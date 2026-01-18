Новини
Георги Лозанов: Тече кастинг за българския Орбан

18 Януари, 2026 20:01

Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него, заяви медийният експерт и преподавател в СУ

Снимка: bTV
България все по-ясно се насочва към предсрочни парламентарни избори, а около политическите процеси се очертават три основни въпроса – ще влезе ли президентът Румен Радев в пряката партийна битка, има ли гаранции за честен изборен вот и възможно ли е независимо служебно правителство, което да опази изборния процес.

Според доц. Георги Лозанов - медиен експерт и преподавател в СУ отдавна се е позиционирал като политически играч и не е изключено да се подготвя за директно участие в партийния живот.

По думите му в момента тече своеобразен "кастинг за българския Орбан“, подкрепен от глобалните политически ветрове и нарастващия евроскептицизъм, предаде bTV.

"Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него с ясно европейско и демократично представителство“, коментира Лозанов.

Политологът Калоян Методиев, който е бивш началник на кабинета на президента Радев, заяви, че преди да обяви какъвто и да е политически проект, президентът трябва ясно да декларира липса на зависимости, включително участие в йерархични и тайни организации - както в миналото, така и в настоящето.

Той направи паралел с Италия от 80-те години и скандала около масонската ложа P2, както и с нов закон във Великобритания, задължаващ полицаите да декларират членство в подобни структури.

"Въпросът за зависимостите е централен. Без прозрачност няма доверие“, подчерта Методиев.

Доц. Лозанов определи като най-тревожна евентуалната зависимост от Кремъл и напомни, че според него президентът Радев последователно е поставял под въпрос евроатлантическата ориентация на страната.

"България най-после държи еврото в ръцете си - това е ясен знак за европейския ѝ път. Опитите този път да бъде ревизиран ще бъдат в центъра на следващата политическа битка“, заяви той.

По темата за войната в Украйна и възможна промяна в позицията на президента, Лозанов бе категоричен, че досега не е видял знак за такова преосмисляне.

"Той иска България да извърши политически жест спрямо Путин от самото начало на президентството си, прави изказвания в тази посока. Натам ще се движи и ако искаше да обърне възгледите си и геополитическите си нагласи, щеше отдавна да го е направил“, каза още Лозанов.


  • 1 Дрът

    20 0 Отговор
    Пръдич

    19:12 18.01.2026

  • 2 Помак

    20 0 Отговор
    Лозанов , ништо не тече ,всички мшки се крият ...а ти миналата седмица стана за резил по БНР бате

    19:14 18.01.2026

  • 3 Някой

    5 12 Отговор
    Ясно е кой срещу кого.

    Червените политици Борисов и Пеевски, срещу червения политик Радев.

    Въпроса е, кога в България ще се появи и ще спечели "бял" политик? Че досега все червени печелят.

    19:16 18.01.2026

  • 4 ТОЗИ СМЕШКО ФАНТАЗЬОР

    18 0 Отговор
    Е ПО ДОБРЕ ДА СЕ ПОГЛЕДНЕ В ОГЛЕДАЛОТО КАКЪВ ПАЛЯЧО ,А ПОСЛЕ ДА СЕ НАПЪВА ЗА УМНИК.

    19:27 18.01.2026

  • 5 ?????

    9 0 Отговор
    Персонажът е крайно неприятен отвсякъде, но не може да му се откаже че е налучкал правилното направление въпреки по-нататъшните му мръснишки коментари.
    Да на България и́ трябва някакъв български Орбан, но не го виждам на хоризонта.
    Щото всичките сегашни наши деятели са вързани чрез разни мръсни черни схеми и съответно са естествено манипулируеми от чужди играчи.
    Което никой никога не е казал за Орбан.

    19:28 18.01.2026

  • 6 Докато

    9 0 Отговор
    Този се дуе, госпожата надува.

    19:31 18.01.2026

  • 8 Здрасти

    7 0 Отговор
    Наблюдава се как изкарват всички боклуци на показ. Нещо интересно са се задействали

    19:36 18.01.2026

  • 9 Тоя

    10 0 Отговор
    Тоя ,Geй къв го играе в държавата?
    Не мога да бъда наясно с автобиографиите на всички розови понита.

    19:39 18.01.2026

  • 10 Бъдеще

    7 0 Отговор
    Е такива продажници е съдил Народния Съд!!!!!!!!!!!!

    19:40 18.01.2026

  • 11 Кранист

    3 1 Отговор
    Някой обикновен кранист от село Градище буди повече респект от показания на снимката.

    Смятайте с кви хора ни занимават от 30 години.

    Коментиран от #14

    19:43 18.01.2026

  • 12 Прокурор

    6 0 Отговор
    Гого, дори да си с побеляла коса, чорлав и с папионка, това не те прави по-малко продажник и слугинаж.

    19:44 18.01.2026

  • 13 Тик- Ток

    4 1 Отговор
    Българския Орбан беше Волен Сидеров,но вече умря ,така че в България останаха само такива като Кая Калас и Мурсула фон де Файзер

    19:46 18.01.2026

  • 14 Тик- Ток

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кранист":

    Всичко кадърно и читаво избяга в чужбина,в България останаха утайката на утайката

    19:48 18.01.2026

  • 15 ФЕЙК

    3 0 Отговор
    Казионните телевизии въртят двадесетина пишман експерти, анализатори, наблюдатели, врачове и тем подобни. Зрителите отдавна знаят всеки какво стихотворение рецитира срещу съответното заплащане. За това като ги канят във тяхното време да слагат в горния десен ъгъл на екрана портретите им, а в същото време да вървят рекламите за разхлабване и затягане, по- на сметка ще са от двете страни на екрана.

    19:49 18.01.2026

