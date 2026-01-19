Новини
Азис и Атижа с горещи СНИМКИ от Маями

19 Януари, 2026 07:18 2 379 17

Плажните кадри веднага породиха вълна от коментари

Азис и Атижа с горещи СНИМКИ от Маями - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Азис и Атижа отново са неразделни, дори в горещия Маями! Двамата ясно показват, близостта помежду като споделиха нови плажни снимки, на които позират прегърнати върху златния пясък. Кадрите мигновено предизвикаха истински фурор сред феновете им, пише marica.bg.

На фотосите Кралят на попфолка нежно гушка Атижа, а двамата изглеждат спокойни, усмихнати и напълно отдадени на атмосферата на слънчева Флорида.


Снимките се появяват само дни след като Азис и Атижа отново започнаха да публикуват общи моменти от престоя си в Маями – разходки, луксозни гледки и загадъчни сторита, които бързо разпалиха слуховете за възобновена връзка.

Плажните кадри веднага породиха вълна от коментари: „Отново ли са заедно?“, „Любовта никога не е изчезвала!“ и „Маями явно носи магия“.

Дали става дума за кратко ваканционно настроение или за истински рестарт на отношенията – засега остава загадка. Едно обаче е сигурно: Азис и Атижа не крият близостта си и отново са под светлината на прожекторите, при това по най-горещия възможен начин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аха

    32 0 Отговор
    На кой нормален човек му пука? Аман от измислени герои.

    07:23 19.01.2026

  • 2 мда

    24 0 Отговор
    Нереза тъпче голямата делва.

    07:24 19.01.2026

  • 3 Г-н Ус

    16 0 Отговор
    Пошло и де бил но ,рядко като ди Ария.

    07:24 19.01.2026

  • 4 Почна се

    24 2 Отговор
    Още не е започналата седмицата, и чалгата залива сайта. Толкова ли няма нещо полезно, или хумористични, така че да ни тръгне добре седмицата. Пууу.

    07:30 19.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жоро

    14 2 Отговор
    Отвратително.

    07:37 19.01.2026

  • 7 Таа пъ има

    18 1 Отговор
    диференциал на зис, затова е пра Азис.

    07:39 19.01.2026

  • 8 Лелеее,

    16 1 Отговор
    тая какви огромни бутове е разпльоскала на пясъка!

    07:43 19.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Извратеняци

    7 1 Отговор
    Голяма погнуса

    07:49 19.01.2026

  • 11 Отврат!

    12 1 Отговор
    Слоница и кафяв глиган отзад. Това ни се набутва за "секси".

    07:53 19.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 айдеде

    5 0 Отговор
    При психолога:
    - Кажете, има ли във вашето семейство случаи на мания за величие?
    - Ами, понякога мъжът ми твърди, че той е глава на семейството.

    08:01 19.01.2026

  • 15 Голяма амфора таз Атижа

    0 0 Отговор
    Не знаех, че Васето си пада по големи дупИта😂

    08:19 19.01.2026

  • 16 Пич

    0 0 Отговор
    Не можах да видя Маями , защото някакво огромно г/ зище е изпълнило цялата снимка!

    08:28 19.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.