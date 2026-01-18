Стефан Софиянски: Румен Радев ще излезе на терен, но няма да има пълно мнозинство

Румен Радев ще има много поддръжници, но няма да има пълно мнозинство, прогнозира бившият кмет на София Стефан Софиянски. Конституцията си е изчерпала възможностите, каза той. Трябва да променим цялостно модела на обществото ни, заяви той в студиото на bTV.
400 милиона лева годишно за извозване на боклука е голяма сума. Според него явно има грешка в процедурата за боклука. Съветът му е двете страни в спора за боклука да седнат и да се разберат. Но пък подкрепя кмета Васил Терзиев в упорството му. Той не изключва темата с боклука да е водеща в предизборната кампания.
Развръзката за него е нова процедура за боклука в София. За да се чисти боклука е нужна техника, подчерта Софиянски. Факт е, че се говори, че чистотата се управлява извън България от Дубай, според него.
Румен Радев ще излезе на терен да си вземе ролята на българския Орбан, прогнозира пред медийният експерт Георги Лозанов
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всички
19:16 18.01.2026
2 пак почнахте с тез бръмбари локумджии
19:18 18.01.2026
3 предлагам
Коментиран от #15, #16
19:18 18.01.2026
4 Епа
19:19 18.01.2026
5 Усмихнат крадец
19:26 18.01.2026
6 Българин
19:33 18.01.2026
7 Българин
И по скоро не. Повторение на абф, ама по некадърно. Та дано се откаже от президентството, та да го гледаме по-кратко.
19:33 18.01.2026
8 Генерал Леонид Решетников
Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО
Коментиран от #10
19:33 18.01.2026
9 Спецназ
Това, че си разделил парите с Прокурора и Съдията не те правят НЕВИНЕН,
а съучастник за Дело за доживотна!
ПФУ! Гнус ме е от теб!
Има Господ, само чекай!!
19:37 18.01.2026
10 Тролейбус жълтосин
До коментар #8 от "Генерал Леонид Решетников":Решетников ли го е пратил да учи в Уестпоинт? Румбата сега двоен агент ли е или троен, щото ходи редовно и на синагога?
Коментиран от #12
19:37 18.01.2026
11 Айде
19:39 18.01.2026
12 бхаха
До коментар #10 от "Тролейбус жълтосин":ВСЕКИ български висш офицер Е учил военна академия в Русия. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
Радев е слушал лекции 20 дни в Уестпойнт.
19:40 18.01.2026
13 ДългоИме
19:40 18.01.2026
14 37т
Коментиран от #19
19:42 18.01.2026
15 Екстра я
До коментар #3 от "предлагам":Съгласна, българинът това заслужава, не е умствено достатъчно развит да оцени живота в свобода. Искам дечинята и унученцата ви под руски ботуш, докато има български гени на планетата.
19:44 18.01.2026
16 и да уточним
До коментар #3 от "предлагам":Сега без Валутен борд, едно Евро ще е 1600 лева.
19:46 18.01.2026
17 чичо
19:48 18.01.2026
18 37т
19:48 18.01.2026
19 аве
До коментар #14 от "37т":Този бе значително по-добър кмет от Янчулев преди него.
19:53 18.01.2026
20 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
Е ЕКЗОТИЧЕН КАТО ФИЛМА
„ПРЕБРОЯВАНЕ НА ДИВИТЕ ЗАЙЦИ.”...
19:53 18.01.2026