Явор Божанков: Президентът не разбира разделението на властите

С еврото реализираме идвал на поколения българи. Всичко завърши добре, защото и това правителство падна. Това коментира пред bTV Явор Божанков от ПП-ДБ.
Попитан какво очаква от Румен Радев, той отговори:"Нищо". Според него президентът не разбира автентично разделението на властите. Радев е Коста Копейкин на стероиди, убеден е Божанков.
По мнението му едва ли борбата с корупцията ще е силната страна на Радев. За него президентът не е нов политически играч. Депутатът очаква тежка битка за честни избори.
Вариант за служебен премиер за него е Андрей Гюров. Ако софиянци не стояли зад кмета си след Благомир Коцев следващият арестуван щял да е Васил Терзиев, по думите му. Божанков настоява обществото да отхвърли предния опит за опорочаване на изборите. Масов вот, призова депутатът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ям Би-би, яаааам....
19:19 18.01.2026
2 Лъв
19:19 18.01.2026
3 Интересно
19:20 18.01.2026
4 Перо
19:21 18.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Чорбара
19:23 18.01.2026
7 Дедо
Коментиран от #11
19:23 18.01.2026
8 Другаря никой!
19:24 18.01.2026
9 Стига бе
19:25 18.01.2026
10 Жабуре
19:25 18.01.2026
11 Дедо Ви
До коментар #7 от "Дедо":И какво очакваш от партиите мунчови пъ.пъ. и дее.бъ.??? Комунвяги прекръстени!
Коментиран от #16
19:26 18.01.2026
12 ДрайвингПлежър
и следва едно дълго пиииииип, което ако си го представите добр казва всичко за този жалък наглец!
19:26 18.01.2026
13 Георги
19:26 18.01.2026
14 Абе бройлер
19:27 18.01.2026
15 Спецназ
КОЙТО иска да го плюе- и сега го прави ФАКТ!
ПФУ!
ПЛУЖЕЦИ! СВИНьЕ! Имайте малко уважение към институцията Президент- ТОЙ ЩЕ СИ довърши мандата, а вие си играйте на 50 евро с ц.ганите и т.рците!
ГНИДИ!
19:32 18.01.2026
16 Гъбарко
До коментар #11 от "Дедо Ви":Олигофрените са като краставите магарета през девет баира се намират
19:32 18.01.2026
17 дядото
19:32 18.01.2026
18 Езвенете
19:33 18.01.2026
19 ?????
Поредното доказателство че нямат никакви свестни кадри и са най-големите неможачи в българската политика.
19:33 18.01.2026
20 Фори
19:34 18.01.2026
21 вос пополи
Коментиран от #33
19:34 18.01.2026
22 Баце
19:36 18.01.2026
23 евроцентър
19:37 18.01.2026
24 Въпрос
19:38 18.01.2026
25 Предаването
19:38 18.01.2026
26 Ами
или ще стане просяк или умре от глад :)
19:42 18.01.2026
27 гост
Антов Сташимиров, откъс от романа "Вихър"
19:42 18.01.2026
28 Последния Софиянец
Ще възродим обръщението "другар и другарка" за сметка на омразните господин и госпожо.
В училищата - отново пионерски и комсомолски организации, а в предприятията и в населените места ППО.
Естествено ще си върнем и
лева - по-малкия брат на рублата !
Ще възродим и Варшавския договор и СИВ !
Коментиран от #31
19:42 18.01.2026
29 Левски
19:43 18.01.2026
30 ДългоИме
Коментиран от #35
19:44 18.01.2026
31 оня с питон.я
До коментар #28 от "Последния Софиянец":Плешо е щатска и натовска подлога. Факт. Бързо ще му целунете ръка и ще забравите за Бойко и Киро.
19:46 18.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Така е. И този орган
До коментар #21 от "вос пополи":ЯКО СЕ РАЗДАВА ПРЕДЛАГА НА ВСИЧКИ. КОЙ ГО СРЕЩНЕ СЕ ГО КЛАТИ. МНОГО НАГЛО ТЪПО НЕМОРАЛНО ПАРЧЕ. НО ТАКА Е ТОВА ЗАСЛУЖАВАМЕ ЗАЩОТО НЕПОРЪБЕНИ СМЕ.
19:50 18.01.2026
34 Долу ръцете
19:50 18.01.2026
35 Тошо
До коментар #30 от "ДългоИме":Дайте му една лопата/ вила и да ходи да рине боклуците на Терзиев в Люлин!
19:57 18.01.2026