минути и половина.

    10:51 16.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Luxy, което е популярно сред милионери

    1 0 Отговор
    ако беше работник нямаше да го тормози

    кифлата я било яд че изпуснала евентуално гювеча

    11:26 16.02.2026