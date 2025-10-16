Новини
На 56 г. Дженифър Анистън показа стегната фигура и плочки (СНИМКИ+ВИДЕО)

16 Октомври, 2025 16:59

Актрисата от "Приятели" смая мрежата с физиката си в нова спортна реклама

На 56 г. Дженифър Анистън показа стегната фигура и плочки (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Анистън впечатли феновете си с изваяна фигура в новата си кампания за фитнес системата Pvolve, с която актрисата си партнира от 2023 г.

В промоционално видео, публикувано в Instagram в сряда, 56-годишната звезда от „Приятели“ позира по време на фотосесия с тежести, тренира с еластични ленти и се забавлява с приятели, като рекламира новата есенна инициатива на бранда — Strong for Fall Challenge и пакета Longevity Bundle.

Кадрите, заснети под звуците на песента “Little Bitty Pretty One”, показват Дженифър Анистън в отлична форма — с плосък корем и изваяна мускулатура. Тя сменя няколко спортни визии, включително черен клин с къс топ, спортен сутиен с ниско падащи панталони и лавандулов екип за йога.

„Есенният Pvolve Challenge е тук и ще се радвам, ако се присъедините към нас,“ написа актрисата в описанието към видеото, като добави, че с участието си хората подкрепят фондацията Women in Medicine, която финансира научни изследвания в областта на женското здраве.

Публикацията предизвика бурна реакция сред феновете ѝ, които не скриха възхищението си от физическата ѝ форма. Коментари като „Тя изглежда невероятно — силна, уверена и сияйна“ и „Перфектният баланс между сила и елегантност“ бяха сред най-често срещаните в социалните мрежи.

В прессъобщение, разпространено от Pvolve, се посочва, че новата кампания акцентира върху значението на „мускулното здраве като ключ към дълголетието“ и насърчава жените да възприемат фитнеса не като краткосрочна цел, а като „дългосрочна инвестиция в сила, стабилност и жизненост“.

Тренировките за сила промениха напълно начина, по който се движа, чувствам и функционирам. Програмата на Pvolve е съществена част от изграждането на реална сила,“ коментира самата Дженифър Анистън в официалното изявление на марката.

Актрисата, известна и с ролята си в сериала The Morning Show, от години споделя с последователите си детайли от своите тренировъчни навици. В интервю за People още през 2023 г. тя посочи, че методът Pvolve е „единственият тип тренировка, който наистина е трансформирал тялото ми, без да ме плаши или натоварва прекалено“.

Главният треньор на Pvolve, Дани Колман, потвърждава, че Анистън е изключително постоянна и дисциплинирана. „Дженифър е последователна, всеотдайна и винаги мотивирана — тя не просто представлява бранда, а живее неговата философия,“ коментира Колман пред Page Six Style.


  • 1 Само припомням

    1 4 Отговор
    Мъжете са стегнати, заради тестостерона.

    17:02 16.10.2025

  • 2 писарке не завиждай

    1 2 Отговор
    На 56 г. Дженифър Анистън показа стегната фигура

    17:04 16.10.2025

  • 3 ЛЕЛЯ

    7 2 Отговор
    Е, какво друго да покаже....семейство, деца ???? Цял живот егоист...гледа само себе си и накрая ще самотна и нещастна баба...

    Коментиран от #5, #6

    17:08 16.10.2025

  • 4 Израел

    1 1 Отговор
    Шефката на фреш маркет мечтае да ми изпие млякото, поправете ме ако греша 🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣✡️✝️

    17:08 16.10.2025

  • 5 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЛЕЛЯ":

    Хората, които обичат не са егоисти!

    17:20 16.10.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "ЛЕЛЯ":

    Самотните възрасни жени не са "баби" ,а "бабиери"

    И не разбрах фигурата показва на плочките в банята ли?

    17:28 16.10.2025

  • 7 Сър Стенли Ройс

    1 0 Отговор
    Каквото и да показва 56 са си 56. А ръкава отдолу как е вече попски ли е или ...

    Коментиран от #11

    17:37 16.10.2025

  • 8 Ббббббб

    1 1 Отговор
    Обаче е на 56 , какво толко да показва.Старо е вече, каквото и да иска да покаже

    17:47 16.10.2025

  • 9 Ново начало

    0 0 Отговор
    След тези колосални печалби редно е да застане една умна красива и любяща жена до мега бизнеса хахааххаахахахахахаахаххаха 🤣🤣🤣🤭🤡

    17:50 16.10.2025

  • 10 Мъж

    0 1 Отговор
    Господин Делян Пеевски знае как да направи България световна сила

    17:52 16.10.2025

  • 11 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сър Стенли Ройс":

    При вас може да е професионално заболяване!

    17:54 16.10.2025