За първи път от десетилетия Хималаите се виждат от Индия

За първи път от десетилетия насам Хималаите могат да бъдат видяни от някои части на Индия, пише британското издание Independent, цитирано от Нова ТВ.

Гледката, която липсва повече от 30 години, сега е възможна заради по-чистия въздух. Това пък се дължи на мерките срещу пандемията от COVID-19.

Жители на индийския щат Пенджаб публикуваха снимки на отдалечената на 125 км планина. На тях ясно се виждат Хималаите, в която се намират девет от десетте най-високи върхове на Земята.

Хималаите са оставили дълбок отпечатък върху културите на Южна Азия. Много от върховете на планината са свещени в будизма и хиндуизма.

Himalayas are now visible for the first time after 30 years in India’s north, due to a sharp drop in pollution levels. pic.twitter.com/SCUDj5u0Cm