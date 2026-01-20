Нетфликс спират шоуто на Меган Маркъл

Силно рекламираното лайфстайл предаване на Меган Маркъл „With Love, Meghan“ няма да се завърне в Netflix за трети сезон, съобщават източници на Page Six. По думите им, след вътрешни разговори е взето решение форматът да не продължи със следващ сезон, като на този етап няма активна продукция, освен предварителни обсъждания за евентуални празнични специални епизоди.

Според запознати 44-годишната херцогиня на Съсекс ще насочи усилията си към развитието на своя лайфстайл бранд As Ever. Част от съдържанието, свързано с готвене и декорация, ще продължи да присъства в социалните ѝ мрежи, но в по-кратък и дигитално ориентиран формат.

Вторият сезон на „With Love, Meghan“, излъчен през август миналата година, не успя да влезе в Топ 10 на най-гледаните продукции на Netflix в САЩ за съответната седмица, показват данни на Forbes. Празничният специален епизод за 2025 г. обаче е влязъл в глобалната класация на платформата, като от Netflix определят проекта като „успешен“ в по-широк международен контекст. Официалните данни за гледаемостта на втория сезон и специалния епизод се очаква да бъдат публикувани през февруари.

Меган е представила идеи за допълнителни празнични формати, включително за 4 юли и Деня на влюбените, но към момента няма потвърждение за реализация. Предаването стартира през март миналата година с амбицията да позиционира херцогинята в жанра на лайфстайл съдържанието, доминиран от имена като Марта Стюарт и Гуинет Полтроу.

Проектът обаче предизвика смесени реакции, като част от критиките бяха насочени към елементарния характер на някои съвети и демонстрации. Според официален отчет на Netflix за ангажираността на аудиторията, „With Love, Meghan“ се е наредил на 383-то място по глобални гледания за първата половина на 2025 г., с около 5,3 милиона гледания.

Въпреки това партньорството между Netflix и Меган Маркъл продължава по линия на бранда As Ever, който е интегриран със съдържанието на шоуто и включва продукти като мед, чай и вино. Маркъл и съпругът ѝ принц Хари запазват и т.нар. „first look“ споразумение с платформата, след като ексклузивният им многомилионен договор приключи миналата година.

По време на участието си на форума Fortune’s Most Powerful Women Summit през октомври, Меган определи работата по предаването като „интензивен процес“, подчертавайки, че заснемането на осем епизода в рамките на два сезона е изисквало значителен ангажимент. Представители на Netflix и на херцозите на Съсекс не са коментирали официално информацията.