Журналистки показаха гърдите си и... (СНИМКИ)

Журналистки от британското издание Sun публикуваха писма, в които разговарят с гърдите си. В текстовете жените директно се обръщат към тази част от своето тяло, обсипвайки я с комплименти.

Причината за тази странна инициатива се оказа публикация в Instagram на 52-годишната водеща Улрика Джонсън, която се оплаква, че с възрастта размерът на бюста ѝ е намалял и е станала по-малко привлекателна.

"Сериозно, гърди. Вие превзехте моите гърди (Seriously, t*ts. You get on my t*ts), написа Джонсън в профила си в Instagram, обръщайки се към бюста си.

Именно тази нейна публикация провокира 5 жени от редакцията на вестник Sun да отговорят на водещата.

В допълнение към посланията, някои журналистки дори показаха гърдите си.

Саманта Брик подчертава, че като по-млада е мислила за увеличаване на обиколката на бюста си, но е доволна, че не е предприела подобна стъпка. Според нея, малкият размер на гърдите в крайна сметка има повече предимства.

„Вие не провиснахте и нямате стрии“, обръща се към гърдите си журналистката, която същевременно се похвали с привлекателния си бюст.

Журналистката Люс Брет изброява случаи, при които големият размер на гърдите я е карал да се чувства неудобно.

„Вбесявах се, когато хората в общуването се взираха във вас, а не в лицето ми“, припомня си тя. С течение на времето обаче, тя приела тялото си и го оценявала такова, каквото е.

Бела Батъл казва, че веднъж премерила гърдите си на кантара на парти. „Възнамерявам да се наслаждавам на всяка секунда, докато останете над корема ми“, шеговито отбелязва тя.

По темата се изказват и моделите, които са попадали на „трета страница“ на вестника - тази, на която, традиционно от 70-те години насам се публикуват еротични фотографии на момичета с голи гърди.

Риан Съгдън отбелязва, че гърдите ѝ са ѝ помогнали „да получи повече възможности, отколкото всеки мъж може да даде“.

„Усетих нуждата да покажа на онези хулигани, които ме наричаха плоска, че добрите неща идват при онези, които могат да чакат“, обяснява тя решението си да се снима топлес.

Пета Тод пък подчертава, че почти десет години получава заплатата си благодарение на своя красив бюст.

Великобритания