Бруклин Бекъм спрял да нарича Виктория и Дейвид свои родители

22 Януари, 2026 12:46 957 9

  • бруклин бекъм-
  • никола пелц-бекъм-
  • виктория бекъм-
  • дейвид бекъм-
  • родители

Синът на звездната двойка не смята отчуждението от родителите си за нещо лошо

Бруклин Бекъм спрял да нарича Виктория и Дейвид свои родители - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бруклин, синът на дизайнерката Виктория Бекъм и футболиста Дейвид Бекъм, е спрял да ги нарича свои родители, съобщи Daily Mail.

Запознат със ситуацията близък до звездите разкри, че Бруклин Бекъм се обръща към майка си и баща си с малките им имена. Според източника, синът на звездната двойка не смята отчуждението от родителите си за нещо лошо.

„Той го вижда като поставяне на граници, грижа за себе си и психичното си здраве. Знам, че разбира, че това ги наранява, но не мисля, че е наистина притеснен в момента“, каза източникът на таблоида.

Той отбеляза също, че в основата на решението му не стои съпругата на Бруклин, Никола Пелц-Бекъм.

„Той сам е взел това решение. Така че тя наистина не може да бъде обвинена. Беше между него и семейството му и той реши, че е време да предприеме драстични мерки“, сподели източникът.

На 20 януари Бруклин Бекъм публикува поредица от истории, в които обвини родителите си, че са прекалено контролиращи. Синът на дизайнерката и футболистът твърди, че родителите му умишлено са се обърнали към журналисти, за да им помогнат да покажат щастливо семейство. Той също така обвини роднините си, че се опитват по всякакъв начин да развалят връзката му с съпругата му Никола Пелц-Бекъм.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    6 1 Отговор
    грешки на младостта

    Коментиран от #2, #4

    12:58 22.01.2026

  • 2 Тц! Грешки

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    на милионите подарени МУ! На бруклин ли е пхенян ли или Сатовча??

    13:01 22.01.2026

  • 3 хубаво

    4 1 Отговор
    На кой му дреме?

    Коментиран от #6

    13:08 22.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Спи.рат му кар.тите и ще се сети кой му е бър.сал н@ср@ното Д.У-П.Е❗

    13:13 22.01.2026

  • 6 Обективен

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "хубаво":

    На мен ми скъса чорапа, но сой да знай!

    13:36 22.01.2026

  • 7 От много свободия

    1 0 Отговор
    Господ е дал на мъжа две глави, но проблемите обикновено започват, когато мисленето премине от едната към другата. Добре е от време на време нещата да се връщат към начално състояние.

    13:59 22.01.2026

  • 8 Не е млатен

    1 0 Отговор
    Кът малък...

    14:21 22.01.2026

  • 9 Иван 1

    2 0 Отговор
    Като го ритнат отзад и му спрат парите ще се научи.

    14:25 22.01.2026