Андрей Райчев: В България се появи алтернатива

В България се появи алтернатива. Към Радев имаше очакване, изразено още 2020 г. Това продължи доста дълго време и най-после стана. Това заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Панорама” по БНТ.

Радев по-скоро насила отива към политиката на Орбан. Той е бунтар, но се съпротивляваше на тази идея, понеже е генерал, човек на реда, искаше да изкара мандата, чисто психологически. Сега всички погледи са вперени в него и в 19 април. Въпросът е колко и какво. Виждаме ли нова лява партия на мястото на БСП или патриотична организация от нов тип – това е въпрос, на който само Радев може да отговори, обясни той.

Това, което в Европа наричат норма и се гордеят с него – политиката в областта на правата на човека, миграцията, социалните помощи и зеленото, ние тук в Източна Европа го смятаме за болест, за малоумие, за лудост. Градовете им почерняват, гетата им се разрастват, те смятат да строят жилища за мигрантите, а зеленото се разраства. От 100-те лева, които се харчат в света за социални помощи, 41% са в Европа. В очите на хора, като мен това е болест, от която умираме. Има огромна драма, защото за първи път на нашия континент имаме такова идейно разминаване, смята Райчев.

Не гледайте какво говорят в столиците, поговорете с обикновените хора. Ние докарахме болест на нашия континент, уточни той.

Много рисковано е да се говори преди да сме видели резултатите от изборите. Едно е Радев със 100 депутати, друго с 80, някои говорят за мнозинство. Със сигурност броят на партиите ще намалее. Тук е въпросът кой няма да скочи бариерата. Най-радикалният резултат ще имаме, ако станат 5 партии, не ми се вярва да са повече от 7. Това ще нормализира обстановката и ще оформи три сили, които са три вида българи – Радев, сините, ГЕРБ. Отношенията между тези три са отношенията в нататъшния живот на България. Пред управлението има много тежки задачи – да се изправи срещу този кипящ свят, в който нищо не е ясно. Това изисква някаква солидност, промисленост и способност за единодействие. По-близката задача е съдебната система и корупцията – положението тук е непоносимо, обобщи Андрей Райчев.