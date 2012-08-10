Новини
Любопитно »
10 август: Денят на Свети Лаврентий. Празнуват готвачите

10 Август, 2012 08:26, обновена 10 Август, 2025 06:57 2 992 2

10 август: Денят на Свети Лаврентий. Празнуват готвачите

  • готвач-
  • свети лаврентий

Той бил главният от седемте дякони (архидякон) в Рим по времето на император Валериан (III-ти век)

10 август: Денят на Свети Лаврентий. Празнуват готвачите
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес главните виновници за това да бъдем сити – готвачите, честват професионалния си празник. Денят е известен като Денят на Свети Лаврентий - патрон на готвачите.

Свети Лаврентий бил главният от седемте дякони (архидякон) в Рим по времето на император Валериан (III-ти век), който преследвал християнската църква, за да присвои богатствата ѝ. Римският управител залавя папа Сикст, увещава го да принесе жертва на боговете и да се отрече от вярата си, но той отказва. Когато го повеждат на смърт светият отец поръчва на Лаврентий да раздаде на бедните църковното имущество.

Той раздал на бедните и безпомощните парите, пазени в църквата и посветил последните си дни в служба на Бога. Римският управител заповядал да го заловят и затворят и поискал от него да предаде скритите църковни съкровища.

Лаврентий събрал всички сиромаси, които Църквата издържала и заявил: "Ето съкровищата на християнската църква". След това той бил изтезаван до смърт. На датата на неговата смърт - 10 август, е обявен за светец от римската църква. Този ден се отбелязва от католическата и от православната църква. Свети Лаврентий е смятан за покровител и закрилник на готвачите.

В България кулинарните гурута официално отбелязват датата от 2005 година.


  • 1 papagal

    0 1 Отговор
    da sa jivi zdravi proizvoditelite na mikrovalnovi furni,zamrazeni bolugotovi bokluci,jelatin,aspartam i dr. himikali

    10:55 10.08.2012

  • 2 въпросче

    0 0 Отговор
    А готвачките какво правят?

    08:06 10.08.2025