По стъпките на принц Хари: Бруклин Бекъм обмисля да напише книга за семейството си

Публичното изявление на Бруклин Бекъм срещу собственото му семейство далеч не е емоционален изблик или импулсивен жест, а внимателно обмислен ход с дългосрочни последици, твърдят запознати със семейната драма. Според източници, запознати с обстановката, 26-годишният кулинар и предприемач за първи път ясно очерта финансова и лична независимост, извън орбитата на фамилията Бекъм.

Когато Бруклин публикува острото си послание в Instagram, в което обвини родителите си Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм, че контролират публичния му образ и подкопават брака му с Никола Пелц, реакцията бе мигновена. За мнозина това изглеждаше като кулминация на дълго тлеещ семеен конфликт. Хора от близкото му обкръжение обаче твърдят, че подобна интерпретация е повърхностна.

По думите им, става въпрос не за край, а за начало на нов етап. Зад кулисите от години са водени разговори за това Бруклин сам да разкаже историята си, а в момента вече е в ход процес по договаряне на книга с откровени автобиографични елементи. Той разполага с литературен агент от няколко години, който систематично е отклонявал предложения за комерсиални проекти, целящи единствено да капитализират фамилното име.

Интерес към него е имало за готварски книги, фотографски албуми и лайфстайл формати, но издателите все по-често са настоявали за личен разказ. Доскоро Бруклин е отказвал, аргументирайки се, че не е готов. Според запознати, решаващият фактор за промяната е ескалацията на семейното напрежение и усещането, че други оформят публичния му образ без негов контрол.

В последните месеци той е обсъждал сериозно темата със съпругата си Никола Пелц и с нейното семейство. Източници посочват, че за първи път Бруклин Бекъм е готов целенасочено да представи собствената си версия, за да сложи край на спекулациите и интерпретациите, идващи отвън.

Семейство Бекъм, според същите източници, е напълно наясно с рисковете. Вътрешното разбиране е, че всякакъв публичен натиск или ответни удари биха могли да изострят ситуацията и да тласнат Бруклин към още по-откровен разказ. Подходът засега е сдържан, като ситуацията се разглежда като стратегическа партия с висок залог.

Приликата с "Резервният" принц Хари

Паралелите с принц Хари са неизбежни. Неговите мемоари „Резервният“, издадени от Penguin Random House, се превърнаха в глобален феномен, продавайки над 467 000 копия само през първата седмица във Великобритания и генерирайки десетки милиони долари приходи. Книгата утвърди нов стандарт за мемоари на известни личности и показа апетита на публиката към вътрешни разкази за влиятелни семейства в конфликт.

Бруклин Бекъм е напълно наясно с този прецедент. По информация от издателските среди той следи отблизо успеха на „Резервният“ и е впечатлен от комбинацията между контрол върху съдържанието и финансова независимост. Допълнителен знак за стратегическа близост е и фактът, че през последната година отношенията на Бруклин и Никола с Меган Маркъл и принц Хари са се задълбочили, включително чрез лични срещи в дома им в Монтесито.

Двойката е ангажирала и правни съветници, които в миналото са работили с екипа на Съсексови – ход, тълкуван от наблюдатели като сигнал за внимателно планиране на публичните и правните аспекти на предстоящите действия.

Бруклин Бекъм има и предишен опит с Penguin Random House, след като през 2017 г. издаде фотографската книга „What I See“. Макар търговски успешна, тя бе посрещната с критики, а самият той, според източници, е останал неудовлетворен от начина, по който проектът е бил позициониран. Оттогава обаче подходът му е значително по-зрял и прагматичен.

В момента интерес към потенциалните му мемоари проявяват и други големи издателства, което допълнително засилва позициите му в преговорите. Според хора от индустрията, подобна книга би имала сериозен пазарен потенциал, тъй като би предложила поглед отвътре към една от най-разпознаваемите фамилни марки в света.

Настоящото напрежение идва след месеци на спекулации за охладняване на отношенията между Бруклин и родителите му. Още през 2024 г. се появиха информации за постоянни конфликти около брака му с Пелц. През пролетта на 2025 г. той публично заяви, че „винаги ще избира“ съпругата си – изказване, което сега се възприема като ранен сигнал за дълбоките процеси, довели до сегашната развръзка.

Според наблюдатели, какъвто и да е крайният резултат, Бруклин Бекъм вече ясно е заявил намерението си да излезе от сянката на фамилното име и да изгради собствен разказ, по свои правила и при пълен контрол върху имиджа си.