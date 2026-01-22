Новини
Трагедията се задълбочава: Дъщерята на Томи Лий Джоунс била бременна преди смъртта си

Трагедията се задълбочава: Дъщерята на Томи Лий Джоунс била бременна преди смъртта си

22 Януари, 2026 15:31 776 7

Виктория Джоунс е била бременна в третия месец, се твърди в съдебните документи

Трагедията се задълбочава: Дъщерята на Томи Лий Джоунс била бременна преди смъртта си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Трагичен инцидент разтърси Холивуд в началото на годината, след като 34-годишната Виктория Джоунс, дъщеря на носителя на „Оскар“ Томи Лий Джоунс, беше открита мъртва в хотел Fairmont San Francisco в Сан Франциско на 1 януари. Информацията за случая се съдържа в съдебни документи, цитирани от Us Weekly.

Според материалите Виктория е била в третия месец от бременността си към момента на смъртта. Към този етап разследващите не са потвърдили дали бременността е била запазена до фаталния момент. Младата жена е намерена в безсъзнание в ранните часове на Нова година, а повиканите на място медицински екипи единствено са констатирали смъртта ѝ.

Официална причина за смъртта все още не е обявена. Източници, близки до разследването, посочват пред американски медии, че се разглежда версия за токсично въздействие, включващо комбинация от алкохол и наркотици, но окончателните резултати от съдебномедицинската експертиза все още се очакват. Представители на местните власти отказват коментар, позовавайки се на активното разследване.

Животът на Виктория Джоунс през последните години е бил белязан от сериозни лични трудности. Публично достъпни съдебни документи показват, че през август 2023 г. Томи Лий Джоунс е подал молба за временно попечителство над дъщеря си, позовавайки се на притеснения за нейното психично здраве и безопасност. По това време тя е била настанена за двуседмично лечение в болнично заведение.

Източник, близък до семейството, коментира пред Daily Mail, че актьорът преживява изключително тежко загубата. По думите му Томи Лий Джоунс, известен с резервирания си публичен образ, е „дълбоко съкрушен“ от смъртта на дъщеря си.

Виктория Джоунс е родена през 1991 г. и още в детска възраст има досег с киното. На 11 години тя се появява във филма Мъже в Черно II, в който участва и баща ѝ. По-късно прави кратки изяви и в телевизионния сериал One Tree Hill, но не развива активна актьорска кариера.

Очаква се разследването да продължи през следващите седмици, като окончателните заключения на съдебните медици ще бъдат ключови за изясняване на обстоятелствата около трагичния инцидент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    5 1 Отговор
    Много точен и корав мъж и в живота и на екрана , любим актьор ....какво му се случи на тоя човек ???!

    Коментиран от #3

    15:33 22.01.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 6 Отговор
    Бременна от баща си?🦧🤣🖕🤣🦧

    15:35 22.01.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Нищо не му се е случило,той не е зобременявал.🦍🥳🤣🖕

    15:35 22.01.2026

  • 4 3 месеца са тест

    1 0 Отговор
    алкохол и наркотици-тея и охлюв надминаха

    15:38 22.01.2026

  • 5 богат и известен без наркотици рядкост

    4 0 Отговор
    още на същия ден в който тялото е отишло при патолога се е знаела причината за смърта какво ни баламосвате че още не се знае това че го крият е друг въпрос!!! и като е била бременна какво с тоя фентанил какво дете щеше да роди ако изобщо успее да го износи …

    15:45 22.01.2026

  • 6 Отец

    0 0 Отговор
    Бог да прости Венелина маринова отиде си без време! Поклон ! 🥳🤣🤭

    15:47 22.01.2026

  • 7 Много кофти

    1 0 Отговор
    Бременна в третия месец и употребявала алкохол и наркотици... не е разбрала, че е бременна ли, що ли?

    15:59 22.01.2026