Полудяла катерица опустоши къщата на американци

Семейството от Атланта намери дома си в окаяно състояние след завръщане от зимна ваканция. Жилището било опустошено от необичаен вандал - катерица, разказва историята АП.

Кари и Дъстин Дрийс купили първия си семеен дом в скъп квартал преди месец, а седмица по-късно заминали на гости у роднини. Докато отсъствали, алармата в къщата се включила, но приятели ги успокоили, че няма следи от взлом и всичко изглежда наред.

Когато двойката се прибрала у дома, открила къщата в пълен безпорядък. Дървените подове били издрани, первазите - изгризани, а от кухненската чешма течала вода.

TODAY AT 5: A local family came home from vacation to find wood damage throughout...caused by a squirrel! Why their insurance carrier won’t cover the damage. pic.twitter.com/gh576P7HAY