Марио, победителят от "Биг Брадър 2024", с тежка лична загуба

Победителят в „Биг Брадър“ 2024 – Марио Тодоров съобщи в профила си в Инстаграм, че е починала майка му.
"С дълбока болка съобщавам, че майка ми почина.Тя беше моята опора, сила и пример.Вярвам, че духът ѝ ще ме пази и напътства.Поклон пред светлата ѝ памет. Скъпа мамо,ти вече не си до мен, но живееш в сърцето ми всеки ден.Моли се за мен и ме пази отгоре.Обичам те и ще те нося в себе си завинаги", написа Марио.
Майка му от години страдаше от шизофрения и бе редовен пациент на болницата в Карлуково, пише Hotnews.bg. Родителката на Тодоров редовно изчезваше от семейния дом и се губеше с дни. Тя дори не разбра, че синът ѝ е спечелил "Биг Брадър" преди две години. След като взе паричната награда, Марио купи нова къща за майка си и баща си на село.
Участието му в шоуто обаче му костваше доста напрежение – семинаристът-фризьор бе на номинации почти всяка седмица, а съквартирантите му не спираха да го хокат за щяло и нещяло. Той обаче бе открил своя отдушник и вместо да влиза в конфронтация, чистеше цялата къща и не спираше да проповядва смирение, което в крайна сметка се оказа и печелившия ход за спечелване на одобрението на зрителите пред екраните.
2 Лека и пръст на жената
10:36 15.01.2026
3 Зевс
10:40 15.01.2026
4 в карлуково не живеят дълго пациентите .
10:44 15.01.2026
5 Тома
Много често близки на психично болни хора ги изоставят да се оправят сами. Тук случаят не е такъв.
Почитания от мен за това поведение и съболезнования за тежката загуба!
10:48 15.01.2026