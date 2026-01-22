Марешка Бардем откри любовта в лицето на харизматичен грък (СНИМКИ)

Марешка Бардем, която аудиторията помни от участието ѝ в „Игри на волята“, сияе от щастие и не крие, че през последните месеци е открила любовта, за която винаги е мечтала. Горещата татуирана красавица е пленена от гръцкия мачо Александрос и вече говори открито за семейство и деца. Двамата се запознали по време на протестите в София, а искрата между тях пламнала неочаквано – направо на площада.
„За първи път усещам, че съм с истински мъж, а не с боклуци. Той е баща мечта“, споделя без заобикалки Марешка, която си е патила сериозно от насилници и лоши мъже в миналото. По думите ѝ Александрос е минал през трудности, които са го направили силен и зрял, а връзката им ѝ носи спокойствие и сигурност, каквито досега не е познавала.
Гръцкият ѝ любим не пести жестове – още в началото я изненадал с червена гривна против зло око, а след това я обсипал с подаръци по време на първото им пътуване до Гърция. Марешка признава, че до него отново се чувства истинска жена и муза.
Потънала в романтика под звуците на гръцкото бузуки, Бардем е намерила ново вдъхновение и в изкуството – тя се върна към рисуването и вече продаде първата си картина за 700 евро. Любов, музика и творчество – Марешка е убедена, че това е началото на нов, много по-светъл етап в живота ѝ, пише в. Марица.
1 любов се плаща с пари
14:02 22.01.2026
2 Българин
14:03 22.01.2026
3 Тоя сашко
Мисля че скоро някой буден гражданин ще му сподели колко е баджанак фаха
14:05 22.01.2026
4 Не,че нещо,ама...
14:07 22.01.2026
5 Е нека!
14:07 22.01.2026
6 Див селянин
14:08 22.01.2026
7 Панчаревската кметица
14:09 22.01.2026
8 ЕстетЪ
Коментиран от #9
14:09 22.01.2026
9 отец Мадурков
До коментар #8 от "ЕстетЪ":И от двете страни е Марешка, деца са на Марешки и са внуци на дядо си Магарешко.
Коментиран от #10
14:19 22.01.2026
10 ЕстетЪ
До коментар #9 от "отец Мадурков":Е 6а ги тогава
14:22 22.01.2026
11 Спиро
14:23 22.01.2026