Новак Джокович с нова демонстрация на класа в Мелбърн

Новак Джокович отново показа защо е считан за един от най-великите в историята на спорта. На кортовете в Мелбърн сърбинът не остави никакви шансове на италианеца Франческо Маестрели, като го победи категорично с 6:3, 6:2, 6:2 в двубой, продължил малко над два часа.

Това бе първа среща между двамата на професионално ниво, но Джокович не позволи на младия си съперник да се доближи до сензацията.

С безупречна игра и железни нерви, носителят на рекордните 10 титли от Australian Open направи още една крачка към мечтания 25-и трофей от Големия шлем – постижение, което би го изстреляло на върха на всички времена при мъжете и жените, изравнявайки се с легендарната Маргарет Корт.

Следващото препятствие по пътя на Ноле към историята ще бъде победителят от двубоя между Джери Шанг (Китай) и Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия).