Диона се изповяда за грешките си: Станах силна жена по трудния начин (ВИДЕО+СНИМКИ)

Певицата Диона, която сякаш не може да се спре да се замесва в скандали, реши да се изповяда пред последователите си в социалните мрежи за това какво са я научили грешките ѝ дотук. Диона заяви, че именно провалите ѝ са причината да стане силна жена.
Ето целия текст на изповедта ѝ от профила ѝ в Инстаграм:
„Може би ако бях по-талантлива, и по-успешна всичко щеше да ми е простено?! (Според мнението на някои хора).
Но, уви! Това съм аз! Не съм Бионсе, не съм най-добрият пример, който може да видите в интернет, не съм безгрешна, не съм и лесна за понасяне. Аз съм едно момиче, което стана силна жена по трудния начин.", пише Диона във връзка със скорошен спор с Кристина Патрашкова по време на панела "Битката на поколенията", където певицата реши да се сравни с Бионсе, а изказването потресе панелистката на Гала.
"През годините научих много неща, но наскоро най-важният ми урок беше:
Грешките не те определят, те те изграждат по-силен!
Стига да имаш куража и силата да се изправиш и да се бориш срещу себе си, защото битката винаги е била само с теб самия! Богът и дяволът са в теб. Добрият и лошият пример са в теб! Те са били и още са и в мен, но аз бях избрала грешния път.
След всичко вече имам смелостта да говоря свободно и знаете ли?
Макар и да не мога да ви дам добър пример, мога да ви дам добър съвет, ако ми позволите:
Не позволявайте на никой, да ви критикува, да ви понижава, да ви оценява или да ви обижда! Така оставяте решението за това “кои сте вие” в неговите ръце!
Не се отказвайте от себе си!
Аз вече избрах светлината. Избери я и ти", вдъхновява феновете си Диона.
