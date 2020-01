Анита Мейзер пусна писмо-откровение

Анита Мейзер изуми с откровена изповед. За първи път от много време насам скандалната силиконка и бивша затворничка, лежала за убийството по непредпазливост на съпруга си, излиза със свои думи.

Тя реши да отговори на многобройните нападки срещу нея чрез писмо в социалните мрежи. С думите си хвърли поредната бомба, за която ще се говори дълго. Ето какво написа тя без редакторска намеса:

"Изпращам 2019 година с надеждата, че лошите хора ще задобреят през 2020, а добрите ще бъдат още по щастливи и успешни.

Надявам се да спрат да ме преследват онези, които решиха, че удариха Джакпот от стотина хиляди лева... и, че ще се облажат и увеличат кеша на мой гръб!!! Оставете ме на мира !!!Дадох всичко което имах да сбъдвам мечтите на мъжа си, а сега да сбъдвам нечии други...Публично заявявам, че аз нямам пари за себе си, камо ли подаръци да правя. Ако един ден имам, ще дам в пъти повече в дарения или Църква ще построя в памет на мъжа, заради когото страдам на Земята, но на никой друг, от неговото семейство, за нищо пари не им дължа...Повярвайте ми, живота си заменям, само Ники да се върне на Земята дори и само за една минута...но пари за това, че ме наредиха ли да давам ...питам всички онези писари, които хабер си нямат от истината!!!

Да поясня на разните ”изхождащи се по голяма нужда”сайтчета и вестничета: не ми завиждайте, но имам приятели и хора които ме харесват по света, които се грижат за мен, дават ми подслон, купуват ми самолетни билети и т.н. Канят ме за тяхна сметка да им гостувам по целия Свят, докато вие ме плюете, аз си гледам кефа.



Лъжци... нямам никого до себе си в Америка!



Не съм длъжна да ви се обяснявам, но виждам, че не ви стига акъла да разберете, че НЕ АЗ дължа пари на някой, а някой в пъти повече ми дължи на мен за клевети и нарежданки ... милиони €€€ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ...и те знаят защо! Заради тях не мога да живея и в България, защото се страхувам не само за своя живот, но и за живота на дъщеря ми и баща ми. Бог да ни е на помощ!

Знам, че е невъзможно да пишете само истини по мой адрес, но поне спрете да изливате своята лична или поръчкова злоба върху мен в такива дози, както досега ! Не е честно, и е небогоугодно, да използвате правото си да публикувате публично лъжи и клевети по мой адрес за да изкарвате прехраната си... спрете,намерете си по-добра работа, вместо да лъжете своите читатели!



Или пишете лошо за Анита, че се продава и захранва нечии душевни нужди или никакво добро!



Това, че например от 16 годишна правя дарения на Домове за сираци, бездомни хора и т.н никой не го пише, защо да отразяват нещо хубаво, скучно е и недоходоносно. Едно от последните такова направих в Дома за лишени от родителски грижи” Княгиня Надежда” , Варна, преди Коледа миналата година, когато всички знаете какво преживявах... Направих търг с мои вещи, нови и ползвани , като с парите купих качествени на всички деца.Само това да беше ... и за Българската Коледа, други домове, деца с медицински нужди,стари хора и т.н , за Америка няма да говоря. Тук хората са благодарни.

Все едно какво, докато съм все още жива, ще продължа да съм добър човек на земята.



Пишете, кълнете,аз съм си аз и никой на Земята не може да ме спре да правя каквото си пожелая...

САМО БОГ РАЗПОЛАГА С МЕН и никой друг!!! Весело посрещане на Новата 2020 година на Добрите хора, другите не ме интересувате, задавяйте се в собствената си злоба и завист до края на живота си. И най богатата трапеза и най хубавите и коли , на лошите хора са безлични за мен...



Онези от Вас, които обичам и ме обичате, знайте, че аз съм вечно вашата вярна и всеотдайна приятелка и вие сте моето семейство и стимул да продължа да живея. Благодарение на вас , аз оцелях -БЛАГОДАРЯ ВИ. Thank you my supporters,From all my hеaart- big THANK YOU-I LOVE YOU! Wish you happiness, health, and success in 2020 my dear friends! Обичам ви приятели! Бог да ви благослови и дари с безусловната си Любов и през 2020 година.



P.S не приемам пожелания на ЛИЧНИ, ако се срамувате да ме подкрепите под постовете, вие не сте ми приятели... нямам нужда от тайни комплименти и хвалби. Там е за свалки и сериозни разговори...".