Певицата Меган Трейнър се сдоби тайно с трето дете чрез сурогатна майка (СНИМКИ)

21 Януари, 2026 15:31 667 3

Поп звездата изненада феновете си с щастливата новина

Певицата Меган Трейнър се сдоби тайно с трето дете чрез сурогатна майка (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица Меган Трейнър и съпругът ѝ Дарил Сабара са посрещнали тайно третото си дете чрез сурогатна майка.

Новината беше съобщена от самата Трейнър в Instagram, където тя уточни, че момиченцето е родено на 18 януари 2026 г. Детето носи името Майки Муун Трейнър. Певицата посочва, че бременността е износена от сурогатна майка, и изразява благодарност към лекарите, медицинските екипи и всички специалисти, участвали в процеса.

По думите на 32-годишната изпълнителка, решението за сурогатно майчинство е взето след продължителни консултации с лекари и е било най-сигурният начин семейството да продължи да се разраства. Тя допълва, че цялото семейство е изключително щастливо от появата на новото дете.

Трейнър споделя още, че двамата ѝ синове – Райли на 4 години и Бари на 2 – са приели сестра си с ентусиазъм и са участвали в избора на второто ѝ име.

Към публикацията бяха добавени няколко снимки, включително кадър, на който певицата държи новороденото, както и фотография, показваща по-големите деца, които гледат сестра си. На друг кадър звездните родители позират за селфи с бебето със сълзи на очите от щастие.

Меган Трейнър и звездата от поредицата "Деца шпиони" сключиха брак през декември 2018 г. Певицата неведнъж е заявявала публично желанието си да има четири деца. В интервю за списание People през 2022 г., малко след раждането на второто си дете, тя определи това като своя дългосрочна цел и отбеляза, че вече е „на половината път“.

Междувременно Меган Трейнър наскоро отрече да има участие в коментиран конфликт, свързан с група майки, след като бившата ѝ участничка Ашли Тисдейл определи средата като „токсична“. По-рано този месец певицата публикува видео в TikTok, в което показва реакцията си, докато научава за случая от онлайн публикации, подчертавайки, че не е била пряко замесена.


