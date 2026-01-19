Азис и Атижа с горещи СНИМКИ от Маями

Азис и Атижа отново са неразделни, дори в горещия Маями! Двамата ясно показват, близостта помежду като споделиха нови плажни снимки, на които позират прегърнати върху златния пясък. Кадрите мигновено предизвикаха истински фурор сред феновете им, пише marica.bg.

На фотосите Кралят на попфолка нежно гушка Атижа, а двамата изглеждат спокойни, усмихнати и напълно отдадени на атмосферата на слънчева Флорида.

Снимките се появяват само дни след като Азис и Атижа отново започнаха да публикуват общи моменти от престоя си в Маями – разходки, луксозни гледки и загадъчни сторита, които бързо разпалиха слуховете за възобновена връзка.

Плажните кадри веднага породиха вълна от коментари: „Отново ли са заедно?“, „Любовта никога не е изчезвала!“ и „Маями явно носи магия“.

Дали става дума за кратко ваканционно настроение или за истински рестарт на отношенията – засега остава загадка. Едно обаче е сигурно: Азис и Атижа не крият близостта си и отново са под светлината на прожекторите, при това по най-горещия възможен начин.