Диона се изповяда за грешките си: Станах силна жена по трудния начин (ВИДЕО+СНИМКИ)

19 Август, 2025 14:59

Певицата пусна откровена изповед, след като влезе в спор с Кристина Патрашкова

Диона се изповяда за грешките си: Станах силна жена по трудния начин (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Певицата Диона, която сякаш не може да се спре да се замесва в скандали, реши да се изповяда пред последователите си в социалните мрежи за това какво са я научили грешките ѝ дотук. Диона заяви, че именно провалите ѝ са причината да стане силна жена.

Ето целия текст на изповедта ѝ от профила ѝ в Инстаграм:

„Може би ако бях по-талантлива, и по-успешна всичко щеше да ми е простено?! (Според мнението на някои хора).

Но, уви! Това съм аз! Не съм Бионсе, не съм най-добрият пример, който може да видите в интернет, не съм безгрешна, не съм и лесна за понасяне. Аз съм едно момиче, което стана силна жена по трудния начин.", пише Диона във връзка със скорошен спор с Кристина Патрашкова по време на панела "Битката на поколенията", където певицата реши да се сравни с Бионсе, а изказването потресе панелистката на Гала.

"През годините научих много неща, но наскоро най-важният ми урок беше:

Грешките не те определят, те те изграждат по-силен!

Стига да имаш куража и силата да се изправиш и да се бориш срещу себе си, защото битката винаги е била само с теб самия! Богът и дяволът са в теб. Добрият и лошият пример са в теб! Те са били и още са и в мен, но аз бях избрала грешния път.

След всичко вече имам смелостта да говоря свободно и знаете ли?

Макар и да не мога да ви дам добър пример, мога да ви дам добър съвет, ако ми позволите:

Не позволявайте на никой, да ви критикува, да ви понижава, да ви оценява или да ви обижда! Така оставяте решението за това “кои сте вие” в неговите ръце!

Не се отказвайте от себе си!

Аз вече избрах светлината. Избери я и ти", вдъхновява феновете си Диона.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    4 0 Отговор
    Щом е по трудния начин, да каже колко километра навъртя за да стане силна?

    15:02 19.08.2025

  • 2 Аман от

    5 0 Отговор
    селяндури

    15:03 19.08.2025

  • 3 Въпрос на място

    7 0 Отговор
    Защо замърсявате медийното пространство със биологични отпадъци?

    15:04 19.08.2025

  • 4 Аз пък

    4 0 Отговор
    Местя ха ха ха

    15:05 19.08.2025

  • 5 а кои господа ти помогнаха да бъдеш жена

    3 0 Отговор
    Аз съм едно момиче, което стана силна жена по трудния начин

    15:06 19.08.2025

  • 6 бушприт

    0 0 Отговор
    Избери я и ти!"- вдъхновява феновете си Диона.

    15:09 19.08.2025

  • 7 Вкисната п а ч а

    4 0 Отговор
    Нурофенът прави чудесаааа...

    15:09 19.08.2025

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    Зряло изказване, Диона... всички правим грешки, а изборът между верния и лесния път е ежедневна битка и ти не си единствената, която е вземала неправилни решения. Дано след всички тези преминати трудности намериш Щастието!

    15:10 19.08.2025

  • 9 Тц-тц

    1 0 Отговор
    Кви неща прави Нурофена...

    15:11 19.08.2025

  • 10 Така ми се пърди като

    1 0 Отговор
    е видя тази, а Просташкова дето се прави на няква млада девойка с разни смешни аксесоари и дрехи, та като го видя това набръчкано бабе и гащите ми стават кафяви и се издуват.Кокво ни ги показвате редовно тези дърти бр@нтии.

    15:17 19.08.2025

  • 11 Дедо

    0 0 Отговор
    Доста голяма глава спрямо тялото. Навява съмнение за мутация или забавено умствено развитие.

    15:23 19.08.2025