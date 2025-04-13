Кой има имен ден днес, 5 април 2026 г. Честито!

13 Април, 2025 05:30, обновена 5 Април, 2026 05:40

  • цветница-
  • исус христос

Цветница е! Традицията я свързва с тържественото посрещане на Исус Христос в Йерусалим

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Цветница е последният голям църковен празник преди Великден. Той се празнува както в православната, така и в католическата и протестантската църква една седмица преди Великден, в неделята след Лазаровден. Нарича се още Връбница, Цветна неделя, Вая (Вайя), Куклинден или (в западните църкви) Палмова неделя.

Традицията го свързва с тържественото посрещане на Исус Христос в Йерусалим с палмови клонки, възславян като Месиански цар. Той влиза в града на магаренце и е приветстван от хората с "Осанна", задето е възкресил Лазар предния ден - в събота. Тържествено посрещнат в Йерусалим на Цветница, той доброволно върви, стъпка по стъпка, към предначертания край на земния си живот.

Народът нарича празника Цветница или Връбница, Цветна неделя, Вая, Кукленден. Цветница е празникът на цветята и цъфтежа. Имен ден празнуват всички, носещи имена на цветя, растения, храсти и дървета: Камелия, Цена, Цено, Цветан, Върбан, Върбинка, Виолета, Здравко, Здравка, Лилия, Латинка, Ралица, Теменуга, Теменужка, Цвета, Цветан, Цветанка, Цветелина, Ясен, Явор.

Исус влязъл в Йерусалим на магаренце, децата ликували и постилали палмови клонки пред него с думите ”Осанна на сина Давидов! Слава във висините Богу!” Като видели всенародното ликуване, фарисеите и първосвещениците се късали от завист и злоба. Обърнали се към Христос с думите: ”Кажи им да мълчат”, а той им отвърнал: ”Не мога да сторя това. Ако го направя камъните ще завикат.” Изглежда, че сърцата на първосвещениците били по-твърди и от камък, щом не се трогнали от влизането му в Йерусалим. Когато Христос разбрал, че искат да го обявят за цар се оттеглил във Витания да пренощува, защото не искал земна слава.”

При последното си влизане в Йерусалим, Христос отишъл и в храма и прекатурил масите на сарафите, които обменяли монети, и на търговците, които продавали разни стоки в храма. Той се обърнал към тях с думите: ”Домът на отца ми е дом за молитва, а вие го превърнахте в разбойнически вертеп.” По думите на отец Харизанов тези негови думи още повече ожесточили и озлобили първосвещениците и фарисеите, които търсели повод да го арестуват и да го погубят няколко дни по-късно.

На този ден на службата в храмовете християните държат в ръцете си осветени върбови клонки, които заменят палмовите клонки - сякаш отново посрещат своя Спасител. Свещеници осветяват клонките и цветята, донесени от вярващите. След богослужението християните отнасят осветените върбови клонки в домовете си за здраве и предпазване от болести и зло. Обикновено от тях се увиват венци, които се окачват над прага на къщата или над домашния олтар.

В този ден продължават Лазаровите обреди и обичаи. На този празник с кумиченето на лазарките завършва цикълът на моминските пролетни игри. Привечер на мегдана моми и ергени за последен път играят лазарското хоро, като за първи път след Великденските пости хорото е сключено. В някои райони на България на този ден се извършват и поминални обреди свързани с вярването, че на Връбница умрелите излизат от гробовете си и очакват роднините им да им донесат нещо. Рано сутрин жените отиват на гробища с върбови клонки, царевични стъбла, кадилница и вода. Прекадяват и преливат гробовете на своите близки. След това забиват клончета от върбата до гробните паметници и с плявата (царевичните стъбла) запалват огън.

Лазаровден и Цветница са винаги в последната събота и неделя преди Великден.

Главната обредна роля е на девойките. Те пеят и играят.

Но това не е веселие, а съдбовен ритуал. Нарича се лазаруване. За самите момичета обредът е ”посвещение” в моминството, в предженитбена възраст. Някога се е смятало, че девойка, която не е лазарувала, не може да се ожени. Заедно с това моминският ритуал трябва да донесе стопанско и житейско благоденствие на цялото село. Ето защо лазарките, макар да са съвсем млади момичета, се посрещат с почит от всички жители. Тази значимост на лазарския ритуал навярно го е съхранила и до ден днешен. Сам по себе си обредът е красив и витален. Обичаят е познат във всяко българско село и район. Затова има много локални обредни варианти. На места и названието е различно. Но основните елементи са общи. Всяка лазарска група трябва да изпълни цикъл от песни, а на места и танц, характерни само за тези празници.

Някога момите обхождали със своя обред всички къщи в селото.

Днес в някои села ритуалът само се пресъздава на сцена. Но в много селища обичаят се възпроизвежда така, както някога – лазарките обикалят всички къщи. Традиционният смисъл е лазарките да внесат във всеки дом своята обредна благословия за благоденствие и сбъдване на най-съкровените надежди за всеки от семейството. В пространния обреден цикъл лазарски песни има подходящи текстове за всяка възраст и социално положение. Образите в тези песни носят много старинна символика и звучат особено поетично. Дъщерята-мома е пролетно цвете или звезда. Синът-ерген е напет юнак на красив кон и се надбягва със слънцето. Бащата е представен като могъщо родословно дърво. Децата са ято гълъби.

Има песни и за основните поминъци – от земеделеца и овчаря, до златаря и учителя.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЦЕЦО ПЪПЕША

    13 6 Отговор
    НА ВРАТАТА НА АСАНСЬОРА МИ СЪМ ЗАКАЧИЛ ВЕНЕЦ ОТ ВЪРБОВИ КЛОНКИ,А ТЪЩАТА ЩЕ МИ ПОДАРИ ОЩЕ ЕДИН АП...

    08:04 21.04.2019

  • 3 Неее

    11 17 Отговор
    Днес за католиците е Великден, а не както сте писали в началото, че днес всички празнуват Цветница!

    Коментиран от #42

    08:56 21.04.2019

  • 4 1944

    7 7 Отговор
    цвинокио ще разцъфне отзад при бай ставри.

    09:07 21.04.2019

  • 5 боцмана

    11 6 Отговор
    Цветница е хубав празник , но е достатъчно да си имаш един звяр с име на цвете в къщата и всичко хубаво е то тук. Пазете се от зверове с имена на цветя.

    09:11 21.04.2019

  • 6 Batushka

    8 17 Отговор
    На Цветница добрите християни чупят клоните на върбите а върбите пищят от болка и Бог е доволен!Тоя Бог има фиксация в болката и страданието....хахахаха....

    Коментиран от #11, #12

    09:16 21.04.2019

  • 7 Guest

    7 15 Отговор
    Цветница - подготовка за голямата пред лятна почивка (от великден до Гергьовден) за всички заплатаджии в т. нар. "християнски" свят. Плюскане на агнешко, свинско и др. на корем в прослава на... корема! Стига с тези измислени ваканции в почит на корема! И касов апарат за всеки поп!

    09:27 21.04.2019

  • 8 :))

    25 1 Отговор
    Честито на именниците !

    09:37 21.04.2019

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лицемери

    11 8 Отговор
    Комунистите нямат моралното право да празнуват

    10:47 21.04.2019

  • 11 Покай се

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Batushka":

    Внимавай какво говориш да не получиш Приглашение от Свети Петър за вечно жителство в Ада

    10:53 21.04.2019

  • 12 Гост

    10 7 Отговор

    До коментар #6 от "Batushka":

    Отиди да се поклониш на мумията на Ленин. Вие комунистите нали вярвате само в него-еврейски сификистик,направил преврат с еврейски пари взети от Германия.

    11:28 21.04.2019

  • 13 318tds

    6 7 Отговор
    Аз не празнувам нищо днес 😁😁

    14:28 21.04.2019

  • 14 Цецо Партамента

    1 4 Отговор
    Да е жив и здрав Цецко, ново партаментче с решетки да си вземе!
    Апропо тук пък е Великден.

    14:43 21.04.2019

  • 15 Цецо Партамента

    2 4 Отговор
    Айде сега всички гласоподаватели да ми съберат парички за ново партаментчеееееее хихихи.

    14:45 21.04.2019

  • 16 Комунисти и цветница

    9 3 Отговор
    Боже пази България

    06:35 13.04.2025

  • 17 Факт

    7 1 Отговор
    Да са живи и здрави!

    06:46 13.04.2025

  • 18 Честит

    7 2 Отговор
    Имен ден, красива и любима моя Камелия!

    07:24 13.04.2025

  • 19 Гост

    3 7 Отговор
    Така и не разбрах кой празнува днес .

    07:26 13.04.2025

  • 20 Гост666

    5 15 Отговор
    За мен е неделя и е почивен ден . А тези приказки за исусчо са за малките деца . Абсолютна измислица за един човек направен на бог .

    07:28 13.04.2025

  • 21 Хейт

    4 15 Отговор
    Влязал като кандидат за цар и излязъл като престъпник за една седмица деградация . Никой не повярвал на някакъв хипар с дълга коса и неговите брътвежи.

    Коментиран от #44

    07:29 13.04.2025

  • 22 Анонимен

    1 3 Отговор
    В Севт търсят тъкачки!

    07:36 13.04.2025

  • 23 Пецата

    4 5 Отговор
    Аз да седна да пия вобще не ми требва да е некъф глупав празник разбираш ли 🤣

    08:14 13.04.2025

  • 24 Факт

    5 5 Отговор
    Фарисеите са завиждали!

    08:16 13.04.2025

  • 25 попфолковник Марков 🐖🍺👍

    3 5 Отговор
    наздраве и на вас да ви !

    08:28 13.04.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мъдрият

    10 4 Отговор
    Честит празник Вход Господен в Йерусалим(Цветница, Връбница) на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Статията отново е под всякаква критика - просто е копирана от някъде си: и отново е писано Исус - КОЕТО НЕ Е ПРАВИЛНО! Пише се Господ Иисус Христос! ИИсус - с две букви И. Так пишем ние - ПРАВОСЛАВНИТЕ християни!
    Разбери го вече авторе и като копираш статия, където е написано неправилно - КОРИГИРАЙ ГО!

    И статията пак е пълна с разни народни поверия и суеверия - които са пълни измислици и изкривявания!

    Освен това не е разказано както трябва за празника - дори името на празника не е правилното: "Вход Господен в Йерусалим" - така се казва празника, а (Цветница, Връбница) са народните му названия.

    Кое е специфичното за тоя празник? (Аз в началото много му се радвах, но после, когато разбрах същността на нещата - малко промених виждането си.) Господ Иисус Христос - влиза в Йерусалим посрещнат като цар от народа, който вика Осана във висините и постила палмови клонки по пътя, и се радва на Господа...

    На пръв поглед - чудесно, прекрасно...НО

    Същите тези хора(или поне част от тях) само след наколко дни викат: РАЗПНИ ГО!

    КАКВО ДВУЛИЧИЕ, КАКВО ЛИЦЕМЕРИЕ, КАКВА МЕРЗОСТ!

    Както и да е, това е трябвало да стане така, защото разпъването, кръстната смърт и Възкресението на Божия син Господ Иисус Христос са необходими за нас човеците и за нашето спасение!

    Пожелавам на всички православни християни духовна мобилизания в най

    Коментиран от #31, #36, #38, #43

    08:37 13.04.2025

  • 31 Мъдрият

    9 3 Отговор

    До коментар #30 от "Мъдрият":

    ДОПЪЛВАМ, защото не се събра текста:


    Пожелавам на всички православни християни духовна мобилизания в най-важните дни от Великия пост - нека съпреживеем с Божия Син Господ Иисус Христос страданията Му и в края на седмицата да посрещнем славното Му Възкресение!

    По молитвите на всички светии: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #39, #45

    08:40 13.04.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пецата

    2 2 Отговор
    Всички цецовци които знам са големи шматки разбираш ли 🤣

    08:48 13.04.2025

  • 34 💀💀💀💀💀

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Що така?":

    Не празнувам религиозни празници да си чул атейст да празнува нещо наложено от църква и на имен ден не се кани направо утиваш. И нищо не не депресира осен някой да ми дудне за Господ и религия . И вече съм на път да се поканя на празник даже с подарък .

    08:51 13.04.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гост666

    5 7 Отговор

    До коментар #30 от "Мъдрият":

    Пак не доволен и вярва на Библията нещо пиано 50-60 години след събитията .Просто този човек е решил да влезе в тоя град като месия но явно хората не са разбрали какво им говори или иска да направи. Този се е опитал да въведе нова религия или учение или нещо от сорта но явно другите еврей не са разбрали този еврейн живял в Индия няколко години преди тази случка каво иска да каже . Този човек е омешал будистки и други виждания който не всички са разбрали .

    08:56 13.04.2025

  • 37 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Що така?":

    На имен ден не се кани а се ходи направо . Ако не знаеш . И не всеки е религиозен и празнува или ходи на гости на тези празници . И аз не ходя и не празнувам имен ден . Не вярва в тези глупости .

    08:58 13.04.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хейт

    3 6 Отговор

    До коментар #31 от "Мъдрият":

    Все нещо ти пречи , все недоволен . Статията била стара важните кой празнува днес . А който вярва в тази библия и религия си знае какво е станало и защо. То по скоро това е приказка за лека нощ Библията четеш и заспиваш или се смееш на нещата написани там .

    09:08 13.04.2025

  • 40 редник

    11 0 Отговор
    Мда-а: /Някога се е смятало, че девойка, която не е лазарувала, не може да се ожени. / Е-ех, авторе, язък за "Класическата филология" - в онези времена девойките само са се омъжвали, щото не е имало демокрация... 😃

    Честит празник на имениците! ☘️

    09:09 13.04.2025

  • 41 Анонимен

    0 0 Отговор
    Кажи им да не те обичат!

    09:10 13.04.2025

  • 42 Не е Великден

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Неее":

    Цветница е. Тази година съвпадат. Това прави годината още по важна.

    09:22 13.04.2025

  • 43 ЕЛЛИН

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Мъдрият":

    В стремежа си да ни покажете колко много знаете , постъпвате като фарисей . И то не веднъж . Вижте как сте написали хвалебствения възглас Осанна ! С едно н !? Така , че бъдете малко по - внимателен защото “ С каквато мярка мерите , с такава ще ви се отмери “ Лука ( 6:38) .

    09:24 13.04.2025

  • 44 ....

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хейт":

    Сатанинската паплач пак зацвили по форумите.

    10:48 13.04.2025

  • 45 Идън

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мъдрият":

    Пожелай им духовно ПРОЗРЕНИЕ- не,, мобилизания,,. Такава дума НЕ съществува в нито един език. Мобилизация идва от Мобилизацион- френски и е характерна за военното дело.Означава привеждане в готовност на войската и няма място тази чуждица в неща свързани с темата за вярата в Бог и Неговия Син.

    15:44 13.04.2025

  • 46 кой мy дpeмe

    4 2 Отговор
    честито на всички с името Кой Коя Ко и т н

    06:33 05.04.2026

  • 47 Фют

    3 0 Отговор
    Честит празник, цветенца и цветльовци! :)

    09:23 05.04.2026