Сбъдна се зловещото пророчество на "Семейство Симпсън" за коронавируса (ВИДЕО)

Дългогодишните фенове на „Семейство Симпсън“ са убедени, че анимационният сериал е предрекъл десетки събития от бъдещето, като едно от тях е появата на коронавируса още през 1993 г.

В интернет пространството съществува теория, че над 20-сезонната анимация многобройни пъти е успявала да предвиди – и то със стряскаща точност – събития от бъдещето. Само част от тях са избирането на Доналд Тръмп за президент на Съединените щати, появата на смарт часовници, както и резултатите на световното първенство по футбол. Още едно от пророчествата в поредицата за жълтото анимационно семейство се сбъдна.

В случая става въпрос за епизод от четвъртия сезон на „Семейство Симпсън“ с името „Мардж в окови“ от 1993 г. По време на епизода от работещ в стаята на героите може да се чуе новинарска емисия, в която се говори за опасния „Грип Осака“. По-късно следва сцена, в която видимо болни японски работници разговарят. Единият казва „От една седмица съм болен от грип и работя“, след което се изкашля в една от пратките, които опаковат за Съединените щати. Пратките са изпратени по света, като по-голямата част от жителите на измисления град „Спрингфийлд“ се разболяват от мистериозния грип.

Трябва да подчертаем, че това определено не е едно от най-точните предсказания, идващи от сериала. Тук се говори за Япония, а не за Китай. Това не попречи на стотици потребители в социалните мрежи да започнат да публикуват колажи по темата и да изразят притеснението си от видяното на малкия екран преди близо 30 години.

