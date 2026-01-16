Новини
Любопитно »
3 години без Джина Лолобриджида - "най-красивата жена на света"

3 години без Джина Лолобриджида - "най-красивата жена на света"

16 Януари, 2026 11:30 988 3

  • джина лолобриджида-
  • годишнина от смъртта

Тя бе звезда на италианското кино

3 години без Джина Лолобриджида - "най-красивата жена на света" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианската актриса Джина Лолобриджида почина на 95 години на 16 януари 2023 г. Тя бе звезда на италианското кино, пише woman.bg.

Джина Лолобриджида е родена в Субиако на 4 юли 1927 г. Актрисата е носителка на награда „Златен глобус“ и номинирана за „БАФТА“. През 1947 година става трета на конкурса „Мис Италия“.



След 1955 година получава прозвището най-красивата жена в света.

Най-известните филми, в които Лолобриджида участва са: „Фанфан Лалето“ (1952) и „Парижката Света Богородица“ (1956).

Ухажвана от кралски особи, покорила Холивуд, снимала се с икони като Хъмфри Богарт и Франк Синатра, известна с враждата си със София Лорен, през 50-е и 60-е години на миналия век тя беше безспорна международна звезда.

3 години без Джина Лолобриджида -
Снимкa: Shutterstock



Освен филмовата си кариера тя има и друга - любовта към фотографията и скулптурата.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венелино

    7 1 Отговор
    вземи си три-годишен отпуск, стига с тая списваща агония, стига с тая читателска мъка. Моля те!

    11:45 16.01.2026

  • 2 редакцията....

    8 0 Отговор
    Наскоро писахте, че най-красивата жена е Бриджит Бардо. Кое е вярното?????

    11:54 16.01.2026

  • 3 Какво да се прави

    3 0 Отговор
    Била е хубава като млада. След това ... корабът на красотата безвъзвратно е потънал.

    12:02 16.01.2026