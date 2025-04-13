Кой има имен ден днес, 5 април 2026 г. Честито!

Цветница е последният голям църковен празник преди Великден. Той се празнува както в православната, така и в католическата и протестантската църква една седмица преди Великден, в неделята след Лазаровден. Нарича се още Връбница, Цветна неделя, Вая (Вайя), Куклинден или (в западните църкви) Палмова неделя.
Традицията го свързва с тържественото посрещане на Исус Христос в Йерусалим с палмови клонки, възславян като Месиански цар. Той влиза в града на магаренце и е приветстван от хората с "Осанна", задето е възкресил Лазар предния ден - в събота. Тържествено посрещнат в Йерусалим на Цветница, той доброволно върви, стъпка по стъпка, към предначертания край на земния си живот.
Народът нарича празника Цветница или Връбница, Цветна неделя, Вая, Кукленден. Цветница е празникът на цветята и цъфтежа. Имен ден празнуват всички, носещи имена на цветя, растения, храсти и дървета: Камелия, Цена, Цено, Цветан, Върбан, Върбинка, Виолета, Здравко, Здравка, Лилия, Латинка, Ралица, Теменуга, Теменужка, Цвета, Цветан, Цветанка, Цветелина, Ясен, Явор.
Исус влязъл в Йерусалим на магаренце, децата ликували и постилали палмови клонки пред него с думите ”Осанна на сина Давидов! Слава във висините Богу!” Като видели всенародното ликуване, фарисеите и първосвещениците се късали от завист и злоба. Обърнали се към Христос с думите: ”Кажи им да мълчат”, а той им отвърнал: ”Не мога да сторя това. Ако го направя камъните ще завикат.” Изглежда, че сърцата на първосвещениците били по-твърди и от камък, щом не се трогнали от влизането му в Йерусалим. Когато Христос разбрал, че искат да го обявят за цар се оттеглил във Витания да пренощува, защото не искал земна слава.”
При последното си влизане в Йерусалим, Христос отишъл и в храма и прекатурил масите на сарафите, които обменяли монети, и на търговците, които продавали разни стоки в храма. Той се обърнал към тях с думите: ”Домът на отца ми е дом за молитва, а вие го превърнахте в разбойнически вертеп.” По думите на отец Харизанов тези негови думи още повече ожесточили и озлобили първосвещениците и фарисеите, които търсели повод да го арестуват и да го погубят няколко дни по-късно.
На този ден на службата в храмовете християните държат в ръцете си осветени върбови клонки, които заменят палмовите клонки - сякаш отново посрещат своя Спасител. Свещеници осветяват клонките и цветята, донесени от вярващите. След богослужението християните отнасят осветените върбови клонки в домовете си за здраве и предпазване от болести и зло. Обикновено от тях се увиват венци, които се окачват над прага на къщата или над домашния олтар.
В този ден продължават Лазаровите обреди и обичаи. На този празник с кумиченето на лазарките завършва цикълът на моминските пролетни игри. Привечер на мегдана моми и ергени за последен път играят лазарското хоро, като за първи път след Великденските пости хорото е сключено. В някои райони на България на този ден се извършват и поминални обреди свързани с вярването, че на Връбница умрелите излизат от гробовете си и очакват роднините им да им донесат нещо. Рано сутрин жените отиват на гробища с върбови клонки, царевични стъбла, кадилница и вода. Прекадяват и преливат гробовете на своите близки. След това забиват клончета от върбата до гробните паметници и с плявата (царевичните стъбла) запалват огън.
Лазаровден и Цветница са винаги в последната събота и неделя преди Великден.
Главната обредна роля е на девойките. Те пеят и играят.
Но това не е веселие, а съдбовен ритуал. Нарича се лазаруване. За самите момичета обредът е ”посвещение” в моминството, в предженитбена възраст. Някога се е смятало, че девойка, която не е лазарувала, не може да се ожени. Заедно с това моминският ритуал трябва да донесе стопанско и житейско благоденствие на цялото село. Ето защо лазарките, макар да са съвсем млади момичета, се посрещат с почит от всички жители. Тази значимост на лазарския ритуал навярно го е съхранила и до ден днешен. Сам по себе си обредът е красив и витален. Обичаят е познат във всяко българско село и район. Затова има много локални обредни варианти. На места и названието е различно. Но основните елементи са общи. Всяка лазарска група трябва да изпълни цикъл от песни, а на места и танц, характерни само за тези празници.
Някога момите обхождали със своя обред всички къщи в селото.
Днес в някои села ритуалът само се пресъздава на сцена. Но в много селища обичаят се възпроизвежда така, както някога – лазарките обикалят всички къщи. Традиционният смисъл е лазарките да внесат във всеки дом своята обредна благословия за благоденствие и сбъдване на най-съкровените надежди за всеки от семейството. В пространния обреден цикъл лазарски песни има подходящи текстове за всяка възраст и социално положение. Образите в тези песни носят много старинна символика и звучат особено поетично. Дъщерята-мома е пролетно цвете или звезда. Синът-ерген е напет юнак на красив кон и се надбягва със слънцето. Бащата е представен като могъщо родословно дърво. Децата са ято гълъби.
Има песни и за основните поминъци – от земеделеца и овчаря, до златаря и учителя.
11 Покай се
До коментар #6 от "Batushka":Внимавай какво говориш да не получиш Приглашение от Свети Петър за вечно жителство в Ада
10:53 21.04.2019
До коментар #6 от "Batushka":Отиди да се поклониш на мумията на Ленин. Вие комунистите нали вярвате само в него-еврейски сификистик,направил преврат с еврейски пари взети от Германия.
14 Цецо Партамента
Апропо тук пък е Великден.
15 Цецо Партамента
30 Мъдрият
Статията отново е под всякаква критика - просто е копирана от някъде си: и отново е писано Исус - КОЕТО НЕ Е ПРАВИЛНО! Пише се Господ Иисус Христос! ИИсус - с две букви И. Так пишем ние - ПРАВОСЛАВНИТЕ християни!
Разбери го вече авторе и като копираш статия, където е написано неправилно - КОРИГИРАЙ ГО!
И статията пак е пълна с разни народни поверия и суеверия - които са пълни измислици и изкривявания!
Освен това не е разказано както трябва за празника - дори името на празника не е правилното: "Вход Господен в Йерусалим" - така се казва празника, а (Цветница, Връбница) са народните му названия.
Кое е специфичното за тоя празник? (Аз в началото много му се радвах, но после, когато разбрах същността на нещата - малко промених виждането си.) Господ Иисус Христос - влиза в Йерусалим посрещнат като цар от народа, който вика Осана във висините и постила палмови клонки по пътя, и се радва на Господа...
На пръв поглед - чудесно, прекрасно...НО
Същите тези хора(или поне част от тях) само след наколко дни викат: РАЗПНИ ГО!
КАКВО ДВУЛИЧИЕ, КАКВО ЛИЦЕМЕРИЕ, КАКВА МЕРЗОСТ!
Както и да е, това е трябвало да стане така, защото разпъването, кръстната смърт и Възкресението на Божия син Господ Иисус Христос са необходими за нас човеците и за нашето спасение!
Пожелавам на всички православни християни духовна мобилизания в най
До коментар #30 от "Мъдрият":ДОПЪЛВАМ, защото не се събра текста:
Пожелавам на всички православни християни духовна мобилизания в най-важните дни от Великия пост - нека съпреживеем с Божия Син Господ Иисус Христос страданията Му и в края на седмицата да посрещнем славното Му Възкресение!
По молитвите на всички светии: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
34 💀💀💀💀💀
До коментар #32 от "Що така?":Не празнувам религиозни празници да си чул атейст да празнува нещо наложено от църква и на имен ден не се кани направо утиваш. И нищо не не депресира осен някой да ми дудне за Господ и религия . И вече съм на път да се поканя на празник даже с подарък .
08:51 13.04.2025
36 Гост666
До коментар #30 от "Мъдрият":Пак не доволен и вярва на Библията нещо пиано 50-60 години след събитията .Просто този човек е решил да влезе в тоя град като месия но явно хората не са разбрали какво им говори или иска да направи. Този се е опитал да въведе нова религия или учение или нещо от сорта но явно другите еврей не са разбрали този еврейн живял в Индия няколко години преди тази случка каво иска да каже . Този човек е омешал будистки и други виждания който не всички са разбрали .
08:56 13.04.2025
37 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #32 от "Що така?":На имен ден не се кани а се ходи направо . Ако не знаеш . И не всеки е религиозен и празнува или ходи на гости на тези празници . И аз не ходя и не празнувам имен ден . Не вярва в тези глупости .
39 Хейт
До коментар #31 от "Мъдрият":Все нещо ти пречи , все недоволен . Статията била стара важните кой празнува днес . А който вярва в тази библия и религия си знае какво е станало и защо. То по скоро това е приказка за лека нощ Библията четеш и заспиваш или се смееш на нещата написани там .
42 Не е Великден
До коментар #3 от "Неее":Цветница е. Тази година съвпадат. Това прави годината още по важна.
43 ЕЛЛИН
До коментар #30 от "Мъдрият":В стремежа си да ни покажете колко много знаете , постъпвате като фарисей . И то не веднъж . Вижте как сте написали хвалебствения възглас Осанна ! С едно н !? Така , че бъдете малко по - внимателен защото “ С каквато мярка мерите , с такава ще ви се отмери “ Лука ( 6:38) .
45 Идън
До коментар #31 от "Мъдрият":Пожелай им духовно ПРОЗРЕНИЕ- не,, мобилизания,,. Такава дума НЕ съществува в нито един език. Мобилизация идва от Мобилизацион- френски и е характерна за военното дело.Означава привеждане в готовност на войската и няма място тази чуждица в неща свързани с темата за вярата в Бог и Неговия Син.
