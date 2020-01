Азис сменя амплоато с... (СНИМКИ)

Поп фолк певецът Азис всячески се опитва да придобие образ на мачо, пише сайтът за клюки и светски новини HotNews.bg

Съдейки по снимките, които публикува напоследък "той може и да страда от ексхибиционизъм", коментират в музикалните среди негови колеги, които обаче не по-малко от него разголват тела.

"New Phase in my life begins" или казано по нашенски "започва нова фаза в моя живот" - анонсира изпълнителят на "Хабиби" с поредица от голи снимки, на които разкрива гръдната си обиколка, а в други смъква обектива и по-надолу.

Според някои, с тази си визия, звездата е заприличал на "джихадист". Други пък разчитат интимна мисъл в тази поредица от кадри.

