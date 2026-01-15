Новини
Марио, победителят от "Биг Брадър 2024", с тежка лична загуба

15 Януари, 2026 10:34 478 5

Риалити звездата съобщи, че е починала майка му

Марио, победителят от "Биг Брадър 2024", с тежка лична загуба - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Победителят в „Биг Брадър“ 2024 – Марио Тодоров съобщи в профила си в Инстаграм, че е починала майка му.

"С дълбока болка съобщавам, че майка ми почина.Тя беше моята опора, сила и пример.Вярвам, че духът ѝ ще ме пази и напътства.Поклон пред светлата ѝ памет. Скъпа мамо,ти вече не си до мен, но живееш в сърцето ми всеки ден.Моли се за мен и ме пази отгоре.Обичам те и ще те нося в себе си завинаги", написа Марио.


Майка му от години страдаше от шизофрения и бе редовен пациент на болницата в Карлуково, пише Hotnews.bg. Родителката на Тодоров редовно изчезваше от семейния дом и се губеше с дни. Тя дори не разбра, че синът ѝ е спечелил "Биг Брадър" преди две години. След като взе паричната награда, Марио купи нова къща за майка си и баща си на село.

Участието му в шоуто обаче му костваше доста напрежение – семинаристът-фризьор бе на номинации почти всяка седмица, а съквартирантите му не спираха да го хокат за щяло и нещяло. Той обаче бе открил своя отдушник и вместо да влиза в конфронтация, чистеше цялата къща и не спираше да проповядва смирение, което в крайна сметка се оказа и печелившия ход за спечелване на одобрението на зрителите пред екраните.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лека и пръст на жената

    3 1 Отговор
    Ама тоя какъв го играе,че е звезда

    10:36 15.01.2026

  • 3 Зевс

    2 0 Отговор
    Явно за Някой е в графа Любопитно!

    10:40 15.01.2026

  • 4 в карлуково не живеят дълго пациентите .

    1 0 Отговор
    там седят само тежко болни . другите са си със семействата и вземат лекарства . индианците навремето мислели полуделите за гении . един вид ги почитали . при подобни заболявания има риск от агресия . има десетки случаи като намушкване , побой , биене на непознати на улицата . от наркотици се натрупва психоза и страх . отключва се шизофрения . параноя . страх от преследване . тези фикции се потискат с лекарства . в юса има много заболели . като процента са повече отколкото у нас . лощ живот .

    10:44 15.01.2026

  • 5 Тома

    1 1 Отговор
    Този човек, без да зная нищо за него до днес, ми се издига в очите.
    Много често близки на психично болни хора ги изоставят да се оправят сами. Тук случаят не е такъв.
    Почитания от мен за това поведение и съболезнования за тежката загуба!

    10:48 15.01.2026