Откриха мъртва "бразилската кукла Барби" след секс на повикване и наркотици

Откриха мъртва "бразилската кукла Барби" след секс на повикване и наркотици

6 Ноември, 2025 13:14 1 524 7

Полицията класифицира смъртта ѝ като „подозрителна“ и в момента очаква резултати от аутопсията

Откриха мъртва "бразилската кукла Барби" след секс на повикване и наркотици - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Блогърката Барбара Янкавски, известна като „бразилската кукла Барби“, след като претърпя близо 30 пластични операции, е починала на 2 ноември в къща в квартал Лапа, западна част на Сао Пауло, Бразилия, пише Daily Star.

Полицията класифицира смъртта ѝ като „подозрителна“ и в момента очаква резултати от аутопсията. Според местните медии Янкавски е получила травма на окото и синини по гърба, а преди лягане е получила пристъп на кашлица.

Собственикът на жилището, 51-годишен адвокат, казал на полицията, че е прекарал деня с „куклата Барби“, наемайки я за сексуални услуги. Той казал, че е употребявал наркотици с блогърката, след което тя е заспала до него по бельо, докато е гледала телевизия.

Приятел на адвокатката, който е бил там по-рано същия ден и си е тръгнал преди смъртта на Янкавски, казал на полицията, че блогърката е наранила окото си рано сутринта.

„Не мога да повярвам. Обичах те толкова много. Почивай в мир.“ „Надявам се Бог да те посрещне с отворени обятия. Не мога да повярвам, че те няма. Живя малко от живота, който обичаше, и това е някаква утеха“, написаха феновете ѝ в Instagram.

Барбара Янкавски е претърпяла 27 пластични операции през живота си, като е похарчила 42 000 паунда за тях. След като набира популярност в социалните мрежи, тя се появява в телевизионни предавания и рекламни кампании.


