Бруклин Бекъм спрял да нарича Виктория и Дейвид свои родители

Бруклин, синът на дизайнерката Виктория Бекъм и футболиста Дейвид Бекъм, е спрял да ги нарича свои родители, съобщи Daily Mail.

Запознат със ситуацията близък до звездите разкри, че Бруклин Бекъм се обръща към майка си и баща си с малките им имена. Според източника, синът на звездната двойка не смята отчуждението от родителите си за нещо лошо.

„Той го вижда като поставяне на граници, грижа за себе си и психичното си здраве. Знам, че разбира, че това ги наранява, но не мисля, че е наистина притеснен в момента“, каза източникът на таблоида.

Той отбеляза също, че в основата на решението му не стои съпругата на Бруклин, Никола Пелц-Бекъм.

„Той сам е взел това решение. Така че тя наистина не може да бъде обвинена. Беше между него и семейството му и той реши, че е време да предприеме драстични мерки“, сподели източникът.

На 20 януари Бруклин Бекъм публикува поредица от истории, в които обвини родителите си, че са прекалено контролиращи. Синът на дизайнерката и футболистът твърди, че родителите му умишлено са се обърнали към журналисти, за да им помогнат да покажат щастливо семейство. Той също така обвини роднините си, че се опитват по всякакъв начин да развалят връзката му с съпругата му Никола Пелц-Бекъм.