Лейди Гага в страстна целувка с мистериозен мъж в Новогодишната нощ (ВИДЕО)

2019 година завърши с тост и целувка за Лейди Гага. Поп звездата беше забелязана с неизвестен мъж, докато часовникът удари полунощ в новогодишната нощ, съобщава US Magazine, цитирано от "Дарик"..

33-годишната певица и неидентифицираният мъж си размениха 20-секундна страстна целувка на песента „Auld Lang Syne“ в ресторант "NoMad" в Лас Вегас. Това се вижда във видеоклип, качен в Twitter от журналиста от Las Vegas Review-Journal Джон Кацилометес. Вестникът съобщава, че името на мистериозната тъмнокоса половинка на певицата е Майкъл.

#NEW: Lady Gaga celebrated New Year by kissing her new man at midnight. 🥰 pic.twitter.com/bLpNB4hxKC