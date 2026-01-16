3 години без Джина Лолобриджида - "най-красивата жена на света"

Италианската актриса Джина Лолобриджида почина на 95 години на 16 януари 2023 г. Тя бе звезда на италианското кино, пише woman.bg.



Джина Лолобриджида е родена в Субиако на 4 юли 1927 г. Актрисата е носителка на награда „Златен глобус“ и номинирана за „БАФТА“. През 1947 година става трета на конкурса „Мис Италия“.

Най-известните филми, в които Лолобриджида участва са: „Фанфан Лалето“ (1952) и „Парижката Света Богородица“ (1956).



Ухажвана от кралски особи, покорила Холивуд, снимала се с икони като Хъмфри Богарт и Франк Синатра, известна с враждата си със София Лорен, през 50-е и 60-е години на миналия век тя беше безспорна международна звезда.

Освен филмовата си кариера тя има и друга - любовта към фотографията и скулптурата.