Андрей Райчев: В България се появи алтернатива

23 Януари, 2026 22:18 748 21

Не гледайте какво говорят в столиците, поговорете с обикновените хора. Ние докарахме болест на нашия континент, уточни той

В България се появи алтернатива. Към Радев имаше очакване, изразено още 2020 г. Това продължи доста дълго време и най-после стана. Това заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Панорама” по БНТ.

Радев по-скоро насила отива към политиката на Орбан. Той е бунтар, но се съпротивляваше на тази идея, понеже е генерал, човек на реда, искаше да изкара мандата, чисто психологически. Сега всички погледи са вперени в него и в 19 април. Въпросът е колко и какво. Виждаме ли нова лява партия на мястото на БСП или патриотична организация от нов тип – това е въпрос, на който само Радев може да отговори, обясни той.

Това, което в Европа наричат норма и се гордеят с него – политиката в областта на правата на човека, миграцията, социалните помощи и зеленото, ние тук в Източна Европа го смятаме за болест, за малоумие, за лудост. Градовете им почерняват, гетата им се разрастват, те смятат да строят жилища за мигрантите, а зеленото се разраства. От 100-те лева, които се харчат в света за социални помощи, 41% са в Европа. В очите на хора, като мен това е болест, от която умираме. Има огромна драма, защото за първи път на нашия континент имаме такова идейно разминаване, смята Райчев.

Не гледайте какво говорят в столиците, поговорете с обикновените хора. Ние докарахме болест на нашия континент, уточни той.

Много рисковано е да се говори преди да сме видели резултатите от изборите. Едно е Радев със 100 депутати, друго с 80, някои говорят за мнозинство. Със сигурност броят на партиите ще намалее. Тук е въпросът кой няма да скочи бариерата. Най-радикалният резултат ще имаме, ако станат 5 партии, не ми се вярва да са повече от 7. Това ще нормализира обстановката и ще оформи три сили, които са три вида българи – Радев, сините, ГЕРБ. Отношенията между тези три са отношенията в нататъшния живот на България. Пред управлението има много тежки задачи – да се изправи срещу този кипящ свят, в който нищо не е ясно. Това изисква някаква солидност, промисленост и способност за единодействие. По-близката задача е съдебната система и корупцията – положението тук е непоносимо, обобщи Андрей Райчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Райчев!!!

    7 3 Отговор
    Докато ти жасаше Д., аз направо съсипах Щ.Т.!

    22:20 23.01.2026

  • 2 Факт

    10 3 Отговор
    Приятни сънища!

    22:20 23.01.2026

  • 3 Бойко шлифера

    9 7 Отговор
    Вдигам кръвното

    22:21 23.01.2026

  • 4 Няма нужда

    13 8 Отговор
    Алтернативата я видяхме с Боташ и промяната.

    22:25 23.01.2026

  • 5 Удри

    14 4 Отговор
    И този мафията го активира да обяснява как Радев е поредния спасител, който идва да ни оправи.

    22:26 23.01.2026

  • 6 Мъдър кеш

    13 8 Отговор
    На Радев му се осладиха кинтите от Боташ и идва за още.

    22:27 23.01.2026

  • 7 Хубаво ама

    11 6 Отговор
    Дано да не ни готвят нов Боташ.

    22:27 23.01.2026

  • 8 Поне на снимка

    8 2 Отговор
    ...да го видя тоя да не маа с ръце,ама иначе пак гледа страшно и сигурно... ръмжи...

    22:27 23.01.2026

  • 9 Цвете

    5 1 Отговор
    КАТО Е НЕПОНОСИМО ,КАК ТИ И КЪНЧО СТОЙЧЕВ СЕ СДОБИХТЕ С ГОЛФ ИГРИЩЕ? ТИ МАЙ ИСКАШ ДА СЕ ВЪРНАТ ГОДИНИТЕ ДО 90 ГОДИНА? СПОМНЯШ ЛИ СИ, ЧЕ И ХЛЯБ НЯМАШЕ? СПОМНЯШ ЛИ СИ КУПОННАТА СИСТЕМА И ПАЗАРУВАНЕТО НОЩНО ВРЕМЕ? НЕ ТИ Е ТОЛКОВА КЪСА ПАМЕТТА, НАЛИ? ОГЛЕДАЙ СЕ И ДЪЩЕРЯТА НЕ БИ ТЕ ПОДКРЕПИЛА.ДОСТАТЪЧНО СЕ НАСЛУШАХМЕ НА ПОЛИТИЛОЗИ.ДО ТУК. 🇧🇬👏🇧🇬

    22:36 23.01.2026

  • 10 Мхм

    6 1 Отговор
    Бля, бля. Вържете му ръцете и няма да каже нищо. Райчев и приятелчето му продадоха Галъп и пр. голф имоти на нн. Вързан е да плюе срещу Радев.

    22:37 23.01.2026

  • 11 Ъхъ!!!

    7 2 Отговор
    Щом пъкне поредния политически проект на Решетников, тоя АндРайчев изплува отнякъде и почва да вони! Дали е случайно?!?

    22:37 23.01.2026

  • 12 Цвете

    6 2 Отговор
    КАТО Е НЕПОНОСИМО ,КАК ТИ И КЪНЧО СТОЙЧЕВ СЕ СДОБИХТЕ С ГОЛФ ИГРИЩЕ? ТИ МАЙ ИСКАШ ДА СЕ ВЪРНАТ ГОДИНИТЕ ДО 90 ГОДИНА? СПОМНЯШ ЛИ СИ, ЧЕ И ХЛЯБ НЯМАШЕ? СПОМНЯШ ЛИ СИ КУПОННАТА СИСТЕМА И ПАЗАРУВАНЕТО НОЩНО ВРЕМЕ? НЕ ТИ Е ТОЛКОВА КЪСА ПАМЕТТА, НАЛИ? ОГЛЕДАЙ СЕ И ДЪЩЕРЯТА НЕ БИ ТЕ ПОДКРЕПИЛА.ДОСТАТЪЧНО СЕ НАСЛУШАХМЕ НА ПОЛИТИЛОЗИ.ДО ТУК. 🇧🇬👏🇧🇬

    22:37 23.01.2026

  • 13 Мдаа

    3 6 Отговор
    Ясно е мафията къде атакуват Радев. Само в задграничните въпроси. А истината е, че искат да отвлекат вниманието от вътрешните проблеми, които са самите те. Форумните тролейчета из целия интернет, бръмчат по същата пътека.

    22:37 23.01.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Райчев определено е добър аналузатор и социолог, но в случая не съм съгласен с него. На нормалните хора отдавна им писна от комунисти и патриоти. Иначе червените бабички бяха на мегданя. Видя се по телевизиите. Може би има голяма вероятност БСП да спихне гумите.

    22:38 23.01.2026

  • 15 наш човек

    6 2 Отговор
    Никой не набра смелост да попита алтернативата: Защо подавате оставка?

    22:38 23.01.2026

  • 16 чичо им Тодор Живков

    5 2 Отговор
    Кобургът Радев ли е алтернатива на Кобурга Борисов

    22:39 23.01.2026

  • 17 Бай Араб

    8 2 Отговор
    При Гълъб Донев прошка няма, корупцията ще бъде унищожена.Доган също е голям враг на корупцията и коалиционен партньор на,,проекта,,

    22:40 23.01.2026

  • 18 Боташ брояч

    4 4 Отговор
    Два боташа до тук в коментарите. Давайте, можете, евроцентирайте.

    22:41 23.01.2026

  • 19 Бояджиев

    1 0 Отговор
    Изказването на този индивид е меко казано положен грунд върху място подготвено за пребоядисване . И тоя обръща яйцата . Кво да направиш-професия и нрави . Ще пукне в някое студио .

    23:01 23.01.2026

  • 20 Нехиs

    0 0 Отговор
    Алтернатива на какво? Мунчо 9г е част от статуквото - управляваше чрез Подмяната и служебни мунчовци, които докараха хиперинфлация и кредити!

    23:02 23.01.2026

  • 21 Като видиш кой !?

    1 0 Отговор
    Е коментатора и нема нужда да четеш !?

    23:05 23.01.2026

