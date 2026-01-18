Стефан Софиянски: Румен Радев ще излезе на терен, но няма да има пълно мнозинство

Румен Радев ще има много поддръжници, но няма да има пълно мнозинство, прогнозира бившият кмет на София Стефан Софиянски. Конституцията си е изчерпала възможностите, каза той. Трябва да променим цялостно модела на обществото ни, заяви той в студиото на bTV.

400 милиона лева годишно за извозване на боклука е голяма сума. Според него явно има грешка в процедурата за боклука. Съветът му е двете страни в спора за боклука да седнат и да се разберат. Но пък подкрепя кмета Васил Терзиев в упорството му. Той не изключва темата с боклука да е водеща в предизборната кампания.

Развръзката за него е нова процедура за боклука в София. За да се чисти боклука е нужна техника, подчерта Софиянски. Факт е, че се говори, че чистотата се управлява извън България от Дубай, според него.

Румен Радев ще излезе на терен да си вземе ролята на българския Орбан, прогнозира пред медийният експерт Георги Лозанов