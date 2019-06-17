Помните ли живата Барби от Одеса? Днес тя е... (СНИМКИ)

Валерия Лукянова се прочу по цял свят като живата кукла Барби. 30-годишната украинка с молдовски корени бе постигнала визия, досущ като на любимата си кукла, подлагайки се на какви ли не скъпи пластични операции, козметични интервенции и разкрасителни процедури.

Изумителният ѝ външен вид я превърна в звезда в социалните мрежи и непрестанно привличаше вниманието и интереса на обществото.

Снимки: Facebook

Някои я критикуваха и упрекваха, че се е пристрастила към пластичните операции и манията ѝ, да прилича на световно известната кукла, е опасна за нейното здраве. Други обаче, не преставаха да ѝ се възхищават и да я засипват с комплименти под всяка снимка, която Валерия публикуваше в профилите си в Instagram, Facebook и руската социална мрежа VK.

Снимки: Facebook

В началото на юни Лукянова публикува поредната порция снимки, която предизвика бурни дискусии сред потребителите. От кадрите се вижда, че през последните години фигурата на "Одеската Барби" се е променила значително. Крехката кукла с 47-сантиметрова талия се е трансформирала в мускулеста бодибилдърка със стоманени мускули.

Някои от феновете на блондинката изобщо не харесаха новата ѝ фигура и я упрекнала, че е изгубила нежната си женственост и вече не е никак привлекателна.

"Вече не можеш да се наричаш жива кукла Барби", ядосват се нейни фенове. "Ръцете ти приличат повече на тези на Кен, не на Барби", "Единствено лицето ти остана като на Барби", "Изгубила си фигурата на Барби. Вече не си красива", пишат под снимките други разочаровани фенове.

Лукянова обаче, приема сравнително спокойно нападките и злобните коментари по свой адрес. “Винаги е имало цял куп злобни хора в Instagram, които постоянно пишат неприятни неща за мен. Изглежда снимките от последната ми професионална фотосесия особено силно ги подразни", пише Лукянова.

Много от потребителите пък са убедени, че снимките, на които блондинката показва удивителни мускули и плочки на корема, всъщност не са истински, а са обработени на фотошоп. Тези обвинения Валерия опровергава като публикува няколко видеа, на които показва и обяснява как е постигнала тази фигура.

От профилите ѝ в социалните мрежи става ясно, че украинката е променила не само фигурата си, но и начина си на живот.

Днес блондинката дава съвети по „лични и езотерични въпроси“, споделя съвети за храненето, както и съвети за поддържане на стройна фигура.

Съдейки по новата външност на Валерия, сега тя е напълно способна да съветва феновете си по подобни въпроси. Снимките ѝ са красноречиво доказателство за това:

Снимка: Instagram

Снимка: Instagram

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