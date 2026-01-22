Пеевски: За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп

Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес.
Това публикува в социалната мрежа фейсбук лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски. Ето и още от неговото становище:
Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони.
За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред.
1 провинциалист
Коментиран от #2
15:57 22.01.2026
2 Кирил
До коментар #1 от "провинциалист":Да не го пратят за фурми пак и да се върне разгловен.
15:58 22.01.2026
3 Седящият Бик
15:58 22.01.2026
4 Последния Софиянец
15:58 22.01.2026
5 лют пипер
15:59 22.01.2026
6 Кой
15:59 22.01.2026
7 Аве
16:00 22.01.2026
8 Шопо
16:00 22.01.2026
9 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Стига четки, няма да мине номера!
16:00 22.01.2026
10 Слуховете за смъртта на ИТН са силно
Извънредно в новини.бг - ДПС-НН покани трима от настоящите народни представители от ИТН да се включат в листите на движението на предстоящите парламентарни избори. Това са Тошко Йорданов ,Станислав Балабанов и Павела Митова. Предложението е направено от лидера на движението Делян Пеевски и председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев. С оглед на последните социологически проучвания в които ИТН не намира място в следващия парламент,ДПС-НН показва че е мултинационална а не етническа партия. Предстои да се уточни в кои региони ще бъдат водачи на листи бившите депутати от ИТН.
16:00 22.01.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #14
16:00 22.01.2026
12 Хасковски каунь
16:01 22.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Уффффффф
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Влизай да готвиш бе марда.
16:02 22.01.2026
15 УСА боклук
16:02 22.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Долни крадци
16:02 22.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Някой
16:03 22.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гост
16:04 22.01.2026
22 ТИГО
16:06 22.01.2026
23 123
16:06 22.01.2026
24 Ту Туууу
16:06 22.01.2026
25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЯКОЙ ПОКАНИЛИ ТЕ???
ИЛИ СИ ПОМИСЛИ,ЧЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ЩЕ СЕ ИЗМЪКНЕШ ОТ "МАГНИТСКИ"..
БЛИ,ЗАЧ ГРО,ЗЕН .
16:07 22.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 феро
Това няма да ни го простят.
16:08 22.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Коня Солтуклиева
Крадецът Хаяши сан/Шишо-Толупов/ открадна поканата на Радев!
Нищо ново!
16:10 22.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Горски
16:10 22.01.2026