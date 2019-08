Мегз впечатли с перфектния си бюст

Каканашева не крие, че тя, също като редица български красавици, неотдавна си е сложила импланти в гърдите. Но, противоположно на родните силиконки, МЕГЗ е постъпила умно и не е прекалила с кубиците - сложила си е едва 200 кубика. Така гърдите ѝ са запазили естествения си вид. Сега близо две години по-късно една от най-популярните риалити звезди у нас качи снимка в Instagram профила си, на който позира с оскъдно потниче. Снимката предизвика редица комплименти и коментари, пише "HotArena". А по форумите побързаха да коментират дали МЕГЗ не е махнала отново силикона.

"Леле кой лекар го е правил това - изглежда точно като истинско", "уау ето това е силиконов бюст за пример. Такъв бюст трябва да спечели наградата Мис силикон - не разни изкуствени дини", "това не е реално - да не е махнала силикона".

Феновете на дизайнерката още ѝ дадоха съвет, че ей така на пук на стереотипите трябва да са яви на конкурс Мис Силикон и да го спечели и с това да даде добър пример как момичетата не трябва да прекаляват с имплантите.

Самата МЕГЗ сподели в стори в Instagram, че вече усеща женствеността по различен начин. Че преди и тя като много млади жени е вярвала, че красотата трябва да се подобрява и е слагала импланти и филъри. Но днес смята, че точно малките несъвършенства са най-женствени.

Curves 🔥

