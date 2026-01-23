Новини
Попфолк певицата Андреа празнува рожден ден днес

23 Януари, 2026 08:15 907 10

Вижте любопитни подробности от биографията й

Попфолк певицата Андреа празнува рожден ден днес - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Попфолк певицата Теодора Андреева, популярна като Андреа, празнува днес рожден ден. Тя е родена на 23 януари 1987 г. в София. Още в невръстна възраст започва да се занимава с различен вид изкуства – музика, рисуване, балет. Родът и семейството и е дълбоко свързан с музикалното творчество, пише vihrogon.bg.

Баба ѝ Тодорка Ахтарова е бивша балерина и дългогодишен помощник-режисьор в Народния театър „Иван Вазов“. Неин пръв братовчед е известният композитор Борис Карадимчев. Прабаба ѝ е бивш цигулар, а прадядото – Михаил Ахтаров дългогодишен диригент на хор „Кавал“.

Другата ѝ прабаба е солистка в театър „Ренесанс“, заедно с Мими Балканска. Иван Вазов е впечатлен от нейните представления и лично я поздравява за изпълненията ѝ. Андреа от малка пее и взима уроци по солфеж и пиано от леля си, която е оперна певица и бивш солист на Врачанската опера. Учи се да свири на китара от дядо си, който ѝ предава всички шлагери и градски песни, които знае. Всичко това е съчетано и с школа по класически балет, която Андреа записва още на 4-годишна възраст.

Една от големите страсти на Андреа е рисуването, с което се занимава до 13-годишнина възраст в специализирани школи. Впоследствие вместо към художествената гимназия, поема към английската гимназия и окончателно се отказва да се занимава професионално с изобразително изкуство. По време на обучението си в Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“ се записва в хор за народно пеене при г-жа Балтакова през 2002 г. Пее в хора около 2 години, като с него печели доста награди. На шестнадесет години започва да се занимава сериозно с музика: уроци по пеене и солфеж. Получава и предложение за записване на албум, в областта на българската поп музика.


През 2006 г. завършва средното си образование в ПЧАГ „Уилям Шекспир“, както и школата от 11 години изучаване на немски език в Алианс България – Гьоте институт.

От 2006 до 2019 г. е обвързана с шампиона по бокс Кубрат Пулев, но двамата се разделят през юли 2019 г. след отправени обвинения срещу Пулев за сексуален тормоз от журналистката Джени Суши.

Андреа има дълга и успешна кариера в попфолка. Наскоро гръмна грандиозен скандал с шефа на „Пайнер“, но успяха да решат проблемите помежду си.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Красимир Петров

    7 0 Отговор
    И кво ни боли за тази р,аз,по,ре,тина

    08:19 23.01.2026

  • 2 Майк Алън Патън

    1 0 Отговор
    Аааааа , няма нужда !

    08:23 23.01.2026

  • 3 Тартаковер

    4 0 Отговор
    Какъв е смисъла на тази новина ? Защо го пишете ? Тази гъска плаща ли ви да я рекламирате ?

    08:24 23.01.2026

  • 4 фАНТОМасс

    6 0 Отговор
    Андрея имала ДЪЛГА и УСПЕШНА кариера ?????? Това някаква неуместна шега ли е ?
    Това си е направо ГАВРА !

    08:26 23.01.2026

  • 5 Този

    5 0 Отговор
    Това обяснява много неща... Заможни родители, частно училище, частни уроци, провален морал, компания богаташчета открили разврата от малки....

    08:28 23.01.2026

  • 6 Пища ХУФнагел

    7 0 Отговор
    На тази мома нищо друго не й остава , освен да влезе в редиците на ГЕРБ ! Така вече падението й ще е окончателно !

    08:28 23.01.2026

  • 7 Анти чалга

    7 0 Отговор
    И кво от това ,че има празник. Пее просташка музика . От всички таланти е избрала най задръстения. В семейство пълно с талантливи хора в изкуството и културата тази е решила да прави халтура .

    08:34 23.01.2026

  • 8 Пич

    2 0 Отговор
    Ами нека да е жива и здрава , независимо че не се сещам дори и за една нейна песен !

    08:48 23.01.2026

  • 9 Да бъде

    1 0 Отговор
    жива и здрава!

    09:01 23.01.2026

  • 10 Кубрат

    0 0 Отговор
    Ще й подаря едно кро ше

    09:04 23.01.2026