Помните ли живата Барби от Одеса? Днес тя е... (СНИМКИ)

🖤Эталонное состояние.🖤 💫На то и оно эталонное, что захватывает в себя сразу все сферы неделимо. 1 Хорошее ( я бы даже сказала идеальное здоровое 2 Хорошее настроение и самочувствие. Энергичность, мотивация, вдохновение, драйв. 3 Раскованность в финансах. Потоки изобилия протекают свободно, канал широкий, без перебоев. 4 Вокруг ровная геометрия. Это и архитектура, и ландшафт, и одежда, и тело, и люди. Все эталонное, что настраивает на рабочий лад . 5 Благородная обстановка снаружи и внутри. Это вы сами- ваша честь, самоуважение, ваше достоинство , ваше преподношение себя ( самому себе и миру) То , где вы находитесь так же формирует вашу реальность. Ваше рабочее и домашнее пространство. те люди, которые окружают вас, мешают с вами свои лучи и геометрия смешивается. Потому необходимо учитывать все нюансы и детали. Именно благодаря расчетам и детализации архитектор может заложить крепкий фундамент на котором будет возводится строительное сооружение. Так и мы с вами должны иметь хороший фундамент, для постройки своего настоящего. На этом видео я демонстрирую вам свое состояние, свою геометрию. Если вам это близко, я без труда помогу вам достичь этого благодаря своему пакету Матрица реальности. куда входят курсы: 1 Новая Реальность ( видео) 2 Ключи от Матрицы ( видео) 3 Квантовые техники и планировка пути ( видео) 4 Самоисцеление ( практикум) 5 Омоложение ( видео или практикум на ваш выбор) 6 Сила и Воля ( практикум или видео на ваш выбор) весь пакет вместо 21 000 будет стоить 7000 Акция продлится 1 неделю. К курсам прилагается мой мессенжер и курирование вас по вопросам курса. Мотивация и вдохновение. Вы можете прямо сейчас изменить свою жизнь. ПРЯМО СЕЙЧАС.... #философия #матрица #мудрыеслова #успешность #самосовершенствование #саморазвитие #рост #прогресс

