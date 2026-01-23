Армада от американски бойни кораби се насочва към Иран, ПВО системи ще отблъснат евентуален ирански удар

Президентът Доналд Тръмп заяви, че "армада" от бойни кораби на САЩ се насочва към Иран, но изрази надежда, че няма да се наложи да я използва, като повтори предупрежденията си към Техеран да не убива протестиращи и да не подновява ядрената си програма, информира Ройтерс, предаде БТА.

Американски официални лица, които пожелаха да останат анонимни, заявиха, че самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и ескадрени миноносци с управляеми ракети на борда ще пристигнат в Близкия изток в следващите дни.

Официален представител заяви, че се обмисля и разполагането на още системи за противовъздушна отбрана за Близкия изток, които биха могли да бъдат от решаващо значение за защита срещу евентуален ирански удар срещу американските бази в региона.

Разполагането на тези сили разширява възможностите на Тръмп както да защити по-добре американските сили в региона в момент на напрежение, така и да предприеме допълнителни военни действия след ударите по иранските ядрени обекти през юни.

"Имаме много кораби, които се движат в тази посока, за всеки случай. Предпочитам да не се случва нищо, но ги наблюдаваме много внимателно“, заяви Тръмп пред репортери на борда на "Еър Форс 1" по пътя си обратно към САЩ, след като се срещна със световни лидери в Давос, Швейцария.

Военните кораби започнаха да се придвижват от Азиатско-тихоокеанския регион миналата седмица, след като напрежението между Иран и САЩ се изостри вследствие на репресиите срещу протестите в Ислямската република, посочва Ройтерс.

Тръмп многократно е заплашвал да действа срещу Иран заради убийствата на протестиращи, но миналата седмица демонстрациите отслабнаха.

Президентът изостави най-твърдата си реторика миналата седмица, твърдейки, че е спрял екзекуциите на затворници.

Той повтори това твърдение вчера, като заяви, че Иран е отменил почти 840 обесвания след неговите заплахи.

"Казах: "Ако обесите тези хора, ще ви ударят по-силно, отколкото някога сте били удряни. То ще направи това, което направихме с вашата ядрена програма, да изглежда като дреболия", каза Тръмп.

"Час преди това страшно нещо да се случи, те ги отмениха", каза той, наричайки случилото се "добър знак".

В миналото американската армия периодично е увеличавала силите си в Близкия изток в моменти на повишено напрежение, като тези действия често са били отбранителни, твърди Ройтерс. И припомня, че американската армия започна да струпва големи сили преди ударите си през юни срещу ядрената програма на Иран. Тръмп заяви, че САЩ ще предприемат действия, ако Техеран възобнови ядрената си програма.

"Ако опитат да го направят отново, ще трябва да отидат в друга област. Ще ги ударим и там, лесно е", каза той вчера.

Иран трябва да докладва на ядрената агенция на ООН, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), какво се е случило с обектите, ударени от САЩ, и ядрения материал, за който се смята, че се е намирал там. Това включва около 440,9 кг уран, обогатен до 60% чистота, който, ако бъде обогатен достатъчно, би могъл да стигне за 10 ядрени бомби, според стандартите на МААЕ.

Агенцията на ООН не е проверявала запасите от обогатен уран на Иран поне от седем месеца, а надзорният орган препоръчва проверка да се прави всеки месец.

Не е ясно дали протестите в Иран могат да се засилят отново, посочва Ройтерс. Те започнаха на 28 декември като скромни демонстрации на Големия базар в Техеран срещу икономическите трудности и бързо се разпространиха в цялата страна. Базираната в САЩ правозащитна организация HRANA заяви, че досега е потвърдила 4519 смъртни случая, свързани с безредиците, включително 4251 протестиращи, и проверява още 9049 смъртни случая.