Желязков: Оставяме значителен ресурс във фонда и в ББР за саниране на жилищата на българските граждани

Желязков: Оставяме значителен ресурс във фонда и в ББР за саниране на жилищата на българските граждани

16 Януари, 2026 13:45 408 8

Министър Станков подчерта, че при подготовката на програмата за саниране на еднофамилните жилищни сгради, правителството разчита най-много на местната власт

Желязков: Оставяме значителен ресурс във фонда и в ББР за саниране на жилищата на българските граждани - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова

Оставяме един значителен ресурс както във фонда, така и през Българската банка за развитие, с който ще разполагат общините за политиките по саниране на многофамилни и еднофамилни жилищни сгради. Това е правилният подход, да се децентрализира програмата за саниране, защото така става много по-близко до гражданите, по-достъпно, много по-ефективно и много по-бързо. Това коментира при посещението си във Велико Търново министър-председателят Росен Желязков. Премиерът, министърът на енергетиката Жечо Станков и кметът на Велико Търново Даниел Панов инспектират днес напредъка по програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради в общината.

Желязков посочи, че действащата програма за енергийно обновление на многофамилните сгради и предстоящото пускане на новата – за саниране на еднофамилни жилища, са добра политика, близка до хората и съчетава частния с обществения интерес. Благодарение на подобрената енергийна ефективност сметките на домакинствата в зимните месеци намаляват, докато се подобрява и енергийният баланс в държавата. „Това е важно, защото енергията в момента е основният елемент за конкурентоспособността на всяка една страна и българският енергиен пазар трябва да бъде не просто ефективен, не просто добре балансиран, а трябва да дава възможност за развитието на българската икономика и начина за гарантиране на стабилността на електроенергийната система“, обясни министър-председателят.

Министър Станков подчерта, че при подготовката на програмата за саниране на еднофамилните жилищни сгради, правителството разчита най-много на местната власт. Предвидено е общините да бъдат водещи, те да събират документите и да помагат на хората в регионите, за да могат документите да бъдат максимално акуратно подготвени и да се намали административна тежест. „Така че разчитаме изключително много на местната власт да подпомогне тези домакинства. Максимално кратки срокове и максимално намалена административна тежест да бъдат подавани документите. Ако всичко е наред, се надявам до средата на годината тази програма да може официално да бъде открита“, посочи Жечо Станков.

„В Националното сдружение на общините в Република България в продължение на четири години основната тема, която се дискутираше, беше Програмата за енергийна ефективност да бъде възстановена, тъй като знаете, че четири години не функционираше. Радвам се, че се случи, защото в крайна сметка хиляди граждани ще могат да подобрят условията на живот, които имат“, коментира кметът на Велико Търново Даниел Панов, който също е председател на НСОРБ.

Панов акцентира, че еднофамилните къщи ще се санират по новата програма, подготвена от правителството на Росен Желязков, по плана за декарбонизация и по програмата за енергийна ефективност. Конкретно във Велико Търново някои от тези еднофамилни жилища са и паметници на културата, поради което програмите ще подобрят архитектурната и историческа среда в Стария град.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Българската банка не е за развитие, а за РАЗГРАБВАНЕ!

    13:47 16.01.2026

  • 2 Лява ръка-десен джоб.

    4 0 Отговор
    Народа ви изгони. Оставяте щото не можете да го носите вече.

    13:47 16.01.2026

  • 3 Един

    4 0 Отговор
    читав няма в групата ! Безсрамие е клепането на стиропор да се нарича "саниране" ! Престъпления за милиони и куп далавери със съдействието на кметовете и делба !

    13:49 16.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Министър С танкОФ провери ли защо
    министър С танкОФ е разрешил ИЗПЛАЩАНЕ
    по 3 000лв/м² за ГОЛА ПОЛЯНА🤔❓❗

    13:49 16.01.2026

  • 5 Маракуя

    2 0 Отговор
    За гражданите ресурс за саниране на панелките, а за селяните дебелия банан по евродиректива.

    13:50 16.01.2026

  • 6 Опс

    1 0 Отговор
    По.важно е вода за водопада да има....Да можеш,като те подгоним с тоягите да скочиш и да се удавиш в него....

    13:55 16.01.2026

  • 7 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Тлъстия Бою обаче не смее да се шляе свободно по улиците!
    Направо в партийната дупка се е сврял!

    14:01 16.01.2026

  • 8 Желязков:

    0 0 Отговор
    По голямата част разбира се гепихме, но все нещо оставяме!

    14:03 16.01.2026

