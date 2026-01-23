Проф. Малинов за Радев: Шансовете за коалиция растат, ГЕРБ и Пеевски може да са в опозиция

Не мисля, че може да се говори за Радев като за алтернатива. Можем да кажем, че се появява нов политически играч и се увеличават шансовете за коалиция. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ политологът проф. Светослав Малинов във връзкас оттеглянето на президента Румен Радев от поста и заявката му да участва в предсрочните парламентарни избори със собствен проект.
Не знаем докрай какъв ще бъде Радев като партиен лидер, но появата на нова политическа сила със сериозен резултат ще позволи ново мнозинство, заяви той.
Можем да кажем, че при добър резултат на формацията на Радев се появява нов коалиционен център. Вече в българската политика може да се прави мнозинство и ГЕРБ, целокупно с Пеевски, могат да отидат в опозиция, посочи проф. Малинов.
Следващото правителство ще бъде коалиционно - може да бъде експертно, може да бъде политическо, но ще бъде коалиционно. В момента на нито една партия не ѝ е изгодно да говори за коалиция. Партиите трябва да внимават какво говорят, защото коалицията след изборите е неизбежна, а възможните коалиции не са много на брой. Никой с никого не може да се коалира по един убедителен начин. Най-добре е да очертаят няколко от т.нар. червени линии и да спрат да говорят кой с кого. Защото на другия ден ще се влезе в коалицоонни разговори и това, което се говори през кампанията, ще тежи и може да ни прати на нови избори. А това никой не го иска, подчерта политологът.
Много вероятно е този път коалицията да бъде между две парламентарни групи. Истинската съдебна реформа изисква конституционно мнозинство, но аз съм привърженик на това да се направи възможното с обикновено мнозинство, а конституционно мнозинство да се търси в определени моменти. Този път коалицията трябва да бъде обратното на предишната - с ясно споразумение, с ясни граници, с ясни ангажименти, посочи проф. Светослав Малинов.
По думите му с действията си президентът на САЩ Доналд Тръмп е доказал, че е враждебен към Европейския съюз, затова Съюзът трябва да го третира като такъв. Европейската идентичност трябва да е основа за следващата управленска коалиция у нас, отбеляза политическият анализатор.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #6, #8, #9, #12, #18
22:41 23.01.2026
2 Дааа
22:44 23.01.2026
3 Ами БЕГАЙ ,
22:46 23.01.2026
4 Хипотетично
Коментиран от #7
22:46 23.01.2026
5 Гаргамел
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Секо чудо за три дни. Нема много опции в кочината.
22:47 23.01.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Много бабички, много нещо. Да не си забърсал някоя бабка?
22:49 23.01.2026
7 Хаха
До коментар #4 от "Хипотетично":Ще бъде интересно. Фашистката платформа на шарлатаните е проста - бутане на паметници, преименуване на улици, забрана на кирилицата, гонене на дипломати. Не е много. Защо Руменчо да не им угоди.
22:49 23.01.2026
8 привържениците му
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Предния път коленичиха на жълтите павета пред вдигнат юмрук, но сега не посмяха след строгите партийни забрани, пък е и студено.
22:50 23.01.2026
9 Мунчо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Стига го гнявили фуражката ше гепи грип.
22:51 23.01.2026
10 Очаквано по опорка
22:51 23.01.2026
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #14
22:52 23.01.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Жив и здрав. Кефиш ме.
22:52 23.01.2026
13 Сатана Z
22:54 23.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Много се уплашиха
22:56 23.01.2026
16 !!!?
Коментиран от #17
23:05 23.01.2026
17 Даниел Немитов
До коментар #16 от "!!!?":Ей, че хубава снимка на Боташко и Магнитко! Липсва само Суджук паша, та да бъде картинката пълна.
23:12 23.01.2026
18 Сънчо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Какви 100000 човека си сънувал. Така и с ИвИлин се ръкуваше, и с полковник Марков, преди това сигурно и с Волен , като Цветарка от маса на маса
23:14 23.01.2026