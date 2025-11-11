Сидни Суини разкри как е свалила 15 килограма за 2 месеца

Американската актриса Сидни Суини разкри подробности за строгия режим, който ѝ е позволил да свали близо 14 килограма за по-малко от два месеца, след като приключила снимките на биографичния филм „Кристи“.

В интервю за списание People 28-годишната актриса сподели, че за ролята си в лентата, посветена на боксьорката Кристи Мартин, умишлено е качила тегло, като се подложила на интензивен хранителен режим. „Ядях огромни количества храна, за да изградя физиката, необходима за ролята“, обяснява Суини.

След края на снимките актрисата спряла тренировките и прекратила приема на протеинови шейкове, които била консумирала ежедневно по време на подготовката. „Мускулите са първото, което тялото губи, преди мазнините. Така че в рамките на две седмици вече бях свалила голяма част от натрупаната маса“, разказва тя.

Сидни Суини уточнява, че е приемала и големи дози креатин, което е довело до задържане на течности и подуване – неразделна част от физическата трансформация за ролята. „След снимките прекратих напълно приема му“, добавя тя.

В следващите седем седмици, преди началото на снимките на новия ѝ филм „The Housemaid“ и третия сезон на сериала „Еуфория“, актрисата преминала към т.нар. „чист режим“ на хранене – изключително балансирано меню и засилени кардио тренировки. „Трябваше да бъда много стриктна със себе си“, казва тя.

Сидни Суини уточнява, че подобна трансформация е изключение в кариерата ѝ. „Вероятно това ще е единственият път, когато променям толкова драстично външния си вид за роля. За щастие, метаболизмът ми работи добре“, споделя актрисата. Тя допълва, че поддържането на добра форма не е лесно, но активният ѝ начин на живот ѝ помага да се възстановява бързо. „Бях много енергично дете и винаги съм оставала активна. Мога да кача килограми, но мога и да ги сваля, когато се наложи.“

Миналата година, по време на снимките на „Кристи“, в социалните мрежи се появиха кадри, на които актрисата изглежда неузнаваема. Реакциите бяха смесени, а част от потребителите отправиха критики към външния ѝ вид. В отговор Сидни публикува видео, в което показа част от интензивната си подготовка – тренировки с гуми, тежести и въжета – придружено от обидни коментари, които е получила онлайн.

По данни на източници, цитирани от Page Six, участието във филма е имало терапевтичен ефект върху актрисата. Според тях Сидни Суини е преминала през труден личен период, а ролята на боксьорката ѝ е помогнала да възвърне увереността си и да преосмисли силата си.

В официалното си изявление при обявяването на проекта през октомври 2024 г. актрисата заяви, че е посветила месеци на физическа и психологическа подготовка. „Бях изцяло потопена в историята на една изключителна жена – истински боец, който се е борил както на ринга, така и извън него. Нейният живот е пример за устойчивост, сила и надежда, и е чест за мен да разкажа историята ѝ“, написа Суини в социалните мрежи.

Макар филмът да не постига голям комерсиален успех, актрисата заяви преди месец, че не измерва стойността на проектите си с приходи. „Не винаги правим изкуство за цифрите. Правим го за въздействието“, каза тя.