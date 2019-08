Щерката на Стивън Болдуин тръгна без бельо (СНИМКА)

Красива, стройна и слаба. Точно с така може да бъде описана дъщерята на актьора Стивън Болдуин – Хейли.

Момичето има завидна фигура, но незнайно защо прави гаф след гаф с тоалетите, които избира.

Преди дни Хейли успя да сътвори поредния моден провал с онова, което бе облякла.

Тоалетът ѝ караше стройните ѝ голи крака да изглеждат огромни, а иначе пищният ѝ бюст, който тоалетът щедро разкриваше, изглеждаше миниатюрен.

Фигурата на Хейли е мечта за всяка жена, но и този път съпругата на Джъстин Бийбър успя да я развали.

Според модните критици първата грешка на младата жена е удължената талия на роклята, която създава впечатлението, че талия липсва. В същото време кройката на роклята кара бедрата ѝ да изглеждат огромни и дебели, а бюстът ѝ да се губи съвсем.

