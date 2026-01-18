Георги Лозанов: Тече кастинг за българския Орбан

България все по-ясно се насочва към предсрочни парламентарни избори, а около политическите процеси се очертават три основни въпроса – ще влезе ли президентът Румен Радев в пряката партийна битка, има ли гаранции за честен изборен вот и възможно ли е независимо служебно правителство, което да опази изборния процес.

Според доц. Георги Лозанов - медиен експерт и преподавател в СУ отдавна се е позиционирал като политически играч и не е изключено да се подготвя за директно участие в партийния живот.

По думите му в момента тече своеобразен "кастинг за българския Орбан“, подкрепен от глобалните политически ветрове и нарастващия евроскептицизъм, предаде bTV.

"Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него с ясно европейско и демократично представителство“, коментира Лозанов.

Политологът Калоян Методиев, който е бивш началник на кабинета на президента Радев, заяви, че преди да обяви какъвто и да е политически проект, президентът трябва ясно да декларира липса на зависимости, включително участие в йерархични и тайни организации - както в миналото, така и в настоящето.

Той направи паралел с Италия от 80-те години и скандала около масонската ложа P2, както и с нов закон във Великобритания, задължаващ полицаите да декларират членство в подобни структури.

"Въпросът за зависимостите е централен. Без прозрачност няма доверие“, подчерта Методиев.

Доц. Лозанов определи като най-тревожна евентуалната зависимост от Кремъл и напомни, че според него президентът Радев последователно е поставял под въпрос евроатлантическата ориентация на страната.

"България най-после държи еврото в ръцете си - това е ясен знак за европейския ѝ път. Опитите този път да бъде ревизиран ще бъдат в центъра на следващата политическа битка“, заяви той.

По темата за войната в Украйна и възможна промяна в позицията на президента, Лозанов бе категоричен, че досега не е видял знак за такова преосмисляне.

"Той иска България да извърши политически жест спрямо Путин от самото начало на президентството си, прави изказвания в тази посока. Натам ще се движи и ако искаше да обърне възгледите си и геополитическите си нагласи, щеше отдавна да го е направил“, каза още Лозанов.