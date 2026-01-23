Новини
Проф. Малинов за Радев: Шансовете за коалиция растат, ГЕРБ и Пеевски може да са в опозиция

23 Януари, 2026

Следващото правителство ще бъде коалиционно - може да бъде експертно, може да бъде политическо, но ще бъде коалиционно, смята бившият евродепутат

Не мисля, че може да се говори за Радев като за алтернатива. Можем да кажем, че се появява нов политически играч и се увеличават шансовете за коалиция. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ политологът проф. Светослав Малинов във връзкас оттеглянето на президента Румен Радев от поста и заявката му да участва в предсрочните парламентарни избори със собствен проект.

Не знаем докрай какъв ще бъде Радев като партиен лидер, но появата на нова политическа сила със сериозен резултат ще позволи ново мнозинство, заяви той.

Можем да кажем, че при добър резултат на формацията на Радев се появява нов коалиционен център. Вече в българската политика може да се прави мнозинство и ГЕРБ, целокупно с Пеевски, могат да отидат в опозиция, посочи проф. Малинов.

Следващото правителство ще бъде коалиционно - може да бъде експертно, може да бъде политическо, но ще бъде коалиционно. В момента на нито една партия не ѝ е изгодно да говори за коалиция. Партиите трябва да внимават какво говорят, защото коалицията след изборите е неизбежна, а възможните коалиции не са много на брой. Никой с никого не може да се коалира по един убедителен начин. Най-добре е да очертаят няколко от т.нар. червени линии и да спрат да говорят кой с кого. Защото на другия ден ще се влезе в коалицоонни разговори и това, което се говори през кампанията, ще тежи и може да ни прати на нови избори. А това никой не го иска, подчерта политологът.

Много вероятно е този път коалицията да бъде между две парламентарни групи. Истинската съдебна реформа изисква конституционно мнозинство, но аз съм привърженик на това да се направи възможното с обикновено мнозинство, а конституционно мнозинство да се търси в определени моменти. Този път коалицията трябва да бъде обратното на предишната - с ясно споразумение, с ясни граници, с ясни ангажименти, посочи проф. Светослав Малинов.

По думите му с действията си президентът на САЩ Доналд Тръмп е доказал, че е враждебен към Европейския съюз, затова Съюзът трябва да го третира като такъв. Европейската идентичност трябва да е основа за следващата управленска коалиция у нас, отбеляза политическият анализатор.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Здрависах се с Радев и му пожелах успех на изборите.Пред президентството имаше 100 000 човека.Полицията половин час пробиваше път на Радев да си тръгне от президентството.

    Коментиран от #5, #6, #8, #9, #12, #18

    22:41 23.01.2026

  • 2 Дааа

    6 4 Отговор
    На господин Малинов, много му се иска, Радев да няма пълно мнозинство и се размечтал ПП, ДБ да бъдат в коалиция с Радев.... Единствено, безспорно е прав, че ГЕРБ/ ДПС ще бъдат опозиция, заедно, завинаги...

    22:44 23.01.2026

  • 3 Ами БЕГАЙ ,

    5 2 Отговор
    Си взамай заплатката . И не ти иска ме мнението и защо ли !? ами за първи път чухме че храним и тая въшка на пръкнала се от продажна гнида ..!?

    22:46 23.01.2026

  • 4 Хипотетично

    4 4 Отговор
    Радев в коалиция с неговите шарлатани е естествено консолидиране на алтернативата.

    Коментиран от #7

    22:46 23.01.2026

  • 5 Гаргамел

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Секо чудо за три дни. Нема много опции в кочината.

    22:47 23.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Много бабички, много нещо. Да не си забърсал някоя бабка?

    22:49 23.01.2026

  • 7 Хаха

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    Ще бъде интересно. Фашистката платформа на шарлатаните е проста - бутане на паметници, преименуване на улици, забрана на кирилицата, гонене на дипломати. Не е много. Защо Руменчо да не им угоди.

    22:49 23.01.2026

  • 8 привържениците му

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Предния път коленичиха на жълтите павета пред вдигнат юмрук, но сега не посмяха след строгите партийни забрани, пък е и студено.

    22:50 23.01.2026

  • 9 Мунчо

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Стига го гнявили фуражката ше гепи грип.

    22:51 23.01.2026

  • 10 Очаквано по опорка

    4 2 Отговор
    Бля, бля. Един по един от домовата книга на "проф" мисирките на герб нн се скъсват да плюят Радев.

    22:51 23.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    В политиката всичко е възможно. И Райчев мечтае за 80-100 депутата на Радев. Едва ли ще стане, но както споменах по горе, в политиката всичко е възможно.

    Коментиран от #14

    22:52 23.01.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Жив и здрав. Кефиш ме.

    22:52 23.01.2026

  • 13 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Ако Румен се сдуши с момата Асен Василев и останалите сексуално ориентирани жълтопаветни ЛГБТ хомо дружинка ще си гласувам за друг.Либерал-фашистите с техните 7-8% няма да спомогнат много на Радев освен д а отблъснат хората от него.

    22:54 23.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Много се уплашиха

    0 4 Отговор
    От халосният патрон на пилота 😂👋 а сега си помислете !?. реално не онлайн и от дивана видят дренови тояги 😂👋

    22:56 23.01.2026

  • 16 !!!?

    2 1 Отговор
    Мистър Кеш алтернатива на Магнитски !!!?

    Коментиран от #17

    23:05 23.01.2026

  • 17 Даниел Немитов

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "!!!?":

    Ей, че хубава снимка на Боташко и Магнитко! Липсва само Суджук паша, та да бъде картинката пълна.

    23:12 23.01.2026

  • 18 Сънчо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какви 100000 човека си сънувал. Така и с ИвИлин се ръкуваше, и с полковник Марков, преди това сигурно и с Волен , като Цветарка от маса на маса

    23:14 23.01.2026

