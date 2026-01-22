Новини
Любопитно »
Марешка Бардем откри любовта в лицето на харизматичен грък (СНИМКИ)

Марешка Бардем откри любовта в лицето на харизматичен грък (СНИМКИ)

22 Януари, 2026 13:58 881 11

  • марешка бардем-
  • любов-
  • грък-
  • протести-
  • връзка

Двамата се запознали на протестите срещу властта

Марешка Бардем откри любовта в лицето на харизматичен грък (СНИМКИ) - 1
Снимки: Инстаграм
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Марешка Бардем, която аудиторията помни от участието ѝ в „Игри на волята“, сияе от щастие и не крие, че през последните месеци е открила любовта, за която винаги е мечтала. Горещата татуирана красавица е пленена от гръцкия мачо Александрос и вече говори открито за семейство и деца. Двамата се запознали по време на протестите в София, а искрата между тях пламнала неочаквано – направо на площада.

„За първи път усещам, че съм с истински мъж, а не с боклуци. Той е баща мечта“, споделя без заобикалки Марешка, която си е патила сериозно от насилници и лоши мъже в миналото. По думите ѝ Александрос е минал през трудности, които са го направили силен и зрял, а връзката им ѝ носи спокойствие и сигурност, каквито досега не е познавала.

Марешка Бардем откри любовта в лицето на харизматичен грък (СНИМКИ)

Гръцкият ѝ любим не пести жестове – още в началото я изненадал с червена гривна против зло око, а след това я обсипал с подаръци по време на първото им пътуване до Гърция. Марешка признава, че до него отново се чувства истинска жена и муза.

Потънала в романтика под звуците на гръцкото бузуки, Бардем е намерила ново вдъхновение и в изкуството – тя се върна към рисуването и вече продаде първата си картина за 700 евро. Любов, музика и творчество – Марешка е убедена, че това е началото на нов, много по-светъл етап в живота ѝ, пише в. Марица.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 любов се плаща с пари

    10 1 Отговор
    ех днешните ку№№@рви

    14:02 22.01.2026

  • 2 Българин

    8 2 Отговор
    Тая като я видя и ми се повдига🤢🤮

    14:03 22.01.2026

  • 3 Тоя сашко

    7 0 Отговор
    Ако знае що колци е счупила на веско марешки адашката ше избега с викове
    Мисля че скоро някой буден гражданин ще му сподели колко е баджанак фаха

    14:05 22.01.2026

  • 4 Не,че нещо,ама...

    7 0 Отговор
    На бас,че не е шлосер?🤣

    14:07 22.01.2026

  • 5 Е нека!

    7 0 Отговор
    Те само гърците не са я минали , нека се изучат и те на секса с жени ! Тук работеше , и то за не много пари !

    14:07 22.01.2026

  • 6 Див селянин

    5 0 Отговор
    Къв е тоя гюбюр бе, да е 6а?

    14:08 22.01.2026

  • 7 Панчаревската кметица

    5 0 Отговор
    аз пък рекох че е водопроводчика дето я прошнурова сряда и петък

    14:09 22.01.2026

  • 8 ЕстетЪ

    6 0 Отговор
    Кой/я е Марешка от тези два субекта на снимката?

    Коментиран от #9

    14:09 22.01.2026

  • 9 отец Мадурков

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЕстетЪ":

    И от двете страни е Марешка, деца са на Марешки и са внуци на дядо си Магарешко.

    Коментиран от #10

    14:19 22.01.2026

  • 10 ЕстетЪ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "отец Мадурков":

    Е 6а ги тогава

    14:22 22.01.2026

  • 11 Спиро

    2 0 Отговор
    Алфа мъжкар, браво! В БГ пълно с такива..

    14:23 22.01.2026