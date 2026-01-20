Новини
Кейт Мидълтън отнесе критики за визията си (ВИДЕО)

"Прилича на нинджа.", коментират някои от почитателите на принцесата

Кейт Мидълтън отнесе критики за визията си (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Първата самостоятелна изява на Кейт Мидълтън за тази година е факт. В замъка Уиндзор принцесата на Уелс бе домакин на прием в чест на женския отбор по ръгби на Англия няколко месеца след победата им на Световното първенство.

За събитието Катрин избра яркочервен костюм на любимия си бранд Alexander McQueen с широки панталони, асиметрично сако с копчета и бяла блуза с V-образно деколте, едва видима под сакото, пише jenata.blitz.bg.

Мидълтън вече е носила този тоалет два пъти - през 2022 и 2023 г.

Принцесата на Уелс често използва дрехи и аксесоари, за да предаде някакво послание. В това отношение тя прилича много на покойната кралица Елизабет II. Последната поява на съпругата на принц Уилям също не бе изключение. Червеният цвят е пряка препратка към прякора на отбора "Червените рози", чийто патрон от 2022 г. е именно съпругата на принц Уилям.

"Червеното предава увереност и решителност. Това е цветът, който членовете на кралското семейство носят, когато искат да се откроят и да демонстрират сила", казва лондонската стилистка Констанс Ричардсън, специализирана в анализ на цветовете.

Затова и не е изненадващо, че Катрин, която прекара последната година в борба с рака, е заложила на точно този нюанс. За да завърши визията си, Мидълтън бе избрала класически бижута - чифт обеци с перлени клъстери от Katherine James (1359 долара) и изящно колие с гранат от Auree (677 долара), за да продължи яркочервената тема. Голяма част от почитателите на принцесата обаче не останаха във възторг от тоалета ѝ и побързаха да разкритикуват избора.

"Защо принцеса Катрин е с толкова дълги червени панталони? Те се влачат по земята и биха могли да причинят падане... Изглеждат небрежно. Ако бяха с няколко сантиметра по-къси, това щеше да промени много нещата...", "Когато Меган носеше такива панталони, я разкритикуваха, че носи широки панталони, които се влачат по земята...", "Обикновено се облича добре, но макар да разбирам, че иска да носи червено като знак на уважение към отбора, това е ужасен тоалет за прием, който се провежда в тази червена стая. Прилича на нинджа", "Фен съм на принцесата на Уелс и ѝ желая всичко най-добро, но тя изглежда плашещо слаба. Бих искал да я видя как се опитва да качи няколко килограма... Не я съдя за външния ѝ вид, загрижен съм за нейното благополучие", са само част от изказванията, които се появиха по адрес на Мидълтън.


Оценка 3 от 4 гласа.
