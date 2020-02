Кралицата изпрати тайно послание до Хари и Меган (СНИМКИ)

Кралицата e изпратила тайно, кодирано послание до Меган Маркъл и принц Хари, твърди кралски автор.

Нейно Величество присъства на неделната служба в черква близо до своето имение в Норфолк, както повелява нормата за монарха.

Този път тя бе забелязана да носи диамантена брошка във формата на снежинка на ревера на своя син тоалет.

Твърди се, че брошката може да е прикрит начин за демонстриране на подкрепа за Хари и Меган, след като те наскоро обявиха, че се еманципират от британския кралски двор, за да заживеят нов живот в Канада.

Брошката е подарък на Кралицата за нейния сапфирен юбилей през 2017 година от бившия губернатор на Канада Дейвид Джонстън от името на страната му.

Предполага се, че брошката, с оглед на това, че е от Канада, е кимване към страната, в която Хари, Меган и Арчи в момента живеят и започват новия си живот.

Фил Дампиер, автор на книгата Royally Suited: Harry and Meghan in their Own Words, каза пред в. Sun: "Кралицата има навика да изпраща кодирани послания по прикрит начин. Например, тя използва своята чанта, за да изпраща съобщения до своите помощници. Ако чантата е в определена позиция, то Кралицата иска да напусне събитието до 5 минути. Тя носи дрехи и бижута, за да покаже подкрепа или съпричастност към някоя страна, например, тя носи зелено при историческата си визита в Ирландия.

Ето защо, е напълно възможно, тя да изпраща послание на Хари и Меган. Сигурен съм, че тя е съкрушена от решението им да си тръгнат и иска да остави вратата отворена за тяхното завръщане, в случай, че те някога променят своето решение".

