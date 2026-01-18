Новини
България »
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия

Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия

18 Януари, 2026 10:00 570 15

  • силви кирилов-
  • грипна епидемия

Според здравния министър в оставка, пикът на епидемията се очаква в края на този месец

Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Винаги през януари актуалната тема са грипа и вирусните инфекции и има създадени условия за това. Когато се появи един вирус, той има създадени всички условия, особено когато е по-лесно възприемчив, да се получат такива ситуации. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ министърът на здравеопазването в оставка доц. д-р Силви Кирилов.

По думите му, ние можем да ги контролираме по два начина:

"Единият начин е имунизацията, която трябва да се предприеме поне 2 месеца преди това и другият начин е като съблюдаваме някакъв режим на поведение и най-важното хората, които смятат, че имат вече някаква симптоматика, трябва да се изолират вкъщи."

Първа Варна обяви грипна епидемия, от утре е Добрич, а наближават ръста 200 на 10 000 души Бургас и Силистра. Кирилов каза, че здравните власти следят тези показатели ежедневно и те се засичат по няколко възможни пътища.

"Пикът на епидемията се очаква в края на този месец, но след като един вирус е в популацията, ние нямаме обективни възможности да го спрем. Важно в случая е колективният имунитет, т.е. колко хора имат имунитет спрямо този вирус, който сега е H3N2 и вече е доказан в Националната референтна лаборатория. Другият вариант е да се намалят социалните контакти", обясни здравният министър.

Специалистите от регионалните здравни инспекции ежедневно поддържат връзка с главния държавен здравен инспектор и ако се достигне до обявяване на епидемия, която е свързана с ограничаване на много дейности, самата заповед също се съгласува от главния държавен здравен инспектор.

Силви Кирилов е категоричен, че към този момент няма нужда да се обявява грипна епидемия в страната:

"Първо влязоха в Източна България, след това явно ще се застъпват и едва ли ще се стигне до национална епидемия."

Според него децата са най-уязвими към този грипен щам, тъй като имунната им система няма компетенцията, която има възрастния човек. От грипа обаче са застрашени и хората над 65-годишна възраст, тъй като тяхната имунна система пък отслабва, а те имат и други придружаващи заболявания и възможността за усложнения от грип е значително по-голяма.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нагъл

    7 0 Отговор
    и алчен дядка , като шефа му .

    10:03 18.01.2026

  • 2 Тома

    5 0 Отговор
    Искам да попитам къде в света правят грипни ваканции за да сме спокойни че има и други

    10:11 18.01.2026

  • 3 Прозорецът на Овертон

    6 0 Отговор
    1."Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия."
    2. Moжe би ще се стигне ...
    3. Ще се стигне...
    4. Стигна се...

    Коментиран от #9

    10:12 18.01.2026

  • 4 Едва ли си е мръднал пръста

    4 0 Отговор
    Да направи каквото и да било против грипа и въобще.

    10:13 18.01.2026

  • 5 мулти славуца

    4 0 Отговор
    силвенце ти си най добрата ми

    10:14 18.01.2026

  • 6 Чичо

    3 0 Отговор
    Резултата от свободното движение на хора.Ама лекарствата с пари.

    10:15 18.01.2026

  • 7 Най-хубавото

    5 0 Отговор
    е че повече няма да видим итн в Парламента.

    10:17 18.01.2026

  • 8 психарията е пълна

    3 0 Отговор
    Какъв родител трябва да си за да си кръстиш момчето Силви?

    10:17 18.01.2026

  • 9 Пропуснал си

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прозорецът на Овертон":

    5. Яко ще се мре

    10:17 18.01.2026

  • 10 Здрасти

    3 0 Отговор
    Този чухте ли го какви глупости разправя. След преболедуване, той организма си изграждал имунитет срещу болестта, но трябвало да си биеш една допълнителна ваксина(ставаше дума за имунизация срещу варицела). ТОЙ ОРГАНИЗМА СИ ИЗГРАЖДА ИМУНИТЕТ, НО ТИ СИ УДАРИ ЕДНА ВАКСИНА.. ТОЗ Е ЗА СЪД!

    10:19 18.01.2026

  • 11 Факт

    0 1 Отговор
    Мисля, ме някои вече са я хванали!

    10:24 18.01.2026

  • 12 Защо

    3 0 Отговор
    не кажете че има КОРОНА - ВИРУС?!?!?! Защото няма кинти, и войната още не е свършила! Такива като тоя мазник и крадец - на дръвника!!!

    10:29 18.01.2026

  • 13 мдаа

    3 0 Отговор
    За въжето сте всички! И няма да се размине, помнете го!

    Коментиран от #15

    10:31 18.01.2026

  • 14 Питане

    0 0 Отговор
    Бъркаш в женски п.......ки какво разбира от грип ?

    10:40 18.01.2026

  • 15 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "мдаа":

    По-конкретно, ако обичаш!

    10:43 18.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове