Пеевски: За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп

22 Януари, 2026 15:52 557 33

  • делян пеевски-
  • чест-
  • привилегия-
  • българия-
  • съвета за мир-
  • доналд тръмп

Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони, коментира още лидерът на ДПС- НН

Пеевски: За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес.

Това публикува в социалната мрежа фейсбук лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски. Ето и още от неговото становище:

Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони.
За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред.


Оценка 1 от 8 гласа.
Оценка 1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    23 0 Отговор
    Груховски какво общо има с България, че я споменава?

    Коментиран от #2

    15:57 22.01.2026

  • 2 Кирил

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Да не го пратят за фурми пак и да се върне разгловен.

    15:58 22.01.2026

  • 3 Седящият Бик

    21 0 Отговор
    За България е чест и привилегия, великия вожд Дебелия Шопар да е в съвета на Магнитски.

    15:58 22.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Тръмп го е хванал за т0пките с Магнитски

    15:58 22.01.2026

  • 5 лют пипер

    15 0 Отговор
    За България е чест и привилегия да бъде осмуквана предателски!

    15:59 22.01.2026

  • 6 Кой

    18 0 Отговор
    ми говори от името на България ?! Шумкарски внук и ДС субект , "борец против капитализма" . Позор пореден !

    15:59 22.01.2026

  • 7 Аве

    11 0 Отговор
    Шишак не се напъвай не твойто това, глей тук някой бизнес да откраднеш още, че не останаха, а и дамо за това те бива!

    16:00 22.01.2026

  • 8 Шопо

    9 1 Отговор
    Така се управлява държава, даваш отавка и после правиш каквото си иаскаш.

    16:00 22.01.2026

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 0 Отговор
    Магнита остава!
    Стига четки, няма да мине номера!

    16:00 22.01.2026

  • 10 Слуховете за смъртта на ИТН са силно

    9 0 Отговор
    Преувеличени -

    Извънредно в новини.бг - ДПС-НН покани трима от настоящите народни представители от ИТН да се включат в листите на движението на предстоящите парламентарни избори. Това са Тошко Йорданов ,Станислав Балабанов и Павела Митова. Предложението е направено от лидера на движението Делян Пеевски и председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев. С оглед на последните социологически проучвания в които ИТН не намира място в следващия парламент,ДПС-НН показва че е мултинационална а не етническа партия. Предстои да се уточни в кои региони ще бъдат водачи на листи бившите депутати от ИТН.

    16:00 22.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Виждате ли защо не трябва да се гласува за зависими по Магнитски хора?

    Коментиран от #14

    16:00 22.01.2026

  • 12 Хасковски каунь

    9 0 Отговор
    Ще го правя на курбан Шопарко

    16:01 22.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Уффффффф

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Влизай да готвиш бе марда.

    16:02 22.01.2026

  • 15 УСА боклук

    3 2 Отговор
    Кой ще даде парите бе!

    16:02 22.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Долни крадци

    6 0 Отговор
    Ама вие една малка държава я опоскахте като марокански скакалци ,о сега тръгнахте света да оправяте

    16:02 22.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Някой

    8 0 Отговор
    Този се върти като палачинка. Получи медал от Зеленски. Но понеже се смениха нещата в САЩ, а явно Магнитски му пречи, хоп и с Тръмп. Бояджия. Да ме извиняват истинските бояджии.

    16:03 22.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    7 0 Отговор
    Шишо, ама то конкретно Радев канят. Ти къде са обаждаш? Магнити тва онва? Ти там не си добре дошъл.

    16:04 22.01.2026

  • 22 ТИГО

    4 0 Отговор
    За мен ще е чест да ти сипя л..й..a с лопата и после да те положа с нея !

    16:06 22.01.2026

  • 23 123

    5 0 Отговор
    Този да се скрие, никой не го иска, особено младите хора.

    16:06 22.01.2026

  • 24 Ту Туууу

    3 0 Отговор
    И кой го казва това.Доказан корупционер,който в нормална държава отдавна щеше да е в затвора с доживотна присъда

    16:06 22.01.2026

  • 25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ТИ....КЪДЕ СЕ ТИКАШ БЕ????
    НЯКОЙ ПОКАНИЛИ ТЕ???
    ИЛИ СИ ПОМИСЛИ,ЧЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ЩЕ СЕ ИЗМЪКНЕШ ОТ "МАГНИТСКИ"..
    БЛИ,ЗАЧ ГРО,ЗЕН .

    16:07 22.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 феро

    4 0 Отговор
    Пеевски закопава България. Нито една страна членка на ЕС, освен Унгария, не е в този съвет.
    Това няма да ни го простят.

    16:08 22.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Коня Солтуклиева

    2 0 Отговор
    Както винаги!
    Крадецът Хаяши сан/Шишо-Толупов/ открадна поканата на Радев!
    Нищо ново!

    16:10 22.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Горски

    1 0 Отговор
    Защо триете коментари, а?

    16:10 22.01.2026

