Марешка Бардем откри любовта в лицето на харизматичен грък (СНИМКИ)

Марешка Бардем, която аудиторията помни от участието ѝ в „Игри на волята“, сияе от щастие и не крие, че през последните месеци е открила любовта, за която винаги е мечтала. Горещата татуирана красавица е пленена от гръцкия мачо Александрос и вече говори открито за семейство и деца. Двамата се запознали по време на протестите в София, а искрата между тях пламнала неочаквано – направо на площада.

„За първи път усещам, че съм с истински мъж, а не с боклуци. Той е баща мечта“, споделя без заобикалки Марешка, която си е патила сериозно от насилници и лоши мъже в миналото. По думите ѝ Александрос е минал през трудности, които са го направили силен и зрял, а връзката им ѝ носи спокойствие и сигурност, каквито досега не е познавала.

Гръцкият ѝ любим не пести жестове – още в началото я изненадал с червена гривна против зло око, а след това я обсипал с подаръци по време на първото им пътуване до Гърция. Марешка признава, че до него отново се чувства истинска жена и муза.

Потънала в романтика под звуците на гръцкото бузуки, Бардем е намерила ново вдъхновение и в изкуството – тя се върна към рисуването и вече продаде първата си картина за 700 евро. Любов, музика и творчество – Марешка е убедена, че това е началото на нов, много по-светъл етап в живота ѝ, пише в. Марица.