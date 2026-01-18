Новини
Стефан Софиянски: Румен Радев ще излезе на терен, но няма да има пълно мнозинство

18 Януари, 2026 20:02, обновена 18 Януари, 2026 19:14 722 20

Развръзката за кризата в столицата е в нова процедура за боклука, заяви бившият кмет на града

Стефан Софиянски: Румен Радев ще излезе на терен, но няма да има пълно мнозинство - 1
Снимка: bTV
Румен Радев ще има много поддръжници, но няма да има пълно мнозинство, прогнозира бившият кмет на София Стефан Софиянски. Конституцията си е изчерпала възможностите, каза той. Трябва да променим цялостно модела на обществото ни, заяви той в студиото на bTV.

400 милиона лева годишно за извозване на боклука е голяма сума. Според него явно има грешка в процедурата за боклука. Съветът му е двете страни в спора за боклука да седнат и да се разберат. Но пък подкрепя кмета Васил Терзиев в упорството му. Той не изключва темата с боклука да е водеща в предизборната кампания.

Развръзката за него е нова процедура за боклука в София. За да се чисти боклука е нужна техника, подчерта Софиянски. Факт е, че се говори, че чистотата се управлява извън България от Дубай, според него.

    26 0 Отговор
    Се изживявате на врачки.

    19:16 18.01.2026

  • 2 пак почнахте с тез бръмбари локумджии

    24 0 Отговор
    сериала от старо време лапачи

    19:18 18.01.2026

  • 3 предлагам

    20 4 Отговор
    Да получи пълно мнозинство. Да изкара страната от НАТО и ЕС. Да върне Лева и да затвори границите. Нека младите неумни поживеят в кошмара в който сме живели ние.

    Коментиран от #15, #16

    19:18 18.01.2026

  • 4 Епа

    6 0 Отговор
    То има и БиЕсПи плюс Възраждани

    19:19 18.01.2026

  • 5 Усмихнат крадец

    15 0 Отговор
    айде и тоя нафталин го активираха да се прави на врачка вместо да е в цсз

    19:26 18.01.2026

  • 6 Българин

    10 0 Отговор
    Тоз боклук от къде точно знае? От халите ли го чу?

    19:33 18.01.2026

  • 7 Българин

    8 2 Отговор
    Румбата като обяви, че основните му съратници в новата партия ще са Стефка Костадинова, Христо Бисеров, Румен Гечев и Копринков, я влезе в НС, я не.
    И по скоро не. Повторение на абф, ама по некадърно. Та дано се откаже от президентството, та да го гледаме по-кратко.

    19:33 18.01.2026

  • 8 Генерал Леонид Решетников

    5 3 Отговор
    25.11.2016 ​Ген. Решетников:
    Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО

    Коментиран от #10

    19:33 18.01.2026

  • 9 Спецназ

    12 1 Отговор
    ГНИДО! Открадна Централните Хали и ги ПРОДАДЕ ЗА МИЛИОНИ!

    Това, че си разделил парите с Прокурора и Съдията не те правят НЕВИНЕН,
    а съучастник за Дело за доживотна!
    ПФУ! Гнус ме е от теб!

    Има Господ, само чекай!!

    19:37 18.01.2026

  • 10 Тролейбус жълтосин

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Генерал Леонид Решетников":

    Решетников ли го е пратил да учи в Уестпоинт? Румбата сега двоен агент ли е или троен, щото ходи редовно и на синагога?

    Коментиран от #12

    19:37 18.01.2026

  • 11 Айде

    5 0 Отговор
    Стига с тоя терен! Радев просто ще чака лапни шараните на края на вира, без да говори за политики, програми и каквото и да е! Та той си е част от българските власти, такива, каквито са!

    19:39 18.01.2026

  • 12 бхаха

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тролейбус жълтосин":

    ВСЕКИ български висш офицер Е учил военна академия в Русия. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
    Радев е слушал лекции 20 дни в Уестпойнт.

    19:40 18.01.2026

  • 13 ДългоИме

    3 0 Отговор
    Абе Лозане, язък че си беловлас - не правиш ли разлика между медийна изява и политика? Политика не е "манджа" за тебе, сложна е и не е "шоу"!

    19:40 18.01.2026

  • 14 37т

    3 0 Отговор
    И този дето беше"гоеееем " кмет сего питат разпитват,,,,що не кажеш кво стана с техникато за чистотата дето с Антоан(ч)ои и другите от СОС се затри от Антоан Николов ама си гоеееема усмивка......

    Коментиран от #19

    19:42 18.01.2026

  • 15 Екстра я

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "предлагам":

    Съгласна, българинът това заслужава, не е умствено достатъчно развит да оцени живота в свобода. Искам дечинята и унученцата ви под руски ботуш, докато има български гени на планетата.

    19:44 18.01.2026

  • 16 и да уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "предлагам":

    Сега без Валутен борд, едно Евро ще е 1600 лева.

    19:46 18.01.2026

  • 17 чичо

    0 0 Отговор
    Щом и този го включиха в кампанията означава,че свата ще финансира начинанието на Радев.Та нали с Божков са сватове.А и този комуняга е милионер и не си знае парите.

    19:48 18.01.2026

  • 18 37т

    0 0 Отговор
    Човека за разлика от животните избира най-неподходящите да го управляват.....факт....

    19:48 18.01.2026

  • 19 аве

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "37т":

    Този бе значително по-добър кмет от Янчулев преди него.

    19:53 18.01.2026

  • 20 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 0 Отговор
    „ПРОЕКТЪТ” НА ИНЖ.ГЕН.О.З. Р.Р.
    Е ЕКЗОТИЧЕН КАТО ФИЛМА
    „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ДИВИТЕ ЗАЙЦИ.”...

    19:53 18.01.2026

