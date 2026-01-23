Проф. Малинов за Радев: Шансовете за коалиция растат, ГЕРБ и Пеевски може да са в опозиция

Не мисля, че може да се говори за Радев като за алтернатива. Можем да кажем, че се появява нов политически играч и се увеличават шансовете за коалиция. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ политологът проф. Светослав Малинов във връзкас оттеглянето на президента Румен Радев от поста и заявката му да участва в предсрочните парламентарни избори със собствен проект.

Не знаем докрай какъв ще бъде Радев като партиен лидер, но появата на нова политическа сила със сериозен резултат ще позволи ново мнозинство, заяви той.

Можем да кажем, че при добър резултат на формацията на Радев се появява нов коалиционен център. Вече в българската политика може да се прави мнозинство и ГЕРБ, целокупно с Пеевски, могат да отидат в опозиция, посочи проф. Малинов.

Следващото правителство ще бъде коалиционно - може да бъде експертно, може да бъде политическо, но ще бъде коалиционно. В момента на нито една партия не ѝ е изгодно да говори за коалиция. Партиите трябва да внимават какво говорят, защото коалицията след изборите е неизбежна, а възможните коалиции не са много на брой. Никой с никого не може да се коалира по един убедителен начин. Най-добре е да очертаят няколко от т.нар. червени линии и да спрат да говорят кой с кого. Защото на другия ден ще се влезе в коалицоонни разговори и това, което се говори през кампанията, ще тежи и може да ни прати на нови избори. А това никой не го иска, подчерта политологът.

Много вероятно е този път коалицията да бъде между две парламентарни групи. Истинската съдебна реформа изисква конституционно мнозинство, но аз съм привърженик на това да се направи възможното с обикновено мнозинство, а конституционно мнозинство да се търси в определени моменти. Този път коалицията трябва да бъде обратното на предишната - с ясно споразумение, с ясни граници, с ясни ангажименти, посочи проф. Светослав Малинов.

По думите му с действията си президентът на САЩ Доналд Тръмп е доказал, че е враждебен към Европейския съюз, затова Съюзът трябва да го третира като такъв. Европейската идентичност трябва да е основа за следващата управленска коалиция у нас, отбеляза политическият анализатор.