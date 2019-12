Лютите чушки удължават живота

Редовната консумация на люти чушки удължава живота. Това твърдят група учени от Средиземноморския неврологичен институт в италианския град Поцили в наскоро публикувано изследване.

Екипът е установил, че лютите чушки могат значително да намалят риска от смърт, свързан със сърдечно-съдови заболявания и инсулт, съобщава сайтът EurikAlart.

Проучването, проведено в Италия, където чилито е често срещана подправка, обхващало 23 000 души, някои от които редовно консумират люти чушки, а други - не.

Здравословното състояние и хранителните навици на участниците било проследено за период от 8 години и изследователите установили, че рискът от смърт в следствие на сърдечен удар бил 40% по-нисък сред тези, които похапват люти чушки най-малко четири пъти в седмицата.

Според резултатите преждевременната смърт от инсулт била с над 1/2 по-рядка при хората, консумиращи люти чушки.

Снимки: shutterstock

Консумацията на този вид зеленчуци способства за снижаването на общия риск от преждевременна смърт с 23%, се казва още в изследването, публикувано в научното издание Journal of the American College of Cardiology.

Защитният ефект на лютите чушки не зависел от вида на храната, която участниците в проучването консумирали.

"Интересен факт е, че защитата от риск от смъртност е независима от типа диета, която хората следват. Казано с други думи, някой може да спазва здравословната средиземноморска диета, някой друг може да се храни по-малко здравословно, но за всички тях лютите чушки имат защитен ефект", коментира водещият автор на проучването Мариалаура Боначо, епидемиолог от Средиземноморския неврологичен институт (Neuromed).

Сега учените планират да продължат изследванията си, за да определят биохичмичните механизми, чрез които действат червените люти чушки и сродните им култури, съдържащи капсацин. Това е алкалоид, който притежава лют вкус.

Известно е, че това вещество е свързано с гибелта на злокачествените клетки, въздействащи на митохондрията на клетките.

Снимки: shutterstock

Италия