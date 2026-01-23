Новини
Армада от американски бойни кораби се насочва към Иран, ПВО системи ще отблъснат евентуален ирански удар

Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и ескадрени миноносци с управляеми ракети на борда ще пристигнат в Близкия изток в следващите дни

Армада от американски бойни кораби се насочва към Иран, ПВО системи ще отблъснат евентуален ирански удар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп заяви, че "армада" от бойни кораби на САЩ се насочва към Иран, но изрази надежда, че няма да се наложи да я използва, като повтори предупрежденията си към Техеран да не убива протестиращи и да не подновява ядрената си програма, информира Ройтерс, предаде БТА.

Американски официални лица, които пожелаха да останат анонимни, заявиха, че самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и ескадрени миноносци с управляеми ракети на борда ще пристигнат в Близкия изток в следващите дни.

Официален представител заяви, че се обмисля и разполагането на още системи за противовъздушна отбрана за Близкия изток, които биха могли да бъдат от решаващо значение за защита срещу евентуален ирански удар срещу американските бази в региона.

Разполагането на тези сили разширява възможностите на Тръмп както да защити по-добре американските сили в региона в момент на напрежение, така и да предприеме допълнителни военни действия след ударите по иранските ядрени обекти през юни.

"Имаме много кораби, които се движат в тази посока, за всеки случай. Предпочитам да не се случва нищо, но ги наблюдаваме много внимателно“, заяви Тръмп пред репортери на борда на "Еър Форс 1" по пътя си обратно към САЩ, след като се срещна със световни лидери в Давос, Швейцария.

Военните кораби започнаха да се придвижват от Азиатско-тихоокеанския регион миналата седмица, след като напрежението между Иран и САЩ се изостри вследствие на репресиите срещу протестите в Ислямската република, посочва Ройтерс.

Тръмп многократно е заплашвал да действа срещу Иран заради убийствата на протестиращи, но миналата седмица демонстрациите отслабнаха.

Президентът изостави най-твърдата си реторика миналата седмица, твърдейки, че е спрял екзекуциите на затворници.

Той повтори това твърдение вчера, като заяви, че Иран е отменил почти 840 обесвания след неговите заплахи.

"Казах: "Ако обесите тези хора, ще ви ударят по-силно, отколкото някога сте били удряни. То ще направи това, което направихме с вашата ядрена програма, да изглежда като дреболия", каза Тръмп.

"Час преди това страшно нещо да се случи, те ги отмениха", каза той, наричайки случилото се "добър знак".

В миналото американската армия периодично е увеличавала силите си в Близкия изток в моменти на повишено напрежение, като тези действия често са били отбранителни, твърди Ройтерс. И припомня, че американската армия започна да струпва големи сили преди ударите си през юни срещу ядрената програма на Иран. Тръмп заяви, че САЩ ще предприемат действия, ако Техеран възобнови ядрената си програма.

"Ако опитат да го направят отново, ще трябва да отидат в друга област. Ще ги ударим и там, лесно е", каза той вчера.

Иран трябва да докладва на ядрената агенция на ООН, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), какво се е случило с обектите, ударени от САЩ, и ядрения материал, за който се смята, че се е намирал там. Това включва около 440,9 кг уран, обогатен до 60% чистота, който, ако бъде обогатен достатъчно, би могъл да стигне за 10 ядрени бомби, според стандартите на МААЕ.

Агенцията на ООН не е проверявала запасите от обогатен уран на Иран поне от седем месеца, а надзорният орган препоръчва проверка да се прави всеки месец.

Не е ясно дали протестите в Иран могат да се засилят отново, посочва Ройтерс. Те започнаха на 28 декември като скромни демонстрации на Големия базар в Техеран срещу икономическите трудности и бързо се разпространиха в цялата страна. Базираната в САЩ правозащитна организация HRANA заяви, че досега е потвърдила 4519 смъртни случая, свързани с безредиците, включително 4251 протестиращи, и проверява още 9049 смъртни случая.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    17 44 Отговор
    Иран отече.....

    Коментиран от #31, #62

    11:12 23.01.2026

  • 2 Копейка

    19 23 Отговор
    Сега да викаме ли за САЩ ?

    11:12 23.01.2026

  • 3 Атина Палада

    19 39 Отговор
    Путин губи поредния си съюзник

    11:13 23.01.2026

  • 4 Краят на ерата на Путин

    25 45 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #19, #28

    11:14 23.01.2026

  • 5 Опасно

    38 8 Отговор
    За внимават да не ги отвлекат хутите,за откуп.

    11:14 23.01.2026

  • 6 Трол

    16 8 Отговор
    Американците отиват да си берат президент.

    11:14 23.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Владимир Путин, президент

    21 27 Отговор
    Где наш pyccкий флот, наши самольотоносачи !!!
    Утанули ?

    Коментиран от #10, #16, #22

    11:15 23.01.2026

  • 9 татунчо 🍌

    32 11 Отговор
    Персите са костелив орех , да видим докъде ще се докарат ...

    Коментиран от #34

    11:15 23.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Данко Харсъзина

    16 27 Отговор
    Аятоласите не си взеха поука от Садам и Кадафи. Ще увиснат на въже.

    11:17 23.01.2026

  • 12 Тодор Тагарев, военен министър

    15 18 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Оплачи се на Лавров бе, стига цвили като лошад пред разбито корито, руско 😁

    11:18 23.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    29 14 Отговор
    Изтеглиха флота от Тайван.Сега е моментът Китай да си вземе Тайван.

    Коментиран от #27, #29

    11:18 23.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Костя Орков Копейкин

    8 8 Отговор
    еиииииии много ма е яд начииииий

    Коментиран от #23

    11:18 23.01.2026

  • 16 КуZю Пушилката

    13 13 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Легендата единственият неповторим КУЗЯ отиде за скрап

    11:19 23.01.2026

  • 17 Кога ще бесят

    9 15 Отговор
    Аятолаха?

    11:19 23.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    11 20 Отговор
    Нема лабаво. Първо Томахавки, после В2Стелт, после палубната авиация съвместно с авиацията на Израел. От персите ни пух, ни пера.

    11:20 23.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ТРЪМП :

    10 15 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    11:21 23.01.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    10 12 Отговор

    До коментар #10 от "джудж ,😡":

    "...но ти четем тъпотиите..."

    За което Cпаcибо.
    Ний рушляците не сме от най-умните, което е и видно от Четири Года мъка 🍻

    11:21 23.01.2026

  • 22 да питам

    9 12 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    верно ли Русия имала само един самолетоносач, но бил дефектен и го нарязали за скрап ?

    Коментиран от #25

    11:23 23.01.2026

  • 23 таксиджия 🚖

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "Костя Орков Копейкин":

    Да бе...Коцко Центаджиев е баш най-върлия Републиканец 🇮🇱🇺🇲

    Искаше да върже Лева към долара $
    Подкрепи митата на Тръмпоча към ЕС и България
    Подкрепи отвличането на Мадуро
    Искаше да подпише документ, че признава Гренландия за краварска

    Коментиран от #33

    11:23 23.01.2026

  • 24 Гръм и мълнии

    14 2 Отговор
    Голяма работа. Иран нали разполага с милиони дронове.Да ги насочват към корабите и да видим резултатът.

    11:24 23.01.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    8 12 Отговор

    До коментар #22 от "да питам":

    Завтра в персийския залив пристига Крайцера Аврора.
    С черешови топове 😆

    11:24 23.01.2026

  • 26 Накой

    13 1 Отговор
    В армията на САЩ няма "ескадрени миноносци", американците ги наричат "разрушители"/destroyer/.
    По термините, които ползват мисирките се разбира от какъв език са превеждали и на кой господар служат.

    Коментиран от #78

    11:24 23.01.2026

  • 27 Хаха

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Троле, иска ли ти се Тайван.

    11:25 23.01.2026

  • 28 Тома

    13 6 Отговор

    До коментар #4 от "Краят на ерата на Путин":

    Как да стане да ги защити Путин като води война с цялото нато бе батко

    11:25 23.01.2026

  • 29 Столичанин в повече

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Китай ще си вземе Тайван

    Коментиран от #46

    11:26 23.01.2026

  • 30 хаха🤣

    8 15 Отговор

    До коментар #19 от "Куфарче тоалетна":

    + инфлация 40%, рублата не ставала вече и за тоалетна хартия 🤣 скоро идва и купонната система за хляб 🤣🤣🤣

    11:26 23.01.2026

  • 31 Шопо

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Иран вече има атомна бомба, руска атомна бомба.

    11:27 23.01.2026

  • 32 гост

    2 2 Отговор
    Технологично Китайската империя е единствения конкурент на Англосаксонците. Да на практика Русия и ЕС имат потенциал, но страдат от комплекса на стария бокат аристократ, който въобще не е в крак с модерния свят.

    11:27 23.01.2026

  • 33 Коцко и Цомчо

    11 4 Отговор

    До коментар #23 от "таксиджия 🚖":

    са бити карти вече. Ще гледат парламента през “крив макарон“.

    11:27 23.01.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "татунчо 🍌":

    "...персите са костелив орех , да видим докъде ще се докарат ..."

    Прав си, персите са много по-корави от венецуелците !!!
    Като нищо ще обесят Малкия Мук на площада.
    Русия разбира и подкрепя изцяло иранския народ !

    11:30 23.01.2026

  • 35 демокрацията идва

    3 7 Отговор
    САЩ трабва да се намеси в Иран и да бъде и там наложен режима на демонокрация.

    Коментиран от #42, #45

    11:31 23.01.2026

  • 36 Копейка

    4 5 Отговор
    Сега ни казаха да викаме САМО за Северна Корея, Русия и Иран.
    ЗА САЩ категорично -НЕ.

    11:31 23.01.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    3 5 Отговор
    Капитан на самолетоносача е жена. С германско потекло. Аятоласите нищо добро не ги чака.

    11:32 23.01.2026

  • 38 Интересно…

    8 0 Отговор
    Едни пет милиона не са много пари за Аятолаха да си купи Орешак за амерската бойна флота, но Путин и Тръмп си имат тяхна игра и договорености които изключват това. Но все пак би било интересно ако това се случи…

    Коментиран от #77

    11:33 23.01.2026

  • 39 българина

    4 2 Отговор
    колко торпеда са нужни, за да потъне самолетоносач и останалата му армада....... всички съседи на Иран вече отказа да дадат пространство за атаки срещу Иран!

    Коментиран от #49

    11:34 23.01.2026

  • 40 Костадинов

    8 3 Отговор
    Свърши ми със субсидийката ,Радев ма обра

    11:35 23.01.2026

  • 41 Лудия козел

    4 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:35 23.01.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    7 6 Отговор

    До коментар #35 от "демокрацията идва":

    "...демокрация по американски..."

    Интересно каква замяна, безаналогов аналог на американската демокрация може да предложи Русия.
    Мизерия, опашки за храна и отпуск на фронта ?

    11:35 23.01.2026

  • 43 Лудия козел

    4 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #56, #79

    11:35 23.01.2026

  • 44 Лудия козел

    4 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:35 23.01.2026

  • 45 какво се

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "демокрацията идва":

    опита да каже малка ти сатанинска душица покланяща се пред всеки диктатор ? 🤣

    11:36 23.01.2026

  • 46 Хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Столичанин в повече":

    Ще вземе Тайван на кукуво лято.

    11:36 23.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Щик Найн

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "българина":

    Наистина ли си вярваш, че действащ самолетоносач може да потъне от торпедо?

    Коментиран от #61, #83

    11:38 23.01.2026

  • 50 Агмегнуша

    3 6 Отговор
    И това на фона на още един гепан руско-терористичен кораб от Франция , просия отече у канала 🤣

    11:39 23.01.2026

  • 51 Русия има ракети които пикират от небето

    7 3 Отговор
    ПВО не ги лови, дали Иран нямат такива, затова са толкова корназ. Може да видим как потъват самолетоносачи!?

    Коментиран от #64

    11:40 23.01.2026

  • 52 Споко

    4 4 Отговор
    Вовата изпрати гордостта на руския боен флот Кузя пушача да защити аятолаха. Очаква се да пристигне към 2050г. Дръж се Хаменеи.Мадър Раша ще помогне.

    11:41 23.01.2026

  • 53 Навремето

    7 2 Отговор
    Щатите свалиха Мохамад Реза Пахлави и докараха Аятолах Хомейни от Париж.
    Сега сменят аятоласите и докарват сина му Реза.
    Говедарски простотии както винаги

    11:42 23.01.2026

  • 54 Един самолетоносач да потопят

    7 3 Отговор
    ще подвиете опашка както предният път!

    11:42 23.01.2026

  • 55 Край, уплашиха иранците

    1 1 Отговор
    Милиарди иранци са напуснали страната и търсят убежище при освободителя.

    11:42 23.01.2026

  • 56 Ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #58

    11:43 23.01.2026

  • 57 Самолетоносачите са кораби

    5 2 Отговор
    а корабите са уязвими от подводни торпеда.
    Следите ли ми мисълта…

    Коментиран от #63, #65

    11:44 23.01.2026

  • 58 Виждаме ги

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ха-ха":

    при размяната на тела и затворници! И воя на троловете е песен за ушите. Вие ли трол, супер ми е на душата за напана на глупака.

    11:45 23.01.2026

  • 59 оня с коня

    4 5 Отговор
    Това разкарване на Огромно количество Морска Военна техника е Голям масраф и Тръмп едва ли ще се задоволи само да спре пред портите на Иран и да получи отговор че Аятоласите са спрели да Бесят и да обогатяват Уран.След което "Кръгом",аИранските Военни ще се усмихват под мустак с Думите:"Нали беше много смел бе,що не нападаш"?Ще има голяма патаклама ако Иран не сведе покорно главица- ама НАИСТИНА ГОЛЯМА,интересно е как Израел ще се включат подобаващо в БиткатаВсъщност къде се затриха Русофилските НЕСРЕТНИЦИ които още преди Първия Амер. Удар Многозначително и Назидателно обясняваха че Иран е "Голяма хапка" за Америка?

    11:47 23.01.2026

  • 60 Рижавият тръмпуин

    3 2 Отговор
    да не се напиня толкова, да не му светне някоя гъба около бялата къща или в нея.

    11:49 23.01.2026

  • 61 Хохохоо

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Щик Найн":

    Можи, Можи.....като го шибне изотзади!

    11:49 23.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Щик Найн

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Самолетоносачите са кораби":

    Колко самолетоносача до сега са били потопени с торпедо?

    11:51 23.01.2026

  • 64 Не се притеснявай.

    5 3 Отговор

    До коментар #51 от "Русия има ракети които пикират от небето":

    Русия има всичко, тя веднага ще се намеси срещу САЩ и ще спаси аятолаха. На всяка цена ще спаси и Мадуро, няма да допусне да бъде съден. Руската армия е най-добрата в света, и най-викокотехнологичната. Русия прави много бързи и ефективни военни операции, с които постига целите си за броени часове, без нито една руска жертва.

    😆

    Коментиран от #71

    11:52 23.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Баба Яга

    4 1 Отговор
    Ционистът Натаняу е подчинил САЩ да ги защитават от унищожение. И лудият Дони си лъже по негов обичай, измисля си причини да плаши като световен екзекутор на "лошите" според ционистките оценки. Харчи американски милиарди заради рогатите юдосатани.

    11:54 23.01.2026

  • 67 Ще ритне

    3 1 Отговор
    Явно като Русия през 2022г. Тръмпеца ще ритне кошера в Залива ,но какво ще последва като се разхвърчат пчелите? Иран ще понесе щети ,но ако заедно с това се срине петролодобивът в Залива? Танто за кукуригу - Тръмп ще упетори печалбите на Русия ,а арабеските ще проклинат Тръмпеца.

    11:57 23.01.2026

  • 68 В Иран е пълно с петрол, но

    5 1 Отговор
    аз не вярвам Тръмп да ходи там за петрол.
    Абсурд.

    11:58 23.01.2026

  • 69 Иван

    4 1 Отговор
    Овцата Илон Мъск се провали.

    11:59 23.01.2026

  • 70 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Много скрап ще има!Много нови дронове Шахед-129 ще бъдат произведени!

    12:00 23.01.2026

  • 71 Айде нема нужда

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Не се притеснявай.":

    радиатори чугунени да дават мнение.
    И не забравяй как си взеха Крим.

    12:01 23.01.2026

  • 72 Ние ще участваме ли

    4 0 Отговор
    във тази операция за мир със някоя лодка.

    12:02 23.01.2026

  • 73 днеск към Иран

    0 2 Отговор
    утре към Руслямска държава

    Коментиран от #75

    12:09 23.01.2026

  • 74 Моряка

    1 2 Отговор
    Удряй ,Дончо!

    Коментиран от #76

    12:18 23.01.2026

  • 75 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "днеск към Иран":

    Утре няма да има......хахаха.Утре ше са вече встествен хабитат за рибите!

    12:20 23.01.2026

  • 76 Само да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Моряка":

    За Дончо Папазов ли говориш?

    12:21 23.01.2026

  • 77 Накой

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Интересно…":

    Смята се, че Орешак струва $100 млн, а не $5 млн.

    Мисля си, че само китайците и руснаците имат сили да потопят американски самолетоносач, имат атомно торпедо и атомни противокорабни ракета. Вероятно само атомна бомба може да унищожи самолетоносач.

    12:24 23.01.2026

  • 78 6135

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Накой":

    А нас какво ни засяга как американците си наричат типовете кораби. Ние си имаме собствена класификация и ползваме нея.
    Или дай и да викаме нашите редници "частници" щото американците така правели.

    12:27 23.01.2026

  • 79 Накой

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Лудия козел":

    Във всички военни учебници пише, че загубите на нападателя са 3 пъти по-големе от загубите на отбраняващия се. Скоро очаквам други руски хакери да публикуват какви са загубите на Путин.

    12:30 23.01.2026

  • 80 Иранските хиперзвукови

    0 0 Отговор
    ракети, ще превърнат краварската армада в прекрасен подводен риф преди да разберат от къде им е дошло.

    Коментиран от #84

    12:30 23.01.2026

  • 81 Ами, ако

    0 0 Отговор
    Руснаците помогнат на своите съюзници (имат подписан договор) с някой и друг орешник??? И “смелите” американци се окажат без флот???

    12:31 23.01.2026

  • 82 Аквапланинг

    0 0 Отговор
    Ако САЩ решат да нападнат Монголия, много интересно накъде ли ще се насочи "армадата от бойни кораби". Повечето граници на Иран са сухопътни.

    12:32 23.01.2026

  • 83 Дивуй

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Щик Найн":

    Първо взривната вълна ще го вдигне доста високо и ще го носи докато го хвърли обратно в САЩ някъде .

    12:33 23.01.2026

  • 84 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Иранските хиперзвукови":

    Видяхме ги иранските ракети.....станаха на кайма при бомбардировката на Тръмп.

    12:35 23.01.2026