Явор Божанков: Президентът не разбира разделението на властите

С еврото реализираме идвал на поколения българи. Всичко завърши добре, защото и това правителство падна. Това коментира пред bTV Явор Божанков от ПП-ДБ.

Попитан какво очаква от Румен Радев, той отговори:"Нищо". Според него президентът не разбира автентично разделението на властите. Радев е Коста Копейкин на стероиди, убеден е Божанков.

По мнението му едва ли борбата с корупцията ще е силната страна на Радев. За него президентът не е нов политически играч. Депутатът очаква тежка битка за честни избори.

Вариант за служебен премиер за него е Андрей Гюров. Ако софиянци не стояли зад кмета си след Благомир Коцев следващият арестуван щял да е Васил Терзиев, по думите му. Божанков настоява обществото да отхвърли предния опит за опорочаване на изборите. Масов вот, призова депутатът.