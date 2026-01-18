Новини
Явор Божанков: Президентът не разбира разделението на властите

Явор Божанков: Президентът не разбира разделението на властите

18 Януари, 2026 20:02

Радев е Коста Копейкин на стероиди, смята депутатът от ПП-ДБ

Явор Божанков: Президентът не разбира разделението на властите - 1
Снимка: bTV
News.bg News.bg

С еврото реализираме идвал на поколения българи. Всичко завърши добре, защото и това правителство падна. Това коментира пред bTV Явор Божанков от ПП-ДБ.

Попитан какво очаква от Румен Радев, той отговори:"Нищо". Според него президентът не разбира автентично разделението на властите. Радев е Коста Копейкин на стероиди, убеден е Божанков.

По мнението му едва ли борбата с корупцията ще е силната страна на Радев. За него президентът не е нов политически играч. Депутатът очаква тежка битка за честни избори.

Вариант за служебен премиер за него е Андрей Гюров. Ако софиянци не стояли зад кмета си след Благомир Коцев следващият арестуван щял да е Васил Терзиев, по думите му. Божанков настоява обществото да отхвърли предния опит за опорочаване на изборите. Масов вот, призова депутатът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ям Би-би, яаааам....

    42 5 Отговор
    Тоя запъртък пак осмърдя ефира...

    19:19 18.01.2026

  • 2 Лъв

    45 4 Отговор
    Най-антипатичния индивид не само от политиците, но и от хората.

    19:19 18.01.2026

  • 3 Интересно

    37 4 Отговор
    А ти ли ги разбираш бе, пеленак?

    19:20 18.01.2026

  • 4 Перо

    35 3 Отговор
    И тоя цървул започна да дава акъл! Сега за коя партия, баща му и тъста ще плащат, да го включат в листите на някоя партия, която няма значение за него!

    19:21 18.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чорбара

    24 2 Отговор
    Отвратителен нахал.

    19:23 18.01.2026

  • 7 Дедо

    18 3 Отговор
    Този Бузанкоф и оня Лоррер бяха вербувани от Пеефски още преди година . Явно Голямото Дъ ги държи и двамата с компромати или дела на трупчета.Интресно е ,че всички в ПП-ДБ знаят че тези двамата са хора на Пеевски ,но ги държат в партията .

    Коментиран от #11

    19:23 18.01.2026

  • 8 Другаря никой!

    17 2 Отговор
    Пудел комунистически!

    19:24 18.01.2026

  • 9 Стига бе

    18 1 Отговор
    Как разбрахте след като забраниха гласа на хората, че това е идвала на поколения българи ??

    19:25 18.01.2026

  • 10 Жабуре

    9 1 Отговор
    Гръмни с пищова тихичко, после го дай на малкио

    19:25 18.01.2026

  • 11 Дедо Ви

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Дедо":

    И какво очакваш от партиите мунчови пъ.пъ. и дее.бъ.??? Комунвяги прекръстени!

    Коментиран от #16

    19:26 18.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    20 1 Отговор
    Ето това е бъдещето ви! Това гнисно, продажно леке, което върви и прави кафеви миришещи купчини след себе си, но тати плаща! Ето това си избирате това "прогресивните"!

    и следва едно дълго пиииииип, което ако си го представите добр казва всичко за този жалък наглец!

    19:26 18.01.2026

  • 13 Георги

    17 0 Отговор
    тоя бребоядисания пикльо много ги разбира

    19:26 18.01.2026

  • 14 Абе бройлер

    15 0 Отговор
    На БСП.

    19:27 18.01.2026

  • 15 Спецназ

    13 0 Отговор
    РУМЕН НЕМА да ви прави кефа да прави Партиа да го плюете, ВЕ!

    КОЙТО иска да го плюе- и сега го прави ФАКТ!

    ПФУ!

    ПЛУЖЕЦИ! СВИНьЕ! Имайте малко уважение към институцията Президент- ТОЙ ЩЕ СИ довърши мандата, а вие си играйте на 50 евро с ц.ганите и т.рците!

    ГНИДИ!

    19:32 18.01.2026

  • 16 Гъбарко

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо Ви":

    Олигофрените са като краставите магарета през девет баира се намират

    19:32 18.01.2026

  • 17 дядото

    9 0 Отговор
    това че си млад е добре.не е добре,че от рано не проявяваш уважение към по-старите,по-умните, по-образованите и по-мъдрите.не вярвам това да е добро качество,почакай и ще се убедиш

    19:32 18.01.2026

  • 18 Езвенете

    12 0 Отговор
    Защо скимти туй кутре? Ни гу ли храните?

    19:33 18.01.2026

  • 19 ?????

    9 1 Отговор
    Даже се радвам че ПП-тата са избрали този човек да ги представя в медийното пространство.
    Поредното доказателство че нямат никакви свестни кадри и са най-големите неможачи в българската политика.

    19:33 18.01.2026

  • 20 Фори

    3 6 Отговор
    Президентът ни е агент на КГБ!

    19:34 18.01.2026

  • 21 вос пополи

    8 2 Отговор
    Радев е мъж, а ти си женски полов орган.

    Коментиран от #33

    19:34 18.01.2026

  • 22 Баце

    5 0 Отговор
    Той президента ВЕЧЕ не е "цвете за мирисане", но специално ти и всичките МУ шарлатани сте направо отвратителни.

    19:36 18.01.2026

  • 23 евроцентър

    8 0 Отговор
    затова повечето хора мразят битиви, защото канят нарочно такива партийни..."цветарки" като тази и да дразнят хората...

    19:37 18.01.2026

  • 24 Въпрос

    7 0 Отговор
    Защо ни го показвате това ляво резбарско недоразумение?

    19:38 18.01.2026

  • 25 Предаването

    4 1 Отговор
    На индиеца бе изцяло посветено на очертанието на Радев. Не се усеща, че така вдига рейтинга на новия Премиер.

    19:38 18.01.2026

  • 26 Ами

    6 0 Отговор
    Ако един ден на това момче му се наложи с труд да си изкарва хляба
    или ще стане просяк или умре от глад :)

    19:42 18.01.2026

  • 27 гост

    3 0 Отговор
    " В човешкото стадо има хора, които винаги са на цена: В мирно време ги тачат, на война не ги жертват. Достойнството на тези хора е, че в мирно време сами се докарват да бъдат тачени, а във военно време сами не се жертват!".
    Антов Сташимиров, откъс от романа "Вихър"

    19:42 18.01.2026

  • 28 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Другарят Радев е моят президент и съвсем скорошен министър-председател, защото българският народ го обича и ще го избере.
    Ще възродим обръщението "другар и другарка" за сметка на омразните господин и госпожо.
    В училищата - отново пионерски и комсомолски организации, а в предприятията и в населените места ППО.
    Естествено ще си върнем и
    лева - по-малкия брат на рублата !
    Ще възродим и Варшавския договор и СИВ !

    Коментиран от #31

    19:42 18.01.2026

  • 29 Левски

    5 1 Отговор
    И тоя пик.....о със жълто по устата тръгнал да дава акъл.

    19:43 18.01.2026

  • 30 ДългоИме

    2 1 Отговор
    Ох, и тази политическа "шушумига" с коментар за Президента! Марш, бе политически "слънчоглед"!

    Коментиран от #35

    19:44 18.01.2026

  • 31 оня с питон.я

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    Плешо е щатска и натовска подлога. Факт. Бързо ще му целунете ръка и ще забравите за Бойко и Киро.

    19:46 18.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Така е. И този орган

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "вос пополи":

    ЯКО СЕ РАЗДАВА ПРЕДЛАГА НА ВСИЧКИ. КОЙ ГО СРЕЩНЕ СЕ ГО КЛАТИ. МНОГО НАГЛО ТЪПО НЕМОРАЛНО ПАРЧЕ. НО ТАКА Е ТОВА ЗАСЛУЖАВАМЕ ЗАЩОТО НЕПОРЪБЕНИ СМЕ.

    19:50 18.01.2026

  • 34 Долу ръцете

    1 1 Отговор
    от Явор Божанков и още няколко клоуна в Парламента.

    19:50 18.01.2026

  • 35 Тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ДългоИме":

    Дайте му една лопата/ вила и да ходи да рине боклуците на Терзиев в Люлин!

    19:57 18.01.2026

