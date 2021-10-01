Усмихнете се! Световен ден на усмивката e!

Световният ден на усмивката се отбелязва от 1999 г. през първия петък на месец октомври. Идеята за този ден е на американския художник на реклами Харви Бол, създал през 1963 г. прочутата жълта емблема на усмивката, която предшества т. нар. емотикон. По този повод, сайтът Beauty and Tips споделя няколко любопитни факта за усмихнатото изражение:

Усмивката е първото лицево изражение

Бебетата се усмихват още в майчината утроба и непосредствено след раждането. Усмивката не се учи, тя е рефлекс. Новородените се усмихват предимно в съня си. Необходими са около шест седмици, преди да се появи първата усмивка в будно състояние.

Усмивката е универсална

По света прегръдките, ръкостискането и поклонът могат да означават различни неща. Усмивката обаче навсякъде издава едно и също нещо - щастие и доброжелателство.

Усмивката е заразна

Това не е само мит, усмивката наистина е заразна. Проучване, направено в Швеция, е установило, че за хората е трудно да се мръщят, когато наблюдават усмихнат човек, и в крайна сметка му отвръщат със същото изражение.

Когато се усмихваме се отделят ендорфини

Усмивката, дори и фалшивата, кара тялото да отделя ендорфини - хормони, допринасящи за доброто настроение и противодействащи на стреса.

Съществуват 19 различни типа усмивка

Изследователи са идентифицирали 19 различни типа усмивка - от учтива и социална до широко ухилена гримаса.

Усмивката се чува

Усмивката може да бъде чута в телефонен разговор тъй като влияе върху интонацията. Именно поради тази причина служители, работещи с клиенти по телефона, се обучават да се усмихват, за да звучат гласовете им по-предразполагащо.

Усмивката се вижда от далечно разстояние



Хората са в състояние да различат усмивка от над 90 метра - способност, която са придобили, за да разграничават приятел от враг.

Усмивката удължава живота

Хората, които се усмихват често, живеят по-дълго от тъжните и сърдити индивиди. Това се обяснява със способността на усмивката да стимулира имунната система, повишавайки нивата на хормона кортизол.

Усмивката прави жените по-привлекателни, отколкото гримът

Дами, спокойно можете да преустановите пръскането на пари за грим - усмивката ви прави по-привлекателни. В изследване специалисти са установили, че 70 процента от участвалите в него мъже намират за по-атрактивни усмихнатите жени, отколкото гримираните. Интересното обаче е, че същото не важи за мъжете.

Проучване на Американската асоциация на психолозите разкрива, че жените предпочитат мрачните представители на силния пол пред усмихнатите.

Усмивката може да Ви донесе повишение

Установено е, че вероятността да бъдат повишени е по-голяма за усмихнатите служители, тъй като началниците ги мислят за по-лесни за сработване и по-надеждни.