ВИДЕО от сватбата на малко момиченце и иранец разплака мрежата

Иранскaтa журналистка Масих Алинеджад сподели, че се е разплака заради видео, на което малко момиченце се омъжва за възрастен мъж. Тя сподели въпросното видео в Twitter.

Сватбата се провела в провинциите Кохгилуе и Бойер-Ахмад в Иран. Кадрите показват, че на семейното тържество се събрали и възрастни, и деца. Те аплодират, пеят и танцуват. В средата на стаята са булката и младоженецът, в случая брадат мъж и момиче, което според Алинеджад все още не е навършило 13 години. В последвали публикации от журналистката става ясно, че детето е едва на 9 години. Мъжът е 28-годишният Милад Чешани, който е служител на иранската милиция.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju