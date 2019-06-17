- ЛюбопитноБилката на Архангел Михаил, която лекува всичко (ВИДЕО)
- ЛюбопитноМаймуна показва среден пръст на туристи (СНИМКА)
- КримиСин намушка майка си с нож след скандал
- БългарияОт 900 до 2400 лв. за раждане в болница
- КримиГДБОП спря интернета и в Бобов дол
- СвятМъж напусна гаджето си и остана без език
- АвтоКитайци успешно превръщат Suzuki Jimny в G-Klasse
- СвятЗоран Заев сменя министри
- СпортМениджърът на Пулев избухна срещу Суши (ВИДЕО)
- АвтоЯсна е цената на най-скъпия нов Mercedes в историята
- Прокопиев: Действията на прокуратурата са тормоз и репресия срещу менпреди 7 минути
- Ципрас: Който заплаши Кипър, ще си платипреди 19 минути
- Нови мълнии и бури днеспреди 25 минути
- Кирил Илиев, историк, за ФАКТИ: Само България е приятел на Северна Македонияпреди 27 минути
- Чужденец е ограбил Ставри Калиновпреди 39 минути
- 5,9 по Рихтер удариха Китайпреди 49 минути
Fakti.bg показва на посетителите си онлайн реклами, за да се финансира почтено.
Молим Ви най-учтиво да изключите блокирането на реклами.
Важно е за нас, за да продължим да Ви информираме безпристрастно.
Помните ли живата Барби от Одеса? Днес тя е... (СНИМКИ)
Валерия Лукянова излезе от образа на крехка кукла и се сдоби с железни мускули
Валерия Лукянова се прочу по цял свят като живата кукла Барби. 30-годишната украинка с молдовски корени бе постигнала визия, досущ като на любимата си кукла, подлагайки се на какви ли не скъпи пластични операции, козметични интервенции и разкрасителни процедури.
Изумителният ѝ външен вид я превърна в звезда в социалните мрежи и непрестанно привличаше вниманието и интереса на обществото.
Снимки: Facebook
Някои я критикуваха и упрекваха, че се е пристрастила към пластичните операции и манията ѝ, да прилича на световно известната кукла, е опасна за нейното здраве. Други обаче, не преставаха да ѝ се възхищават и да я засипват с комплименти под всяка снимка, която Валерия публикуваше в профилите си в Instagram, Facebook и руската социална мрежа VK.
Снимки: Facebook
В началото на юни Лукянова публикува поредната порция снимки, която предизвика бурни дискусии сред потребителите. От кадрите се вижда, че през последните години фигурата на "Одеската Барби" се е променила значително. Крехката кукла с 47-сантиметрова талия се е трансформирала в мускулеста бодибилдърка със стоманени мускули.
Шаблоны ❇️ Размышляла сегодня про шаблоны. Как же плохо человеку , который им подверженн. Потому что он вынужден постоянно терпеть разочарования когда шаблоны ломаются!))) А я первоклассно умею это делать, с моим характером и моей внешностью это просто две не сочетаемые вещи. Люди вечно так обольщаются, что я буду тихой и покладистой, но только они попробуют сделать что то, что покусится на мои "территории" я такое могу выдать, что моральная травма на всю жизнь останется. Вот вспоминала сегодня один случай, как я отказалась от сотрудничества с человеком , с которым мне сотрудничать было не выгодно. Ведь это нормально, что я тоже хочу выгоду получить, смысл мне просто так "левых" людей пиарить? И я отказалась корректно, без грубости. Так человек стал копировать многие мои бизнес проекты, сразу вспоминается история с Головиным, как у Руслана Нелнаро все скопировал и быстро его забанил. Вот у меня наподобие случай был. Я естественно за словом в карман не лезу, высказала все как на духу. То что очень не красиво так делать и может стоит притормозить? Человек был в шоке, она то считала что я белая и пушистая , буду молча терпеть этот бред! Я если вижу что мой знакомый или знакомая начинает меня в чем то копировать быстро ставлю на место и прекращаю общение. Не нравится мне такой "запашок"! Это моя территория почему я терпеть должна? Что мало идей в мире?... Или надо именно мои копировать? Эта мадам жутко разозлилась и до сих пор распространяет про меня гадости и вранье, о том что это я предлагала ей сотрудничество, а не она мне. И что она отказалась, и я скопировала ее во всем. Клиника там конечно конкретная. Полностью поменяла нас ролями. Так что людям, которые надеятся на шаблонную реакцию, на то , что кто то будет молчать пока они борзееют , не позавидуешь. Их матрица будет обламывать , будет ставить на место. На законное место.( продолжение) #шаблоны #мошенники #плагиат #труд #путь #метафизика
Някои от феновете на блондинката изобщо не харесаха новата ѝ фигура и я упрекнала, че е изгубила нежната си женственост и вече не е никак привлекателна.
🖤Эталонное состояние.🖤 💫На то и оно эталонное, что захватывает в себя сразу все сферы неделимо. 1 Хорошее ( я бы даже сказала идеальное здоровое 2 Хорошее настроение и самочувствие. Энергичность, мотивация, вдохновение, драйв. 3 Раскованность в финансах. Потоки изобилия протекают свободно, канал широкий, без перебоев. 4 Вокруг ровная геометрия. Это и архитектура, и ландшафт, и одежда, и тело, и люди. Все эталонное, что настраивает на рабочий лад . 5 Благородная обстановка снаружи и внутри. Это вы сами- ваша честь, самоуважение, ваше достоинство , ваше преподношение себя ( самому себе и миру) То , где вы находитесь так же формирует вашу реальность. Ваше рабочее и домашнее пространство. те люди, которые окружают вас, мешают с вами свои лучи и геометрия смешивается. Потому необходимо учитывать все нюансы и детали. Именно благодаря расчетам и детализации архитектор может заложить крепкий фундамент на котором будет возводится строительное сооружение. Так и мы с вами должны иметь хороший фундамент, для постройки своего настоящего. На этом видео я демонстрирую вам свое состояние, свою геометрию. Если вам это близко, я без труда помогу вам достичь этого благодаря своему пакету Матрица реальности. куда входят курсы: 1 Новая Реальность ( видео) 2 Ключи от Матрицы ( видео) 3 Квантовые техники и планировка пути ( видео) 4 Самоисцеление ( практикум) 5 Омоложение ( видео или практикум на ваш выбор) 6 Сила и Воля ( практикум или видео на ваш выбор) весь пакет вместо 21 000 будет стоить 7000 Акция продлится 1 неделю. К курсам прилагается мой мессенжер и курирование вас по вопросам курса. Мотивация и вдохновение. Вы можете прямо сейчас изменить свою жизнь. ПРЯМО СЕЙЧАС.... #философия #матрица #мудрыеслова #успешность #самосовершенствование #саморазвитие #рост #прогресс
"Вече не можеш да се наричаш жива кукла Барби", ядосват се нейни фенове. "Ръцете ти приличат повече на тези на Кен, не на Барби", "Единствено лицето ти остана като на Барби", "Изгубила си фигурата на Барби. Вече не си красива", пишат под снимките други разочаровани фенове.
Красивая фигура – крылья вдохновения. Вы спросите — каким образом сочетаются эти два понятия? Ну, подумайте сами. Если у человека красивая фигура, в любом случае он чувствует себя свободнее, раскованнее, не стесняясь, в любом обществе, чего не скажешь о людях, у которых такой фигуры нет. Если вы имеете красивую фигуру, то ваша самооценка растет, когда вы ловите на себе восхищенные взгляды прохожих. Ведь в первую очередь люди воспринимают вас, когда видят. Точно также делаете и вы. Вы оцениваете человека, когда видите на улице, например, только визуально, и в вашей голове, уже складывается какой-то определенный образ этого человека. Так оценивают и вас. Хотите попробовать ? Тогда мой курс для вас ! ✅🗝 Внешность – это то, что нам дает природа. Но мы сами можем менять свою внешность по своему усмотрению. Мы можем иметь отличную фигурку, тоненькую талию, или не иметь ее вообще. Тут уж дело выбора. И всегда так было, красивым завидуют, красивых любя, красивыми восхищаются. Так станьте же красивыми. И у вас вырастут крылья за спиной. В моем практикуме вы найдёте Лучшие методы для достижения мечты!⚜️☝🏻 Вы полюбите себя настолько, насколько это возможно. Вы ощутите полет и вдохновение. Вы ощутите себя на пике блаженства. И все это даст вам красивая фигура. Поверьте, ведь очень приятно, когда вам вслед говорят – о, какая она красивая. И вы, идя мимо огромных витрин, будете видеть себя в них и любоваться. Но чтобы самой любоваться своей тоненькой талией, и чтобы это делали другие, придется постараться. Придется поработать, изменить что-то в себе, и конечно изменить свой внешний вид. Стать совершенством. Чтобы вы глядя на себя в зеркало могли сказать себе, что ничто не прошло даром, что все что вы в себя вложили, стоило тех затрат и времени, и усилий, и денег. #фигура #стройноетело #работанадсобой #работанадфигурой #помогупохудеть #похудение
Лукянова обаче, приема сравнително спокойно нападките и злобните коментари по свой адрес. “Винаги е имало цял куп злобни хора в Instagram, които постоянно пишат неприятни неща за мен. Изглежда снимките от последната ми професионална фотосесия особено силно ги подразни", пише Лукянова.
Зачем мне нужна красивая фигура , если её все равно никто не увидит? Очень часто слышу такое мнение от девушек , которые обожают выставлять свои фотографии в нижнем белье! Да , я согласна , что не всю фигуру можно увидеть например спортивном топе и шортах))) Но все же не обязательно абсолютно всем людям видеть ваши достижения. Я тоже много лет себя тешила этой мыслью, пока у меня в голове окончательно не сформировался каркас самоуважения. Я себя успокаивала тем , что самое главное что я знаю о своей порядочности, и те кто меня осуждают на самом деле намного хуже , потому что у них было много половых партнёров, а у меня всего один , поэтому мне было даже смешно слышать подобные осуждения! Но абсолютно неважно насколько вы чисты внутри , если снаружи всякая грязь притягивается на ваши полуобнаженные фотографии! Все отбросы общества которые целыми днями сами понимаете чем занимаются по интернету , выискивает фотографии девушек в нижнем белья!! Сами понимаете для чего! Уже только этот факт вызывает омерзение! То что всякие не полноценные и убогие люди , недоразвитые , могут смотреть на вас в Неглиже... С чего бы им вообще такая честь!? Поэтому сейчас я стараюсь не выставлять фотографии даже в купальнике, потому что купальник очень похож на нижнее белье, и это практически одно и тоже .... мне не хочется чтобы отбросы общества любовались на мое тело! Я даже по выбрасывала все вещи типа мини-юбок и шортов , чтобы вообще ничего подобного не было никогда в моем гардеробе! (Продолжение) #саморазвитие #самоуважение #мудрость #масон #матрица #дух #метафизика #vril
Много от потребителите пък са убедени, че снимките, на които блондинката показва удивителни мускули и плочки на корема, всъщност не са истински, а са обработени на фотошоп. Тези обвинения Валерия опровергава като публикува няколко видеа, на които показва и обяснява как е постигнала тази фигура.
От профилите ѝ в социалните мрежи става ясно, че украинката е променила не само фигурата си, но и начина си на живот.
Дорогие девушки поздравляю вас с 8 марта 🌹🌹🌹) Хочу пожелать вам в этот день зависеть только от себя. Быть автономными, мужчина не нужен для счастья. Счастье должно быть внутри не зависимо ни от каких внешних факторов. Счастье - это состояние. Мужчина может лишь украсить жизнь, если он достоин👑☝🏻. Но не быть в ней главной деталью!💎⚜️ 🔥🔥🔥И только в этот день скидка 21 % на всю продукцию из моего интернет магазина (без исключения) инфо и косметические товары. 🗝🦉Впервые чакровый набор тоже попадает в эту категорию, т к до этого никогда скидок не давали, т к он очень сложный в изготовлении. И коробки это ручная работа ( каждая чакра) Товары можете смотреть тут amatue.su и тут @samadhinatural Шикарного вам дня! Радуйте себя)❤❤❤ #8марта #подарки #скидка #скидки #акция #акции #подарокжене #подарокженщине #мудрость #органическаякосметика #саморазвитие
Днес блондинката дава съвети по „лични и езотерични въпроси“, споделя съвети за храненето, както и съвети за поддържане на стройна фигура.
Камни , минералы , кристаллы – как же они завораживают, не так ли? Бывает увидишь камешек, и понимаешь- он твой! Ты покупаешь его не раздумывая. В этом нет ничего странного. Мы чувствуем камни, а они чувствуют нас. А может быть это не вы притянули кристалл, а он вас притянул? Поговорим о магической силе камней? Из моего практикума вы узнаете много полезной информации о камнях, и поймете, что они имеют гораздо большее значение , чем принято считать . Не даром древние Атланты никогда не расставались с кристаллами. Они знали о силе камней, и умели использовать ее себе во благо. Цивилизация Атлантов по праву считалась цивилизацией Богов. Потому что это была самая развитая цивилизация за все существование Земли. Они уделяли огромное внимание и почтение Кристаллам. Думаю многие из вас слышали о Кристалле Атлантиды, что являлось сердцем самой Атлантиды и силы заключенной в ней. Прошло много веков, и теперь люди думают, что камни это всего лишь часть неживой материи на Земле, и стоит ли наделять их чуть ли не чертами одушевленными? Люди покупают камни не задумываясь, а может камень-то вам и не подходит вовсе? Удивленно смотрят, как камень может не подходить? Но они ничего не знают о камнях , ни о их силе и свойствах! И потом, когда происходят какие-то странные и неожиданные события, люди бегут к экстрасенсам с вопросами, и снова удивляются, как это камень так смог мне все испортить? Чтобы такого не случилось, надо хотя бы иметь представление, что вы покупаете и для чего. Каждый камень, обладает своими свойствами, своей энергетикой, которая может с вашей не сочетаться. А может наоборот усиливать и приносить невероятный успех и вдохновение! Каждый камень имеет свой характер, наконец, иногда очень даже взбалмошный. И прочитав о свойствах камней, вы, может быть, вдруг захотите изготовить для себя какой-то амулет, или талисман. И это будет правильное решение, потому что камни это наши союзники, и знать о их необычайной силе должен каждый! Это уже будет ваш осознанный шаг, вы будете прекрасно знать, для чего вам это надо и какую именно цель вы преследуете, изготавливая их.(продолжение) #камни #магиякамней #минералы #кристаллы
❗❗❗Дорогие друзья рада сообщить , начинается коллективный курс по интуитивному БИОХАКИНГУ 💢каждый день уникальные задания для вас работа на : 1 открытие вдохновения, 2 творческого потока, 3 самопознание 4 обучению блоггинга, 5 записи видео ( обработка, подбор стиля) 6 правильное ведение инстаграма, 7 обработка фото, 8 продвижение себя в интернете 9 алгоритмы монетизации 10 мотивация 11 способы пиара в своей нише и уловки Это комплексная группа, где будет ВСЕ. Все что связано с творчеством и самораскрытием в самых разных областях и проявлениях на основе интуитивного БИОХАКИНГА! Обучение развитие воли, снятие блоков , комплексов, лени, постановка голоса и характера для вас лично! Открытое потоков энергий и циркуляция их в полном объёме ! Научу вас харизме, как это банально не звучало, помогу подобрать образ и стиль каждой из вас , что придаст вам уверенности! Обучу наслаждаться собой и своей деятельностью! После моего курса вы изменитесь на 100 процентов!!! Полная трансформация вас займет 2 месяца! Групповые и индивидуальные занятия! Запись в лс Количество мест ограничено. #творчество #творчествобезграниц #творчестводлядуши #творескийпроцесс #раскрытиечакр #саморазвитие #мудрость #масон
Съдейки по новата външност на Валерия, сега тя е напълно способна да съветва феновете си по подобни въпроси. Снимките ѝ са красноречиво доказателство за това:
Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Рубрика : Вопросы от читателей « Здравствуйте Валерия, расскажите об опыте сыроедения и что вас сподвигло вернуться на веганский рацион. Какие плюсы и минусы сыроедения вы можете выделить и в чем его недостаток перед термически отработанной едой. Как я поняла у вас сейчас в рационе вареные только зернобобовые, а остальная еда живая? Если это можно, напишите пример своего дневного рациона. Благодарю» Здравствуйте. На сыроедение я уже очень давно , но как показала практика , мне подошло частичное сыроедение , поскольку я занимаюсь спортом и мне необходимы некоторые злаки, которые в сыром виде есть нереально. Например бобы ( фасоль, нут) в сыром виде просто-напросто не вкусные и когда я их прорастила и поела , у меня ко всему прочему ещё и очень болел живот. Также я очень люблю кукурузу, в сыром виде она невыносима, а в варёном просто потрясающая! Я никогда не страдала ортодоксальностью в чем либо , поэтому выделила для себя самую идеальную схему 80 % живого и 20% варёного . Благодаря правильно подобранной схеме я уже очень давно на сыроедении и никаких неудобств не испытываю , и желание перейти на другой тип питания тоже не имею никакого. Я бы сказала так - эта система для меня идеально подошла. Я решила это из соображений фигуры, а также вкусовых предпочтений! Потому что я не вижу смысла себя ограничивать если я чего-то хочу то не есть это не вижу никакого резона. К тому же я заметила что у чистых сыроедов ужасная кожа, такая как пергамент , и очень много морщин ... естественно мне это совершенно не нравится , поэтому я до такого себя не доводила , и не доведу никогда. Мой дневной рацион например это салат в котором содержится примерно 5-7 разных овощей и обязательно какие-то пророщенные зерна , либо семечки. Потому что в организм должны попадать не только углеводы , клетчатка , но и белки и жиры в правильной пропорции , то есть организм должен быть наполнен всеми микро элементами. ( Продолжение) #питание #пп #зож #веган #веганство #сыроед #сыроедение #сыроедениерецепты #рав #похудеть #форма
Украйна
- Последни
- Първи
- Най-харесвани
(гост)
Неутрално
1 13:34
Коментиран от #6
-6 +49
(гост)
Неутрално
2 13:43
-1 +15
(гост)
Неутрално
3 13:44
-1 +27
(гост)
Неутрално
4 13:49
-1 +22
(гост)
Неутрално
5 13:53
-2 +24
(гост)
Неутрално
6 15:00
До коментар #1 от "111":
От първите или вторите....!
-1 +6
(гост)
Неутрално
7 15:51
Коментиран от #8
-5 +5
(гост)
Неутрално
8 17:17
До коментар #7 от "Луд":
Ами да. Мойта е по-убава.
-2 +9
(гост)
Неутрално
9 17:51
-0 +2
(гост)
Неутрално
10 19:48
-1 +1
(гост)
Неутрално
11 19:49
-0 +1
(гост)
Неутрално
12 20:19
-0 +3
(гост)
Неутрално
13 05:07
-0 +0