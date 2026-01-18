Георги Лозанов: Тече кастинг за българския Орбан

България все по-ясно се насочва към предсрочни парламентарни избори, а около политическите процеси се очертават три основни въпроса – ще влезе ли президентът Румен Радев в пряката партийна битка, има ли гаранции за честен изборен вот и възможно ли е независимо служебно правителство, което да опази изборния процес.
Според доц. Георги Лозанов - медиен експерт и преподавател в СУ отдавна се е позиционирал като политически играч и не е изключено да се подготвя за директно участие в партийния живот.
По думите му в момента тече своеобразен "кастинг за българския Орбан“, подкрепен от глобалните политически ветрове и нарастващия евроскептицизъм, предаде bTV.
"Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него с ясно европейско и демократично представителство“, коментира Лозанов.
Политологът Калоян Методиев, който е бивш началник на кабинета на президента Радев, заяви, че преди да обяви какъвто и да е политически проект, президентът трябва ясно да декларира липса на зависимости, включително участие в йерархични и тайни организации - както в миналото, така и в настоящето.
Той направи паралел с Италия от 80-те години и скандала около масонската ложа P2, както и с нов закон във Великобритания, задължаващ полицаите да декларират членство в подобни структури.
"Въпросът за зависимостите е централен. Без прозрачност няма доверие“, подчерта Методиев.
Доц. Лозанов определи като най-тревожна евентуалната зависимост от Кремъл и напомни, че според него президентът Радев последователно е поставял под въпрос евроатлантическата ориентация на страната.
"България най-после държи еврото в ръцете си - това е ясен знак за европейския ѝ път. Опитите този път да бъде ревизиран ще бъдат в центъра на следващата политическа битка“, заяви той.
По темата за войната в Украйна и възможна промяна в позицията на президента, Лозанов бе категоричен, че досега не е видял знак за такова преосмисляне.
"Той иска България да извърши политически жест спрямо Путин от самото начало на президентството си, прави изказвания в тази посока. Натам ще се движи и ако искаше да обърне възгледите си и геополитическите си нагласи, щеше отдавна да го е направил“, каза още Лозанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дрът
19:12 18.01.2026
2 Помак
19:14 18.01.2026
3 Някой
Червените политици Борисов и Пеевски, срещу червения политик Радев.
Въпроса е, кога в България ще се появи и ще спечели "бял" политик? Че досега все червени печелят.
19:16 18.01.2026
4 ТОЗИ СМЕШКО ФАНТАЗЬОР
19:27 18.01.2026
5 ?????
Да на България и́ трябва някакъв български Орбан, но не го виждам на хоризонта.
Щото всичките сегашни наши деятели са вързани чрез разни мръсни черни схеми и съответно са естествено манипулируеми от чужди играчи.
Което никой никога не е казал за Орбан.
19:28 18.01.2026
6 Докато
19:31 18.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Здрасти
19:36 18.01.2026
9 Тоя
Не мога да бъда наясно с автобиографиите на всички розови понита.
19:39 18.01.2026
10 Бъдеще
19:40 18.01.2026
11 Кранист
Смятайте с кви хора ни занимават от 30 години.
Коментиран от #14
19:43 18.01.2026
12 Прокурор
19:44 18.01.2026
13 Тик- Ток
19:46 18.01.2026
14 Тик- Ток
До коментар #11 от "Кранист":Всичко кадърно и читаво избяга в чужбина,в България останаха утайката на утайката
19:48 18.01.2026
15 ФЕЙК
19:49 18.01.2026