Арестуваха жена след изпращането на 159 000 съобщения на мъж след първата им среща

31-годишна жена от Аризона е задържана от властите, след като е изпратила над 159 000 текстови съобщения, някои от които със заплашителен характер, на мъж, с когото е излязла само веднъж. Двамата се запознават през онлайн приложение за срещи, но след първата им среща започва истински тормоз, пише woman.bg.

Запознанство, което бързо прераства в преследване

Според съдебните документи, Жаклин Клеър Адес се свързва с жертвата през юли 2017 г. чрез приложението Luxy, което е популярно сред милионери. След единствената им лична среща мъжът ясно заявил, че не желае да продължават отношенията си. Това обаче отключило вълна от преследване от страна на Адес.

Хиляди съобщения със заплашително съдържание

В рамките на около десет месеца тя изпратила на мъжа над 159 000 съобщения. Сред тях имало и такива с изключително притеснително съдържание, включително заплахи като: „Бих направил суши от бъбреците ти, клечки от костите на ръката ти“

Ескалация и незаконно проникване в дома

Напрежението ескалира през април 2018 г., когато Адес е открита да се къпе в банята в дома на мъжа, след като е влязла с взлом. След като е арестувана и освободена, тя не спира дотук. По-късно се появява на работното му място, представяйки се за негова съпруга, което води до повторното ѝ задържане.

Обвинения и задържане без право на гаранция

Пред властите Адес е обяснила поведението си с любов, твърдейки, че е открила своята „сродна душа“. Прокуратурата обаче определя действията ѝ като престъпен тормоз и незаконно проникване в чужда собственост.



Към момента жената е задържана в затвора на окръг Марикопа без право на гаранция, като са ѝ повдигнати обвинения в тормоз и нарушаване на частна собственост.