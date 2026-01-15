Марио, победителят от "Биг Брадър 2024", с тежка лична загуба

Победителят в „Биг Брадър“ 2024 – Марио Тодоров съобщи в профила си в Инстаграм, че е починала майка му.

"С дълбока болка съобщавам, че майка ми почина.Тя беше моята опора, сила и пример.Вярвам, че духът ѝ ще ме пази и напътства.Поклон пред светлата ѝ памет. Скъпа мамо,ти вече не си до мен, но живееш в сърцето ми всеки ден.Моли се за мен и ме пази отгоре.Обичам те и ще те нося в себе си завинаги", написа Марио.

Майка му от години страдаше от шизофрения и бе редовен пациент на болницата в Карлуково, пише Hotnews.bg. Родителката на Тодоров редовно изчезваше от семейния дом и се губеше с дни. Тя дори не разбра, че синът ѝ е спечелил "Биг Брадър" преди две години. След като взе паричната награда, Марио купи нова къща за майка си и баща си на село.

Участието му в шоуто обаче му костваше доста напрежение – семинаристът-фризьор бе на номинации почти всяка седмица, а съквартирантите му не спираха да го хокат за щяло и нещяло. Той обаче бе открил своя отдушник и вместо да влиза в конфронтация, чистеше цялата къща и не спираше да проповядва смирение, което в крайна сметка се оказа и печелившия ход за спечелване на одобрението на зрителите пред екраните.